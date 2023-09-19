Это уникальная история. Как Украина ведет войну 19 сентября, 15:08 NV Премиум

Военные действия Украины после полномасштабного российского вторжения и насыщенной бомбардировочной кампании, продолжавшейся в течение 20 месяцев, поразили и удивили весь мир

Поддержка Запада сыграла ключевую роль, но Украина — это нечто особенное. В своё время это была Кремниевая долина Советского Союза, с которой связано большинство космических, оружейных и научных достижений. С тех пор как 24 февраля 2022 года российские танки вошли в Украину, украинцы стали сплоченной силой и перешли на цифровые технологии ведения войны. Они изобретают беспилотники и проводят кибератаки, которые подрывают Россию как в психологическом, так и в военном плане.

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Такие навыки и компетентность не должны удивлять. В Украине самый высокий уровень грамотности среди всех стран Европы — 99,97%, а в системе образования особое внимание уделяется «точным» наукам и математике. У них аграрная трудовая этика, они склонны к риску, устойчивы, эгалитарны, изобретательны, обладают инженерными и механическими способностями и техническими знаниями. Например, президент Украины Владимир Зеленский — юрист, ставший медиамагнатом, но его отец — известный профессор и специалист по информатике, а мать — инженер. Он собрал команду технологов, которые переосмыслять искусство ведения войны. Конечное стратегическое преимущество Украины — это ее стойкость, но, как объяснил представитель украинской разведки, оно заключается еще и в том, что «российское вооружение — из 20-го века, а наше — из 21-го».

Украина имеет непропорционально большое количество