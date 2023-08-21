США все критичнее оценивают наступление, а Зеленский говорит о танках и везет самолеты 21 августа, 18:27

Чем жила страна 21 августа 2023 года

● На пути к Токмаку. Силы обороны Украины успешно атаковали вблизи села Работино Запорожской области (это южнее Орехова). Там продолжается плановая боевая работа, объяснила Анна Маляр, заместитель министра обороны. По ее словам, украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее села Малая Токмачка, расположенных в нескольких десятках километров к северу от Токмака. Последний город — крупный узел российской обороны севернее Мелитополя.

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А российские «военкоры» уже пишут о том, что центр Работино взяли под контроль ВСУ.

● Полуокружение в Бахмуте? Силы обороны за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге возле Бахмута. В то же время оккупанты пытаются выбить украинских защитников с занятых позиций на северных окраинах города Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. «Если смотреть на карту, то это напоминает подкову вокруг Бахмута», — отметила она.

«Вражеские силы там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться, поэтому они пытаются штурмовать с северного фланга, чтобы выбить ВСУ. Врагу не удается этого сделать, но бои там горячие», — добавила Маляр.

А еще The Washington Post написала, что американские кассетные боеприпасы помогают Силам обороны Украины нанести россиянам значительно большие потери в технике и живой силе, в частности на фоне попыток оккупантов наступать на Купянско-Лиманском направлении.

● Минус 12 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 257 930 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4358 (+12 за сутки), боевых бронированных машин — 8449 (+14), артсистем — 5264 (+19), РСЗО — 719 (+2), средств ПВО — 489 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4309 (+5) и многое другое.

● И минус бомбардировщик-террорист. Украине впервые, вероятно, удалось уничтожить стратегический бомбардировщик России Ту-22М3. Об этом написала Moscow Times, комментируя взрывы на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области, которые произошли утром 19 августа. Журналисты ссылаются на фото, появившиеся в соцсетях, на которых, как утверждается, полностью сгоревший бомбардировщик.

При этом, как написало издание, «у России не осталось инженерно-технической базы для их [Ту-22М3] нового строительства». В том числе и с этих самолетов россияне запускают крылатые ракеты, атакуя украинские города.

Сегодня утром беспилотник атаковал аэродром Шайковка в Калужской области, — один из тех, где расположены самолеты дальней авиации Ту-22М3. Об этом сообщили ТГ-каналы страны-агрессора: мол, на месте падения коптера образовалась воронка. Других деталей они не указывали. А губернатор области Владислав Шапша лишь рассказал, что была отражена атака БПЛА и инфраструктура не пострадала.

● Под давлением. Атака по авиабазе Сольцы, в результате которой Россия потеряла по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, стала новым доказательством того, что удары Украины по глубокому тылу РФ достигают своей цели. Военное командование России сейчас находится под давлением недовольства как власти РФ, так и провоенного ультранационалистического российского сообщества. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Утром 21 августа власти Москвы дважды сообщали об атаках одиночных дронов. Вроде бы оба уничтожили на подлетах к городу, но прекращалась работа местных аэропортов Внуково и Домодедово.

● Зеленский: без танков были бы большие жертвы. Украина не начала контрнаступление раньше, потому что Силам обороны не хватало вооружения, а без этого были бы многотысячные потери. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в ходе визита в Данию. «Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков, все очень просто. Вы просто потеряете людей. Погибнут тысячи. Вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи людей, которые просто погибнут», — сказал глава Украины. Он подчеркнул, что с таким подходом невозможно было бы достичь главной цели Украины — деоккупации всей территории: «Мы ждали, пока у нас появятся мощности».

Зеленский отметил, что россияне действительно успели заминировать много территорий и возвести укрепления, однако оккупанты занимались этим еще с начала российского вторжения в 2014 году.

Тема украинского контрнаступления стала № 1 в ведущих западных СМИ:

● США все критичнее оценивают действия Украины. Официальные лица США все более критично оценивают стратегию контрнаступления Украины, а также перспективы на его успешное завершение, написала FT со ссылкой на источники. Разногласия между Киевом и Вашингтоном возникли в вопросе использования войск Сил обороны Украины, что усиливает напряженность в отношениях двух стран.

Американские официальные лица, по данным FT, призывают Украину меньше рисковать и полностью направить свои силы на юг страны, дабы получить шанс прорвать российские линии обороны и выйти к Азовскому морю. По мнению источников, это позволит фактически перерезать сухопутный мост РФ в Крым. «Вашингтон также призвал Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил. Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для отвоевания Бахмута», — написало издание.

Аналитики также высказали мнение, что Украине будет трудно отвоевать значительную территорию, прежде чем погодные условия помешают маневрам или ее силы истощатся. Отмечается также, что в США готовятся к войне на истощение, которая продлится до следующего года. В публичной коммуникации Вашингтон заявляет в неизменной поддержке Киева.

FT напомнила, что украинские власти призывают к большей поддержке ВСУ военной техникой и авиацией, а также дальнобойными ракетами. Однако собеседники издания утверждают, что США не производят достаточного количества тактических баллистических ракет, чтобы поставить их в таком количестве, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.

Ведущие западные СМИ в последнее время публикуют все больше похожих материалов, которые чаще всего базируются на информации «источников»:

● WP считает, что контрнаступление тормозит. Похоже, у Украины заканчиваются варианты для контрнаступления, которое официальные лица на Западе изначально рассматривали как решающую операцию Киева по отвоеванию в этом году значительной части оккупированных территорий, написала вчера The Washington Post. Более двух месяцев боев показывают «признаки остановки», отметило издание. А прогресс Киева остается, как написала WP, ограниченным несколькими селами, а российские войска продвигаются на севере. К тому же план подготовки украинских пилотов на F-16 откладывается.

«Неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик и международная поддержка может уменьшится», — отметила газета.

В пятницу та же WP написала: в американской разведке полагают, что Украина во время контрнаступления не достигнет ключевого для юго-востока города Мелитополя и в таком случае не сможет в этом году выполнить главную цель — разрушить российский сухопутный мост в Крым.

В то же время в медиапространство попадают такие вот «страшилки»:

● «Ужасные фсбшники». Представители ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор уволил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, написало вчера агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией. Как рассказали два собеседника агентства, ряд представителей ФСБ, которые занимают более агрессивную позицию относительно войны в Украине (всеобщая мобилизация, тотальная война), поддержали требования главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который настаивал на смене высшего военного руководства страны.

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Кстати: канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения политического режима в РФ, однако Путин убежден, что есть такие планы.

Между тем в ЕС и США все чаще звучит тема каких-то «переговоров» и «размена части территорий на вступление в НАТО». Все это выглядит так, будто часть западного истеблишмента медленно готовит Владимира Зеленского и его команду к началу «мирного урегулирования».

● Белгород в обмен на НАТО. Президент Владимир Зеленский отреагировал на вопрос журналистов об обмене украинских территорий на членство в НАТО в ходе своего вчерашнего визита в Данию. Во время брифинга с премьером Дании Метте Фредериксен на вопрос журналистки прокомментировать идею обмена украинских территорий на членство в НАТО он ответил: «Обмен территориями? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО».

Однако на официальном уровне поддержка Украины только укрепляется, что и доказали визиты Владимира Зеленского в Швецию, Нидерланды и Данию. От двух последних государств страна теперь уже точно получит давно обещанные многоцелевые истребители F-16.

● Полсотни F-16 для Украины. Во время встречи Зеленского и премьера Нидерландов Марка Рютте последний сообщил, что его страна передаст Украине 42 самолета F-16. После того в Дании премьер этой страны Метте Фредериксен сообщила, что Копенганен передаст ВСУ 19 самолетов F-16.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать истребители F-16, которые получит Киев, только на своей территории.

Президент Владимир Зеленский после Дании прибудет в Афины, где примет участие в ужине с лидерами Западных Балкан.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что F-16 ранее садились на украинские аэродромы, потому с этим проблем не должно возникнуть. «Есть еще проблемы для F-16 с низко расположенным воздухозаборником, который может засасывать посторонние предметы. Это тоже опасно и за этим надо следить. Тогда самолеты садились в мирное время — не было обстрелов и ракетных ударов. В нынешних условиях нужна другая логистика и инфраструктура, которая будет защищать самолеты в условиях боевых действий», — сказал он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующее заседание в формате Рамштайн состоится с 18 по 24 сентября в офлайн-формате.

Тем временем главный союзник-тяжеловес РФ в мире оказался в тупике:

● Китайское чудо закончилось. Эксперты WSJ считают, что экономический бум Китая продолжительностью 40 лет закончился. «В течение десятилетий Китай подпитывал свою экономику, инвестируя в заводы, небоскребы и дороги. Модель вызвала чрезвычайный период роста, который вывел Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство охватило весь мир», — отмечают обозреватели издания. Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала. К резкому замедлению экономического роста КНР привели закредитованность страны и разрушение отношений с Западом. И кризис грозит превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, которую Япония переживает с начала 1990-х.

И напоследок:

● Киев готовится прекратить безвиз с Израилем. Правительство Украины призвало Израиль пересмотреть политику в отношении украинцев, которые приезжают в эту страну. Иначе Кабмин может запретить паломничество хасидов в Умань и отменить безвизовый режим. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле. «Правительство Украины в однозначном сообщении Израилю: если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен. Украина намерена прекратить безвизовый режим с Израилем». Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал проблемы, которые возникают у украинских граждан при въезде в Израиль, унижением.

Ранее источник NV в окружении одного из членов Совбеза сообщил, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.