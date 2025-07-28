Позитивные сигналы от США. Что будет с Путиным осенью

В течение последних шести месяцев мы видели изменения настроений президента Трампа, которые на практике приводили к приостановке поставок оружия. США долго играли с Россией в «поддавки», но эта игра завершилась, когда Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум России. А потом еще и подчеркнул, что жесткие санкции, предусмотренные ультиматумом, могут вступить в действие раньше. Логичный вопрос: не изменится ли вновь настроение Трампа?

Ответ на этот вопрос мы только что услышали. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп теряет терпение и желание продолжать ожидать от российской стороны шагов, которые приведут к окончанию войны в Украине. Эти слова прозвучали в эфире Fox News (наверное, наиболее протрампистское медиа США).

Приведу небольшую цитату из выступления Марко Рубио: «Трамп не позволит заманить себя в ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах». Насколько решительным может быть нынешний американский президент, мир наблюдал во время ударов США по ядерным объектам Ирана. Напомню, что этим ударам также предшествовал ультиматум. Конечно, мы не ожидаем атаки наших заокеанских партнеров по российским военным объектам, но определенные мощные шаги США могут сделать.

Мы ждем поставок оружия — как американского, так и европейского

Во-первых, мы ждем поставок оружия — как американского, так и европейского. Во-вторых, рассчитываем на санкции, квинтэссенция которых заключается в том, что Индия (и не только) будет вынуждена отказаться от российских энергоносителей и это, в свою очередь, приведет к уменьшению соответствующих поступлений в бюджет рф ориентировочно на 20% (такой показатель способен обвалить любую экономику).

В-третьих, мы знаем, что у Трампа на осень запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Если верить выводам экспертов по внешнеполитическим отношениям, то Китаю не нужно поражение РФ, но также не нужна и победа. Следовательно, какие-то точки соприкосновения между Трампом и Си возможны. Также в ближайшей перспективе возможна встреча Трампа и турецкого лидера, который со временем занимает все более проукраинскую позицию.

Словом, международное сообщество в ближайшие несколько месяцев способно зажать Путина в довольно жесткие тиски. Но, когда речь идет о дипломатической стратегии, всегда стоит помнить, что базовую позицию политикам и дипломатам на международной арене обеспечивают Силы обороны.

Ежедневно мы демонстрируем миру, что Украина давит на врага как на фронте, так и на его территории. В частности, сегодня украинские дроны частично парализовали пути сообщения РФ: задержано или отменено около ста рейсов в Москве и Санкт-Петербурге. В результате атаки наших дронов отменен военно-морской парад — впервые с 2017 года, когда была введена традиция парадов ВМФ РФ.

Также есть информация, что наши беспилотники поразили подстанцию в районе железной дороги на территории Волгоградской области РФ, что привело к массовой задержке поездов. Удары по транспортной инфраструктуре имеют не только военный, но и психологический эффект, важность которого отмечают социологи: «далекие от войны» россияне должны почувствовать, что война рядом.

В то же время, кроме резонансных результатов, есть невидимая для широкой общественности, тяжелая, ежедневная боевая работа, которая обобщается фразой: отражаем летнее наступление. Мы не ожидаем мгновенных результатов, мы готовы воевать столько, сколько надо, чтобы украинское государство сохранило суверенитет и независимость. Слава Украине!

