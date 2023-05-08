Это подталкивает экономику вверх. Что делают в Сингапуре 8 мая, 12:30

Мы знаем, что Сингапур — самая свободная экономика в мире. Однако на что мы гораздо меньше обращаем внимание — это активная социальная политика сингапурского правительства

Например, отраженная в свежем первомайском обращении премьер-министра страны:

«Наша внешняя среда остается нестабильной, полной серьезного геополитического напряжения. В западных странах существует риск рецессии, поскольку центральные банки продолжают повышать процентные ставки, чтобы уменьшить инфляцию. Многосторонняя торговая система постепенно подрывается ростом националистических и протекционистских настроений, что влияет на международную торговлю и сотрудничество. В то же время развивающиеся отрасли, такие как «зеленые» и цифровые отрасли, а также новые технологии, такие как искусственный интеллект, будут подрывать экономику во всем мире.

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Мы должны реагировать на эти более широкие тенденции, адаптируясь к ним, делая все возможное, чтобы защитить тех, кто пострадал. Выживание Сингапура зависит от того, будем ли мы открытыми и будем ли вести бизнес с миром. Это означает постоянную трансформацию наших отраслей, расширение имеющихся возможностей и создание новых при переходе на развивающиеся рынки. Это приведет к сдвигам для некоторых существующих рабочих мест, но одновременно создаст новые рабочие места с лучшими перспективами на будущее.

Я рад видеть, что наши программы обучения и повышения квалификации работников продвигаются хорошо. Они помогают многим работникам повышать квалификацию и переквалифицироваться, чтобы быть готовыми воспользоваться возможностями в новой экономике. Работодатели также прилагают усилия, чтобы максимизировать потенциал своей рабочей силы, предоставляя возможности для обучения и поощряя своих работников использовать их. Все больше и больше работодателей приспосабливаются к меняющимся потребностям работников, например, вводя гибкие условия труда и перепланируя рабочие места для работников в возрасте. Это помогает повысить производительность, а также сохранить таланты.

Сингапурские либералы объединили радикальный экономический либерализм с активной социальной политикой

Правительство будет продолжать делать все возможное для поддержки сингапурцев. Мы достигли прогресса в поддержке уязвимых работников с помощью прогрессивной заработной платы. Мы будем прилагать больше усилий, чтобы профессионализировать квалифицированные профессии, чтобы создать больше путей к успеху и улучшить поддержку планирования карьеры для сингапурцев. Движение «Вперед Сингапур» обсуждает эти вопросы, в частности, как помочь сингапурцам улучшить перспективы работы и устойчивость, а также перейти к новой работе и карьере.

Все это требует тесного сотрудничества между трехсторонними партнерами. Рабочее движение играет ключевую роль. Во время пандемии Национальный конгресс профсоюзов тесно сотрудничал с работодателями и работниками, чтобы ввести меры по снижению заработной платы, а руководство взяло на себя инициативу по сокращению своей заработной платы, чтобы разделить боль, поддержать бизнес и сохранить рабочие места.

Наша модель трипартизма является уникальной и ценной. Продвигаясь в этой сложной среде, давайте подтверждать и поддерживать дух трипартизма. Я уверен, что каждый из нас выполняет свою роль и все мы работаем вместе, и я уверен, что мы обеспечим светлое будущее для Сингапура и сингапурцев. С первым мая!".

«Чистые» либералы практически не выигрывают выборов, потому что либеральный пузырь слишком мал (5−7%) в любой стране. Рейган и Тэтчер совмещали либерализм с консерватизмом. Борис Джонсон — с «независимостью» от ЕС. Трамп — с национализмом и протекционизмом (такой себе, сомнительный, либерализм Трампа)

Сингапурские либералы объединили радикальный экономический либерализм, обеспечивший быстрые темпы экономического роста, с активной социальной политикой, направленной не только на обеспечение базового комфорта большинства населения через доступное жилье и другие социальные программы, но и постоянное переобучение и повышение профессиональных навыков. Это делает работников продуктивными и востребованными. Вместе с конкурентным предпринимательством это подталкивает экономику вверх в цепи создания добавленной ценности, что в свою очередь поднимает зарплаты и работникам, и менеджерам.

При таких условиях малоимущие трудящиеся (большинство населения) готовы поддержать правительство (с его радикальным экономическим либерализмом) на очередных выборах.

Текст опубликован с разрешения автора

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