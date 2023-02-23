Наступила другая эпоха. Как Си Цзиньпин поможет Путину 23 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Время, которое было до 2022 года, может за нашу с вами жизнь никогда не вернуться

Речь Байдена в Варшаве — это программа на эти трудные годы, которые нам всем предстоит еще пережить — как военные годы, так и не менее трудные послевоенные годы. Хочу вам напомнить: никто не исключает, что после окончания военных действий на территории Украины не начнутся сразу же военные действия на территории еще какой-то бывшей советской республики или, скажем, в юго-восточной Азии.

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Мы только вошли в период изнурительных кровавых войн с огромными жертвами среди человечества. Все ближайшие десятилетия будут десятилетиями подобных испытаний. Время, которое было до 2022 года, может за нашу с вами жизнь никогда не вернуться.

Я делаю эти выводы чисто математически. Мы пришли к тому моменту, когда наступило реальное столкновение между рыночными демократиями и рыночными диктатурами. Диктатура так называемой плановой экономики может долго сосуществовать с рыночной диктатурой, потому что она герметична, существование рыночной демократии не угрожает ее существованию.