Как сохранить психическое здоровье во время войны 6 февраля, 16:40 Эксклюзив NV

Почти год украинцы находятся в состоянии перманентного стресса. Как война влияет на психологическое, а, следовательно, и на физическое здоровье, и чего следует особенно опасаться

Как война влияет на психику?

Украинцы в среднем демонстрируют столь высокий уровень стойкости и выносливости, что удивляют весь мир. В основе национальной стойкости лежит как уверенность в нравственной правоте, так и надежде на победу.

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Вместе с тем, полномасштабное вторжение накладывает отпечаток на психику каждого человека, даже если личность считает себя сильной и неуязвимой.

Человечество неоднократно проходило сквозь исторические изломы, острейшей формой которых является война. Но люди 21 века не могли себе представить, что придется проходить через столь деструктивный опыт.

Уровень негативного влияния на психику не коррелируется напрямую с испытаниями, которые человеку пришлось пройти. Травматизация бессильным наблюдением за войной на экранах гаджетов на фоне экономических затруднений ухудшает психологическое состояние даже у людей, физически находящихся в безопасности.

Находящиеся в истощенном состоянии, и остающиеся в формате самомобилизации должны осознать, что их состояние является следствием психологической травмы. Следовательно, необходимо позаботиться о ментальном здоровье.

Все украинцы во время войны проходят ситуацию психологической травматизации

Но не следует считать, что пережитый опыт лишь негативно влияет на организм. Ученые исследуют такой феномен как травматический рост. Научные исследования показывают, что часть людей, проходя через травматический опыт, открывает новый уровень выносливости и в дальнейшем демонстрирует более высокую эффективность.

Впрочем, такой эффект будет более проявлен после победы. А на данном этапе следует помочь организму преодолевать ежедневный перманентный стресс.

Что можно сделать для самореабилитации?

Рекомендации зависят от психологического состояния на данный момент. Если человек на грани истощения, тогда следует включить эконом режим и сосредоточиться на простых вещах, включая какие-то рутинные дела, которые раньше доставляли удовольствие. Опасно замораживать себя в бездействии. Следует вознаграждать себя за каждое усилие.

В случае постоянного адреналинового напряжения необходимы другие меры энергосбережения от истощения.

Следует помнить: кардинальная борьба со стрессом возможна только в условиях ликвидации стресс-фактора. То есть, до окончания войны большинство продолжит оставаться под психологическим давлением. Так что на данном этапе речь не идет о возвращении полного психологического комфорта, а о подкреплении ресурса выдерживать реальность.

Не стоит игнорировать симптоматику, ведь постоянное психологическое напряжение чревато проблемами с физическим здоровьем вплоть до необратимых (об этом — ниже).

В случае тяжелых состояний психики следует обратиться к специалистам. В случае, когда симптоматика не ярко выражена (бессонница, переедание, раздражительность и т. д. ) можно использовать простые методы самосохранения и усиления собственной выносливости.

Поначалу о том, что не стоит делать. Опасно «играть» в самоназначение лекарств. К примеру, в сети «одна баба сказала» большой популярностью пользуется препарат «гидазепам». На самом же деле он имеет ограниченный круг назначения. Даже если он показан (и далеко не всем) в краткосрочной перспективе, то при долгосрочном приеме может только навредить. В общем, любое медикаментозное «самолечение» усугубляет опасность для здоровья.

Главные правила самосохранения просты, но эффективны, если их действительно соблюдать:

Больше отдыхайте.

Перестаньте корить себя за то, например, что перестали гладить белье или готовить сложные блюда. Минимизируйте усилия, выполняйте только необходимые бытовые дела. Больше занимайтесь тем, что позволяет отвлечься: от вышивания до просмотра сериалов.

Настройте питание.

Большинство удивляется, узнав, что правильное питание может быть достаточно дешевым. Можно всю неделю не повторяться при выборе каш, при этом каждая из них имеет ряд полезностей. Обычный украинский набор овощей — капуста, свекла, морковь, лук и немного картофеля — полезен для желудка. Печень — самое дешевое мясо, но почему-то все забывают насколько полезны все субпродукты.

Не запрещайте сладости, если они помогают поддерживать нормальное настроение, но контролируйте количество потребления.

Двигайтесь каждый день.

Если нет возможности или сил заниматься спортом, для многокилометровых прогулок условия всегда есть. При возможностях постепенно возобновите спортивные занятия.

Общайтесь с теплыми людьми.

Не стесняйтесь получать удовольствие: танцуйте, играйте в игры, наслаждайтесь мемами, проводите время в оптимистичной компании. Страдания истощают, смех усиливает ресурсы.

Ищите круг единомышленников. Например, большое психотерапевтическое влияние оказывает плетение сеток и кикимор.

Не стоит игнорировать негативную психологическую симптоматику, даже если кажется, что ее способны преодолеть усилия воли. Ведь хронический стресс, если с ним не работать, приводит к тяжелым нарушениям физического здоровья.

Опасности перманентного психологического истощения

Вы можете пересиливать себя и игнорировать симптоматику, а затем привести к ситуации системного разрушения здоровья.

Наибольшую опасность оказывает влияние дестабилизации психики на следующие системы нашего организма:

Повреждения эндокринной системы: нарушение нормальной выработки гармонов в организме приводит, в частности, к заболеваниям щитовидной железы или диабету.

Уязвимость сердечно-сосудистой системы: повышенное давление — самый первый маркер ситуации, свидетельствующий о рисках инсульта или инфаркта.

Широкий спектр заболеваний пищеварительной системы также среди типичных последствий хронического стресса.

Значительное ослабление иммунной системы у столь хронического психологического давления может вызвать широкий спектр заболеваний: от вирусов до рака.

Одна из самых уязвимых — репродуктивная система.

Как следствие истощения в условиях перманентного стресса у мужчин может снижаться уровень тестостерона (в худшем случае вплоть до импотенции). У женщин возможны нарушения менструального цикла вплоть до разрушения репродуктивных функций.

Следует признать: все украинцы во время войны проходят ситуацию психологической травматизации. Но какими мы выйдем из ада войны зависит от осознанности и усилий каждого.

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