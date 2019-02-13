Как сеть поглощает нас Сегодня, 20:22 348 Цей матеріал також доступний українською

Современный интернет напоминает дом с множеством комнат, в которых вы перемещаетесь из одной в другую. И каждая комната стремится удержать гостя подольше

Из курса ощущение и восприятие, в далеких нулевых, помню прекрасную лекцию об активных и пассивных формах потребления. Чтение книг – активный способ потребления. Нам нужно сконцентрироваться и направлять внимание на текст, чтобы уловить смысл. При просмотре телевизора мы потребляем пассивно. Можем заниматься другими делами, но улавливать звуки и картинки, даже в виде фона.

В те времена, интернет причисляли к активной форме потребления. Для того чтобы посмотреть фильм, его нужно скачивать с торрентов, чтобы найти нужную литературу – долго и правильно подбирать ключевые слова. Сегодняшний интернет разнообразен: утром – это библиотека, через час – телевизор. Он стал и новостями, и модным журналом, и лавочкой под подъездом. В интернете проходит огромная часть жизни.

Сегодняшний интернет – это и почта, и телефон, и телеграф. Мы все больше становимся пассивными потребителями его контента. Сайты упорно работают над правильным восприятием цвета и графического ритма. Они создают приятный эмоциональный фон, чтобы настроить пользователя на нужное действие, подталкивают оставаться в сети как можно дольше. Разработчики ресурсов обеспокоены тем, чтобы человек не закрывал страницу и делал поменьше действий. Помните, как раньше нужно было постоянно двигать мышкой вниз, искать меню, которое располагалось в неожиданном месте? В то время пользователь быстрее уставал от интернета и не проводил там столько времени как сейчас.

Люди отмечают, что им становится сложнее читать длинные тексты

Современный интернет напоминает дом с множеством комнат, в которых вы перемещаетесь из одной в другую. И каждая комната стремится удержать гостя подольше с помощью визуальных и смысловых форм. Сайты становятся легкими, комфортными и не напрягающими. Их задача – усыпить бдительность пользователя, накачать нужной информацией максимально нативно. Ресурс считается успешным, когда на нем проводят много времени, а это происходит эффективнее, при отключении сознательного контроля.

Вспомните, как малейшие изменения интерфейса в фейсбуке приводит нас в легкое раздражение. Это происходит потому, что «включается» сознательный контроль от которого мы отвыкли. Если сайт грузится пару секунд, это может вызвать злость – довольно интенсивную эмоцию для такой мелочи. Уровень ожиданий к интернет-комфорту настолько высок, что негативные эмоции при его отсутствии, проявляются чрезмерно ярко. Чтобы не выводить человека из спокойного состояния, не «включать» режим раздражения, ресурсы расслабляют все сильнее и сильнее. Например, правильно выстроенная структура текста содержит необходимые для манипуляций фразы, в том числе зашитую рекламу. Для того чтобы яснее понимать, когда мы активно взаимодействуем с информационным полем, а где пассивно потребляем, нужно различать признаки активного и пассивного потребления.

Активное взаимодействие – это

1. Проявление осознанных действий с информацией. Будь это прочитанная новостная статья или просматривание ленты Фейсбук. Это не просто прохождение от одного сообщения к другому, а использование информации с пользой – поиск знаний для работы, мотивация к действиям, глубинное познание вещей.

2. Критическое восприятие. Это недоверие к тому, что мы читаем или слышим, пусть даже информация исходит из авторитетного источника. Мы пойдем перепроверять факты и рассматривать ситуацию с разных позиций. В мире информационных фейков и передергиваний, важно отработать до автоматизма важный навык – сомневаться, изучать источники, вырабатывать свое личное конструктивное мнение.

3. Удерживание эмоциональной дистанции. Мы прочитали новость – разволновались или разозлились. В таком состоянии мы более уязвимы и можем стать жертвой манипуляций. Пелена эмоций не дает увидеть реальную картину. Если авторам удалось задеть струны наших душ, важно вернутся к информации в спокойном, уравновешенном состоянии.

Пассивное информационное потребление – это:

1. Реакция на события, находясь под влиянием эмоций. Когда нами завладели страсти, об объективном восприятии говорить сложно.

2. Потреблять контент без проверки на правдивость, без серьёзных выводов, без создания чего-то нового на основании собранной информации.

3. Читать только те тексты, которые подтверждают вашу позицию или ваше верование. Если мы готовы потреблять только то, с чем согласны и отказываемся спокойно воспринимать чью-то «правду», становимся идеальными пассивными потребителями того, во что искренне верим.

Люди отмечают, что им становится сложнее читать длинные тексты. Это происходит от того, что мы привыкли к пассивному потреблению. Регулярная смена образов и картинок, тонны информации заставляют нас поверхностно просматривать контент, это ослабляет способность анализировать и углубляться в чтение. Динамические картинки интернета настолько расшатали умение сконцентрировать внимание, что бумажная книга становится скучным и неинтересным атавизмом. При активном взаимодействии мы обогащаемся, включаем мыслительные процессы, обдумываем информацию, которая вдохновляет на созидание. Пассивное потребление – отупляет, выматывает, вызывает привыкание и лень. Еще и отдаляет близких людей, которым приходится бороться за внимание с Твиттером и Инстаграмом.

Многим кажется, что они – активные пользователи сети потому, что читают интересные новости, долго скролят ленту, распространяют чужой контент. Такое поведение нельзя назвать активным. Сейчас активным интернет-потреблением с уверенностью можно назвать точку входа и выбор первоначального ресурса. Постепенно активность снижается, а в моменты усталости – сеть поглощает и начинает вести за собой. Активное потребление работает тогда, когда мы относимся к интернету как к справочному бюро. То есть ищем нужную информацию, которую впоследствии используем, например, для работы. Когда мы просматриваем длинную ленту, читаем «важные» статьи и никак не преобразовываем знания, она оседает толстым слоем в подсознание на дно «Архива забытых тем».

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