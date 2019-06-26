Что Путин думает о Зеленском Сегодня, 19:44 1257 Цей матеріал також доступний українською

Чтобы понять, как в Кремле относятся к Зеленскому, нужно понимать одну важную вещь

Как сложатся отношения Путина и Зеленского? Полагаю, сейчас их нет вовсе. Путин становится все более капризным, Зеленский только нащупывает себя — пытается понять, как руководить этой большой страной с большим количеством интересов. Ему сейчас, в общем, и не до Путина.

Во всяком случае перед тем, как они будут встречаться — а рано или поздно, наверное, будут — Путин сделает все, чтобы продавить позицию с Европой и США. Потому что как человек из КГБ он совершенно искренне убежден: все в мире определяется игроками высшего уровня. Это его несгибаемая логика: в Кремле не хотят или не верят в такое понятие как суверенитет. И это проскакивает везде. Нет суверенитета у Германии — ею руководит Америка, нет суверенитета у Франции — ею манипулирует Америка, а тем более нет суверенитета у Украины. А потому и говорить об отношениях Зеленского и Путина можно не раньше встречи российского президента с Трампом на саммите G20. Там, и это уже заявлено, Украина в списке тем.

Чтобы понять, как в Кремле относятся к Зеленскому, нужно понимать одну важную вещь. Дело в том, что у современного Кремля позитивной повестки дня нет вообще. Например, вмешиваясь в американские выборы, задача была не продвинуть Дональда Трампа в президенты, а максимально испортить жизнь Хилари Клинтон. На украинских выборах аналогично: не поддержать Зеленского, потому что он якобы пророссийский, а испортить жизнь Порошенко, потому что при всех своих неизбежных на постсоветском пространстве недостатках, он сумел довольно жестко сопротивляться путинской агрессии, что бы там ни говорили.

Путин сделает все, чтобы продавить позицию с Европой и США

Цели достигнуты, и Зеленский воспринимался как победа. Точно так же, как и Трамп. А что будет дальше — неважно, долгосрочного плана нет. Стратегия заключается лишь в том, чтобы подложить как можно больше свиней: вмешаться в выборы, дискредитировать, а если речь идет об Украине — лишить газового транзита. Не как-то выстроить, кого-то поменять, или что-то сделать повыгоднее для России — а просто отомстить. Просто сквитаться.

Эта логика становится все очевиднее на примере Грузии. В конце концов, что за идиотское решение — отменять авиарейсы? Понятно, что это прежде всего удар по экономике Грузии. Но ведь и по российским гражданам, которые планировали туда ехать, тоже. Но неважно — мы дали им всем понять, кто они такие, мы нанесли удар. А в пользу или во благо это России — не суть, главное, чтобы Путин чувствовал себя отомщенным.

Это измельчание во внешней политике очень чувствуется. Поэтому о том, антироссийский или пророссийский Зеленский, даже не думают. Порошенко кинули, а дальше посмотрим. Да и какая разница, какой президент, главное — договориться с Америкой. И как она скажет, так Украина себя и поведет.

Да, по-хамски. Но именно эта позиция доминирует. А потому никто особо не озабочен тем, кто такой Зеленский, и как с ним строить отношения. Кто-то, конечно, что-то там себе и думает, но главная логика такая — у нас атомная бомба, а вы выбирайте. Будете делать более-менее по-нашему, или мы громыхнем и в раю окажемся, а где уже вы — вопрос. И такая стилистика, весь этот шантаж и блеф, до каких-то пределов работает, а до каких-то уже и нет.

Будет ли Кремль вести себя наглее после возвращения в ПАСЕ? Да куда уже наглее.

Морской арбитраж — послали, ПАСЕ вроде тоже как бы послали, ведь Россия оттуда с шумом вышла, а теперь как будто с шумом возвращается. Ну да, вернулись, вроде как победили, но денег платить не будем, пока нас не вернут в полном праве. И снова начинается распальцовка. Конечно, для Путина это победа — такая, дипломатическо-пропагандистская. Но что с нее взять? Россия все равно будет там в меньшинстве, и все равно будет против решений Европейского суда, и все равно получит неприятности из-за игнорирования арбитража, и все равно не избежать суда по Боингу.

Когда я встречался с представителями Франции и Германии, у меня сложилось ощущение, что там очень заинтересованы вернуться к состоянию business as usual, и вообще-то с удовольствием закрыли бы глаза на Крым. А потому расчет Путина в этом плане был справедлив: покричат и успокоятся. Как покричали с Грузией и Чечней. Вот только есть еще Донбасс, и родственники погибших на Боинге все не перестают давить на правительство.

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