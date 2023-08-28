США, Россия, ЕС и Китай. Кто и как влияет на украинскую политику 28 августа, 12:02

Когда мы анализируем движущие силы политического процесса в Украине, нужно учитывать и внешние факторы влияния на украинскую политику

Наиболее ощутимо на отечественную политику влияют три международные силы — США, Россия и Евросоюз. На экономическую политику украинского государства периодически (особенно в кризисных экономических ситуациях) существенно влиял и Международный валютный фонд (МВФ).

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Влияние этих внешних субъектов было очень разным (по форме, содержанию, инструментам). В 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. больше влияли США и Россия. Преимущественно это было влияние на внешнюю политику. Но США также активно воздействовали на формирование в Украине гражданского общества и той части нового политического класса, которая идеологически была ориентирована на демократические ценности. Россия больше влияла по линии межличностных и корпоративных связей в административной, политической и бизнес-среде.

Целенаправленного политического влияния на Украину со стороны России достаточно длительное время не было (при президентстве Бориса Ельцина и в начале правления Путина). Но когда Путин начал «евразийскую интеграцию», такое влияние на Украину начало лишь усиливаться. Собственно в этот период возникла для нашей страны и дилемма выбора между «евразийской» и европейской интеграцией. Однако в чем была разница с точки зрения их влияния как движущих сил?

Россия тянула Украину в сети евразийской интеграции и начала формировать в Украине неформальную коалицию сторонников экономической и политической интеграции с Россией. Также Кремль активно блокировал на дипломатическом уровне процесс интеграции Украины в НАТО, что особенно проявилось в 2008 г. во время Бухарестского саммита НАТО, когда под влиянием России Украине и Грузии отказали в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Европейский Союз, в отличие от России, влиял скорее своим положительным примером. В 2004 г. в ЕС вступили 9 восточноевропейских стран, в частности Польша и страны Балтии, и это мощно повлияло на усиление проевропейских настроений в Украине. Именно борьба украинцев за продолжение европейской интеграции нашей страны стала одной из главных причин Революции Достоинства.

Риск новой войны между Россией и Украиной может сохраняться и в случае замораживания нынешней войны

Ситуация с влиянием внешних факторов на украинскую политику радикально поменялась с 2014 года. После Революции Достоинства Россия оккупировала часть украинской территории, аннексировала Крым и начала применять против Украины агрессивные инструменты гибридной войны. С другой стороны, активизировался процесс европейской интеграции Украины, было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Значительно усилилось институциональное влияние Евросоюза на Украину. Произошел геополитический разворот Украины в сторону Запада.

Еще более определяющие изменения произошли после полномасштабного вторжения России в Украину. Начало большой войны между Россией и Украиной 24 февраля 2022 г. означало окончательный разрыв постсоветских связей между двумя странами. Россия потеряла внутриполитические инструменты влияния на украинскую политику, но пыталась восстановить контроль над Украиной военным путем. Эта попытка провалилась, хотя России удалось временно оккупировать еще часть территории Украины. Вопреки намерениям России проявилась прямо противоположная тенденция — процесс интеграции Украины в западный мир значительно ускорился. Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Запад предоставляет Украине масштабную экономическую и военно-техническую помощь для противостояния российскому нашествию.

В случае затягивания войны между Украиной и Россией поддержка нашей страны со стороны стран Запада будет сохраняться (потому что это соответствует их геополитическим интересам), хотя масштабы этой помощи могут варьироваться.

Интеграция Украины в западный мир, безусловно, придает системный характер влиянию Евросоюза и США на украинскую политику, но стоит отметить и то, что в процессе успешной войны с Россией Украина быстро приобрела геополитическую субъектность, с чем вынуждены считаться и западные партнеры нашей страны. А вот Россия окончательно потеряла влияние на украинскую политику. Скорее всего, в случае военной победы над Россией и появления внутриполитических кризисных проблем в России, уже Украина может стать весомым фактором влияния на внутрироссийскую ситуацию.

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что и после завершения нынешней войны отношения между Россией и Украиной будут носить конфликтный и даже враждебный характер. Своей войной против Украины и преступлениями против украинского народа РФ сформировала масштабные и мощные антироссийские настроения в Украине. Раны и эмоции войны не заживут как минимум одно поколение, а возможно, и на более длительное время. Почти наверняка не будет восстановления дипломатических отношений, маловероятным представляется и восстановление значимых экономических отношений между Россией и Украиной. Если в России будет сохраняться нынешний политический режим и враждебная к Украине политика, то будет существовать большой риск нового российского нашествия на нашу страну.

Риск новой войны между Россией и Украиной может сохраняться и в случае замораживания нынешней войны. Россия из-за войны полностью потеряет инструменты влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине, поэтому сделает акцент на внешнее пропагандистское влияние на нашу страну (которое тоже будет существенно ограничено), на возможность военного давления и на дипломатическое противодействие Украине.

Влияние США и Евросоюза на украинскую политику продолжится и после завершения войны, но его уровень будет зависеть от степени интеграции Украины в ЕС и НАТО. Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический Альянс обеспечит устойчивое институциональное влияние коллективного Запада на украинский политический процесс, особенно на содержание и темпы структурных реформ и антикоррупционной политики, обусловит необратимость демократического и европейского выбора украинского народа, резко уменьшит риск нового российского вторжения в Украину.

Если же процесс интеграции Украины в ЕС и НАТО зависнет, то это существенно уменьшит уровень институционального влияния Запада на украинскую политику. Это влияние тогда будет больше зависеть от масштабов международной помощи в процессе восстановления украинской экономики, инфраструктуры и социальной сферы, форм и уровня внешнего политического контроля за использованием этой помощи. Основными объектами влияния тогда будет экономическая и инфраструктурная политика украинского государства и процедуры контроля за использованием международной помощи для восстановления Украины. В большей степени будут оказывать влияние те страны, которые проявят активную партнерскую позицию к Украине, станут гарантами ее безопасности. Если на президентских выборах в США победит Трамп, тогда влияние Соединенных Штатов на украинскую политику может стать противоречивым и неоднозначным, и в перспективе даже может в определенной степени уменьшиться. Однако крайне маловероятно, что США полностью откажутся от помощи Украине и влияния на украинскую политику.

Будет ли влиять на послевоенную Украину Китай?

Мы видим тенденцию роста влияния Китая в международной политике на отдельные страны и регионы мира. Попытки усиления влияния Китая на украинскую политику также могут быть, особенно в случае уменьшения влияния США. Однако вряд ли можно ожидать, что такое влияние будет существенным и эффективным. Оно существенно ограничится тем, что у КНР активные партнерские отношения с Россией (и поэтому продвижение позиций Китая в Украине будет восприниматься с большой настороженностью и вызывать существенные ограничения). Также надо учитывать, что Китай не обладает собственной инфраструктурой влияния на украинскую политику. Если же и после завершения войны между Россией и Украиной США будут главным международным партнером нашей страны (что очень вероятно), то это заблокирует вероятный рост влияния Китая на Украину.

Таким образом, влияние внешних факторов на украинскую политику в послевоенный период будет определяться условиями завершения войны с Россией, а также дальнейшей политикой в отношении Украины наших международных партнеров.

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