Кейс для Украины. Как США взимают средства преступников в госбюджет 27 сентября, 14:13

Конфискация имущества врагов стала чрезвычайно важной темой для работы правительства, судов и других государственных структур с момента полномасштабного вторжения России в Украину

Слишком много средств для Украины как воюющей страны просто не может быть по определению, так что пополнять казну активами коллаборантов и россиян, имеющих собственность на нашей земле, — это отличная опция. Должны ею пользоваться и внедрять надлежащие механизмы как можно скорее. Не перестаю это подчеркивать еще с весны.

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Ранее показывал на примерах Германии, Италии и Франции, как это принято делать в Европе. Но какие юридические нормы для этого нужны? Теперь же апеллирую к американскому кейсу. Как США взимают средства преступников в госбюджет?

Взыскания в госказну пригодились американцам не сразу

Как для знатоков истории, так и для рядовых граждан, не секрет, что свою государственность Штаты завоевали в борьбе с британской короной. Хотя и многим современным нормам и механизмам Америка обязана именно своему бывшему патрону.

Предлагаю сразу определить, что гражданская конфискация — это практика, позволяющая правоохранительным органам изымать деньги и имущество у лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, но которым еще не было предъявлено обвинение в совершении преступления. В основе такой практики лежит убеждение, что имущество лица может быть также обвиняемым в преступлении, даже если самому лицу формально не выдвинуто обвинение или осуждено. И прецедент для этого создан еще в средневековой Англии. К примеру, если человек убил другого каким-то предметом, то его также обвиняли в убийстве и конфисковывали в пользу британской короны.

Задолго до того, как США обрели независимость, Великобритания использовала этот инструмент, чтобы забирать деньги и имущество у своих американских подданных для финансирования своих операций. Это было одно из регулирований Британии по отношению к США, которое настолько возмутило тогда еще американские колонии, что они в конце концов начали войну за свою независимость из-за такого рода претензий.

Средства врагов должны направляться в государственную казну. Быстро и безвозвратно

Навигационный акт 1651 года, являющийся частью более широких навигационных актов, предусматривал, что любое судно, перевозившее груз в Новый Свет, должно было сначала пройти через британские контрольно-пропускные пункты для проверки. Кроме того, любое грузовое судно, покидающее американские колонии с товарами, также должно было пройти проверку перед тем, как продолжить движение до места назначения.

Целью этих проверок, конечно же, было обеспечение получения Великобританией своей доли от награбленного. Если, например, кто-то пытался обойти правила, отправляя груз в другую страну без предварительной остановки в Британии, он считался контрабандистом и пиратом, пытавшимся избежать налогообложения, и подвергался конфискации своего груза.

После того как обвиняемые выступили в колониальных судах, найти присяжных, готовых вынести обвинительный приговор, стало очень сложно. Но обвинив в преступлении собственность, а не пиратов, британцы нашли лазейку.

США переняли опыт своей бывшей метрополии

Уже став независимым государством с собственной Конституцией, Штаты решили не отвергать коренным образом все британское, а позаимствовать ценный опыт и уже готовые приобретения к тому моменту развитой страны. Следовательно, в ходе войн, продолжавшихся в Америке в XIX веке (Гражданская война и испано-американские войны), существенную часть поступлений в бюджет США приносили таможенные пошлины с грузовых судов. Многие суды пытались избегать уплаты налогов. Очевидно, что война имеет высокую цену, и именно это, в конце концов, заставило правительство США прибегнуть к использованию той же практики, с которой они когда-то боролись во время революции, чтобы остановить ее.

Для того, чтобы обеспечить сбор этих таможенных пошлин, правительство отправило каперов, единственной целью которых было найти контрабандистов, не уплативших таможенные пошлины, и конфисковать их имущество в качестве оплаты. За это им было разрешено оставить себе часть конфискованного имущества.

Во время испано-американской войны небольшие ВМС США захватили более 250 иностранных кораблей, тогда как взятые на работу по контракту капитаны — более 1200. Так продолжалось до некоторой степени, пока не был нанят последний капер в начале Первой мировой войны. После этого казалось, что эта практика наконец подходит к концу. Но новая волна конфискации гражданских активов только начиналась, и она будет вызвана институтом 18-й поправки.

Сухой закон принято критиковать историками. Однако есть и положительные моменты

Новый виток в улучшении законодательства в аспекте взысканий внесло вступление в действие в США Сухого закона в 1920 году. Подобно тому, как Британия обнаружила столетиями раньше, когда дело предстало перед судом присяжных, многие не желали фактически признавать бутлегеров (подпольный торговец спиртным во время действия Сухого закона в США в 1920-е — 1930-е годы) виновными в совершении преступлений.

Поскольку многие добропорядочные американские граждане также были виновны в нарушении ограничений эпохи сухого закона, то сочувствие к обвиняемым было очень большим. И, не имея должного обвинительного приговора, стражам порядка пришлось проявить творчество. А именно возрождать гражданскую конфискацию имущества.

Чтобы дать отпор хорошо обеспеченным бутлегерам и получить прибыль от собственной непродуманной политики, правоохранители начали изымать у мафиози большое оружие и шикарные автомобили еще до того, как они попадали в суд. Считалось, что наличие такого же оружия и транспортных средств как у мафиози выравнивает условия игры. Хотя, в конце концов, правоохранители так и не смогли остановить или хотя бы существенно ограничить деятельность бутлегеров.

Годами позже правоохранители продолжали использовать эту практику, чтобы нанести удар по миру организованной преступности. Поскольку эти могущественные мафиозные боссы обладали большой властью в пределах своих неофициальных «юрисдикций», их становилось все труднее остановить. Даже если правительству удавалось осудить кого-либо за менее тяжкое преступление, например, за уклонение от уплаты налогов, это был только вопрос времени, когда они выходили на свободу и возвращались к привычному бизнесу.

Чувствуя бессилие и, вероятно, немного горечь от своей неспособности остановить рост организованной преступности, сотрудники милиции снова запустили машину конфискации гражданских активов.

Борьба с наркотиками помогла усовершенствовать американское законодательство

Бурная Америка в 60−70 была такой из-за свободы, которую получила молодежь. Но полная либерализация многих сфер жизни несет и побочные эффекты. Конечно, речь идет о наркотиках, которые некоторое время были нерегулируемой проблемой для США.

Когда война с наркотиками начала набирать обороты, в 1970 году был принят Закон о комплексном предотвращении злоупотребления наркотиками и борьбе с ним, который начал прокладывать путь к более широкому использованию гражданской конфискации. Согласно этому закону, наркотики и любое связанное с ними оборудование могли быть конфискованы правительством. В 1978 г., когда Конгресс принял Закон о психотропных веществах, это положение было расширено, включив деньги и ценные бумаги, которые, как считается, используются в преступлениях, связанных с наркотиками.

Настоящий фундамент современной гражданской конфискации активов был заложен в 1984 году, когда был принят Закон о всеобъемлющем контроле за преступностью и правоохранительные органы получили полномочия конфисковывать любое имущество, связанное с преступлениями, связанными с наркотиками. Это также позволило правоохранительным органам сохранять изъятое, напоминающее политику Британской короны в колониальные времена.

Пожалуй, наиболее вопиющей частью этого законопроекта было то, что он устанавливал «программу справедливого распределения», которая позволяла правоохранительным органам штатов делиться с федеральным правительством до 80 процентов конфискованной прибыли, что еще больше стимулировало широкое использование этой практики. А остальное, к сожалению, уже история, хотя недавнее решение Верховного суда принесло определенную надежду на то, что этой практике в скором времени может быть положен конец.

Американский опыт и украинские реалии

Одна из простых, однако важных истин: мы больше всего растем тогда, когда испытываем наиболее серьезные пертурбации. Кое-где неожиданные и болезненные, но в состоянии постоянной нормы вырасти действительно трудно. В бою же — необходимо.

Украина, как государство, переживает сейчас именно такой этап. Мы деремся — мы и учимся. США это прошли через Гражданскую и другие войны, запрет на продажу алкоголя и борьбу с наркотиками. Мы — посредством войны с российскими оккупантами.

Разные контексты, но суть одна: средства врагов должны направляться в государственную казну. Быстро и безвозвратно.

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