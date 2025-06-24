Как стать богатым в бедной стране

Всегда был в восторге от советов вроде того, что составление личных бюджетов и педантичное записывание расходов в записную книжку ради их контроля поможет вам стать состоятельным человеком. О таком способе разбогатеть даже книги пишут и обучение проводят. Более того, те книги даже кто-то читает и к советам прислушивается. Но не тешьте себя напрасными надеждами. Сколько ни записывай — денег от этого больше не станет, а вот побочные последствия могут появиться: нервные расстройства из-за того, что тратите больше, чем хочется, или не можете себе чего-то позволить, или держались, держались, а потом сорвались и потратили лишнее. А потом, синдром жесткой экономии вообще может превратить вас в гоголевских Плюшкина или Коробочку.

Как утверждает закон сохранения энергии, немного адаптированный к реалиям финансового мира: «богатство не возникает из ничего и не исчезает в никуда, а может лишь превращаться из одной формы в другую». Итак, перед тем, как экономить и учитывать, нужно, по крайней мере, где-то взять деньги.