Военная проблема № 1. Что будет с Путиным 12 октября, 21:13 Эксклюзив НВ Павел Баев: Путину на «мягкое» свержение рассчитывать не приходится (Фото:REUTERS)

Поднимая ставки, российский верховный главнокомандующий сделал себя верховной военной проблемой

Празднование в России 70-летия президента Владимира Путина 7 октября было довольно тихим и явно вялым. В свой главный день Путин решил организовать неофициальную встречу в Санкт-Петербурге шести лидеров постсоветских государств — Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Официальное заседание едва функционирующего Содружества Независимых Государств (СНГ) открывается в среду, 12 октября, в столице Казахстана Астане. Российский президент охарактеризовал бессодержательную встречу как «добрую традицию», возможно, вспоминая о своем 50-летнем юбилее на саммите СНГ в Кишиневе. Тогда его программа реформ вселяла надежду на значимое сотрудничество. Сейчас же Путин хочет, в основном, наметить пути для обхода западных санкций, и сделал все возможное, чтобы устранить напряженность с настроенным на реформы президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который предпочел соблюдать режим санкций Запада.

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Среди немногих телефонных звонков с поздравлениями один, выходящий за рамки простых любезностей, был от президента Турции Реджепа Эрдогана, который мнит себя ключевым посредником между Россией и Украиной. Ни одна из сторон в настоящее время не проявляет интереса к переговорам, поскольку российская максималистская позиция все больше отрывается от реальности. В поисках вариантов Эрдоган пытается управлять урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, а Никола Пашинян, президент Армении, испытывающий трудности, не смог заручиться достаточной поддержкой Путина, чтобы противостоять этому давлению. Также одной из ключевых целей Эрдогана остается Сирия, за которую все еще цепляется Путин.

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