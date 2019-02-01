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Зоя Казанжи

Консультант по коммуникациям, агентство E'COMM

Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?

Сегодня, 09:35
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Попробуйте поискать ответы на простые вопросы: а что предлагает кандидат Зеленский? Вот что конкретно?

Скажите, как, ну как так можно, чтобы страна повелась на Зеленского ?! Вменяемые (на первый взгляд) люди абсолютно серьезно говорят: «Да ничего не изменится, ну хоть насмеемся!» 

Насмеемся, блин. Веселуха стране нужна, понимаете? 

– Вот придет Зеленский и будет порядок, – говорит мне юрист по образованию, который работает в государственной структуре.

– Какой порядок? – спрашиваю. – Как в кино, что ли? 
– Ну, хотя бы такой, как в кино. 

Другая знакомая, взрослая и серьезная, горячо рассказывает: 

– Он другой – ты что, понимаешь? Он бизнес с нуля создал. У него все честно заработанное. Он умеет. И в Украине сумеет! 

– Что сумеет? 

– Все! Он новый, не то, что эти все. Только воруют. 

– Смотри, – стараюсь спокойно рассказать, – новый, да. А вот другой? Бизнес в России есть? Есть. Фирмы зарегистрированные в оффшорах, которые позволяют не платить налоги в Украине, есть? Есть. Так в чем другой? В том, что не был в политике? Не был – и ты понятия не имеешь, что может быть, не так ли? 

Не слышит. Глаза горят. Вова ей нравится. Просто нравится – клевый чувак, понимаете?

Человек развлекается и играет в чужую игру

Нет слов, конечно. То, что команда Зеленского и он сам называет «программой» – это куча банальных лозунгов, написанных или по приколу, или с бодуна. Обещание референдума в ситуации, когда у нас нет закона о референдуме. Болтовня о том, что «народ всё будет решать» – это как? Какие механизмы? 

Могу поспорить, что вы не увидите встреч вживую с людьми кандидата Зеленского. Потому что он рассказывает примерно так, как отвечал на вопрос журналиста радио Свободы о своих оффшоры. Потому что человек развлекается и играет в чужую игру. 

Выдвижение таких кандидатов – это держание избирателей за лохов и маргинес. 

Но дальше будет такого значительно больше. Зеленский и Лига смеха, Зеленский и 95 квартал, Зеленский и Рассмеши комика, Зеленский и реалити-шоу Зеленского-кандидата ... А в марте стартует очередной сезон Слуги народа. Я могу себе только представить, какой откровенной фигни туда понапихають сценаристы. 

Только не надо параллелей с Рейганом – погуглите биографию Рейгана, как минимум. 

И не надо про исландский Йон Гнарр – это о городе и о стране с более приличной ситуацией, чем у нас. И о системе сдерживаний и противовесов. 

Коломойский, конечно, гениальный тролль. Не дотягивает до уровня Березовского, но очень старается. И если мы не включим мозг, то у него все может получиться на этот раз. 

Поэтому те, кто повторяет мантру о «новом Зеленском» – сообщайте о себе активно. Это затрудняет, конечно, процесс лечения. Зато упрощает процесс постановки диагноза. 

И попробуйте поискать ответы на простые вопросы: а что предлагает кандидат Зеленский? Вот что конкретно? В какой стране мы проснемся? Куда будем двигаться дальше? Кто будет министром обороны? А министром иностранных дел? А Генеральным прокурором? А председателем Службы безопасности Украины? Именно на эти должности, по соглашению с ВР, президент подает и назначает служащих. 

И не забывайте: если в телевизоре ежедневно показывать дрессированного собаку, то через три месяца мы все выберем ее куда угодно и кем угодно.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский

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