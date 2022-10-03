Как США могут ответить на ядерную атаку Путина 3 октября, 18:11

Чем жила страна 03 октября 2022 года

● Вашингтон готовит план реагирования. США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использование Москвой ядерного оружия, сообщил CNN cо ссылкой на три источника. По словам одного из них, «ядерной демонстрацией» может быть удар по Запорожской АЭС или ядерный взрыв на большой высоте или вдали от населенных пунктов.

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При этом чиновники США подчеркивают, что Вашингтон не обнаружил подготовки Москвы к нанесению ядерного удара.

● Как США могут ответить на ядерную атаку Путина. США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине и потопят Черноморский флот РФ, если российский диктатор применит ядерное оружие. Такое заявление сделал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке.

По словам Петреуса, он не общался с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном по поводу вероятного ответа США на ядерную эскалацию со стороны России. «Просто, чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО — коллективные усилия, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море», — пояснил генерал.

Петреус добавил, что использование Путиным ядерного оружия против Украины не приведет к применению статьи 5 альянса, призывающей к коллективной обороне, однако «ответ США и НАТО» был бы уместен.

По словам экс-директора ЦРУ, Путин «в отчаянии» из-за усиления давления после того, как Украина совершила успешное контрнаступление на Востоке. «Реальность поля боя, с которой он сталкивается, я думаю, необратима», — сказал он. Петреус добавил, что «в какой-то момент это должно быть признано»: «Должно быть какое-то начало переговоров, как сказал президент Зеленский, и это будет концом».

Петреус уточнил, что «для Путина и России все еще может стать хуже». «И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит», — сказал он.

● Кремль многократно предупрежден. Глава Пентагона Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны РФ и отметил, что пока не видит признаков того, что кремлевский диктатор Путин готовит такой удар.

В интервью CNN Остин сообщил, что решение о применении ядерного оружия в России принимает один человек — Путин. По словам главы американского оборонного ведомства, в частных разговорах с главой минобороны РФ он предостерегал не «идти по этому пути и не вести себя так безответственно». Остин не разговаривал с Шойгу в последние дни, но сказал, что другие члены правительства США «недавно передавали аналогичные сообщения России».

● 21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам оружием массового поражения, добавив, сказав, что «это не блеф».

● Путин не контролируем. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает «очень маловероятным» то, что Путин применит ядерное оружие против Украины. Хотя доктрина РФ предусматривает его применение, такой шаг был бы неприемлем для союзников Москвы — Индии и Китая. Министр рассказал, что во время встреч главы Кремля с лидерами этих стран те «дали очень четко понять», что приемлемо, а что — нет.

В то же время Уоллес добавил: действия Путина, начиная от атаки нервно-паралитическим веществом Новичок в Солсбери и заканчивая вторжением в Украину, были «совершенно иррациональными».

● Уничтожены, пленены либо бегут. ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, которые попали в окружение в Лимане. Еще часть была уничтожена. Об этом рассказал пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. «А часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти», — добавил он. Некоторые из групп оккупантов сейчас пытаются занять оборону в Кременной (Луганская область, к востоку от Лимана и северо-западнее Северодонецка).

Украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск есть в лесах.

● Появились сообщения, что ВСУ возле админграницы Харьковщины с Луганской областью освободили села Боровая и Шийковка — это к востоку от Изюма, в направлении на Сватово.

● Развивается наступление в районе Лимана и на Херсонщине. ВСУ продолжили наступление в районе Лимана — на восток и северо-восток, сообщил по итогам 2 октября американский Институт изучения войны (ISW). В частности, освободили Торское в Донецкой области. Российские источники сообщают, что войска оккупантов отошли со своих позиций, находившихся северо-восточнее Лимана — вероятно, в район Кременной (Луганская область) и вдоль трассы R66 Сватово-Кременная.

2 октября украинские силы также продолжили наступление восточнее Купянска и освободили Ковшаровку Харьковской области.

При этом армия РФ продолжает безуспешно атаковать Бахмут, Авдеевку и поселок Выемка (Донецкая область).

● ВСУ возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке, констатирует ISW. Российские источники при этом утверждают, что украинские войска также освободили Шевченковку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг поселка Николаевка (Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию).

К слову:

● В Кремле не определились. «Границы» оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены, заявил пресс-секретарь Путина Песков, и будут зависеть «от воли населения». Однако новых «референдумов» на этих территориях, по его словам, не будет.

● Украинские военнослужащие подняли флаг страны над Миролюбовкой Херсонской области. Село, расположенное между Николаевом и Херсоном, освободили с боями. Соответствующее фото опубликовали в ФБ на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады — Закарпатский легион.

● «Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепление на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от вражеского огня», — отметила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг.

● Иранские дроны русским не помогут. В последнее время армия РФ часто использует иранские дроны Shahed-136 для атак на юге Украины. Однако ВСУ сбивают их вдвое чаще, чем они поражают цель. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг. «Сухие цифры статистики свидетельствуют о том, что не так страшен тот дрон, как нам его рисовали иранцы», — добавила она.

● «То, что Украина наступает — это приближает нас к перехвату стратегической инициативы. Когда это произойдет, мы все ощутим», — считает Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ.

● Наибольшие потери у врага — в районе Бахмута и Краматорска. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 430 своих военных, за минувшие сутки — 320. Такие данные на утро 3 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2380 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 4991 (+16), артсистемы — 1405 (+0), реактивные системы залпового огня — 338 (+1), средства ПВО — 176 (+0), самолеты — 265 (+1), вертолеты — 228 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1026 (+11) и многое другое.

● Киеву не стоит расслабляться. Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев пока не видит угрозы повторного наступления РФ на Киев. Однако захват украинской столицы, по его словам, остается приоритетом диктатора Путина. Наев добавил, что ВСУ приобрели опыт ведения боевых действий на Киевском направлении и сейчас делают все необходимое для укрепления обороны.

● Контроль ради ATACMS. Власти Украины предлагали Вашингтону полную информацию и контроль над целями ВСУ в войне против России, чтобы получить ракеты ATACMS. Об этом сообщил CNN со ссылкой нескольких чиновников. Эта информация дала бы США право вето в отношении украинских атак на РФ. Таким образом власти Украины хотят убедить администрацию Джо Байдена в том, что предоставление ракет ATACMS не приведет к ударам по территории РФ.

Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, ранее заявлял: Вашингтон не готов поставлять Киеву ATACMS.

● Кулеба отправился в Африку. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки, — это происходит впервые в истории украинской дипломатии. Вояж является важным элементом Африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Украины.

Ключевой темой переговоров Кулебы по время рабочей поездки станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии. Другими приоритетами переговоров будут укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

Тем временем в Киеве:

● Топ-судья оказался гражданином РФ. После проверки СБУ сообщила Верховному суду (ВС), что заместитель его главы Богдан Львов имеет российское гражданство. Он получил его в 2012 году, продлив его вместо паспорта с 1999-го, утратившего силу. Также в СБУ подтвердили, что в реестре соглашений по недвижимому имуществу России есть налоговый номер судьи. И у Львова действительно есть двухкомнатной квартиры на Ленинградском шоссе в Москве.

В Центре противодействия коррупции заявили, что после подтверждения СБУ Львов автоматически теряет должность судьи ВС. В то же время на тайном голосовании еще будут решать — увольнять его или нет.

15 сентября журналисты программы Схемы выяснили, что Львов получил паспорт гражданина РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он указал в анкете, что не имеет гражданства другой страны. Сам Львов отрицал, что имеет российский паспорт.

● Львов не просто замглавы Верховного суда, — он еще и руководит Кассационным хозсудом ВС. Так вот, с этой должности коллеги не смогли его уволить — не хватило голосов.

И для финала:

● Чехи дарят ВСУ танк. Чехия стала первой страной, где граждане купили для Украины танк — модернизированный T-72 Avanger. Его назвали Томаш. Как сообщили в Twitter проекта, через инициативу Подарок для Путина (Darek pro Putina) более 11 тыс. человек собрали 33 млн. крон (более $1,3 млн). Теперь деньги продолжают собирать на боеприпасы для танков. «Гарантом проекта является Министерство обороны Чехии, которое пообещало доставить танк в место назначения — туда, где украинские защитники смогут с его помощью уничтожать оккупантов», — рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.