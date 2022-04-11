Как Россия заплатит за агрессию 11 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською

Украина вправе потребовать компенсации со стороны РФ. Это факт

Как указывает историческая практика, выплата репараций частенько затягивается на годы. В то же время это принципиальный вопрос в контексте ответственности страны-агрессора. Наказать военных преступников и добиться возмещения максимального количества нанесенного ущерба — приоритет для Украины.

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Вооруженная агрессия РФ уже унесла тысячи жизней украинцев и нанесла колоссальный ущерб государству и гражданам. По самым скромным подсчетам за первый месяц войны единовременные потери, которые понесла Украина от российского вторжения, составляют почти $565 млрд. Но уже звучат оценки в один триллион долларов. Кто должен вернуть эти средства государству в целом и каждому пострадавшему в частности? И каковы механизмы выплат? Разбираемся.

Что такое контрибуция и репарация?

В международном праве существуют специальные термины для определения возмещения стране-победительнице нанесенного ущерба: контрибуции и репарации.

Контрибуция — это, по сути, принудительное взыскание средств в пользу страны-победительницы (она же может быть и агрессором).

Репарации — полное или частичное возмещение ущерба тем государством, которое начало агрессивную войну, тому государству, которое подверглось нападению.

Разница заключается прежде всего в способе взыскания: репарацию всегда платят государству, на которое напали. Контрибуцию накладывает страна-победительница, которая сама могла быть захватчиком. Так, например, было во времена наполеоновской Франции. Когда завоеванные армией Наполеона местности обязаны были выплачивать средства. Неудивительно, что международное гуманитарное право признает только репарации. От контрибуций отказались после Второй мировой войны. Это зафиксировано как в Парижских мирных договорах 1947 г., так и в Женевской конвенции 1949 г.

Репарации — один из самых известных механизмов возмещения и имеют место в истории. Конечно, первая возникающая ассоциация — это Германия после Первой и Второй мировых войн. Но это далеко не единственный пример. Репарации выплачивали и союзники. Кроме того, по репарационному соглашению 1958 г. Япония в течение 12 лет выплачивала средства Индонезии. Основанием для выплат репараций исторически являлся международный договор, заключенный между государствами — участниками вооруженного конфликта. Важно понимать, что возмещения могут относиться как к государству в целом, так и к каждому пострадавшему гражданину.

На какое возмещение ущерба может рассчитывать Украина как государство?

Украина вправе потребовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла Россия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты.

Можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций

Наше государство уже сделало первые шаги в этом направлении. В иске Украины против России по поводу толкования Конвенции о предотвращении геноцида в Международный суд ООН, среди других требований, предусмотрено возмещение всех убытков, причиненных вооруженной агрессией РФ. Для выполнения этого требования в своем решении МС ООН может рекомендовать государствам, заморозившим активы РФ, передать их Украине. Теоретически решение о возмещении ущерба Украине может быть принято Советом безопасности ООН. Прецедент уже был в войне между Ираком и Кувейтом. В Резолюции 687 Совбеза ООН постоянные члены Совбеза проголосовали за создание фонда для выплаты компенсаций Кувейту за счет продаж иракской нефти. Согласно главе 5 Устава ООН сторона спора не может участвовать в голосовании по мирному разрешению споров. То есть Россия не сможет наложить вето на решение Совбеза ООН.

В то же время, иракская армия была разбита на поле боя, а государство оккупировано, и выбора у правительства Ирака не было. В нашем случае Россия может быть в другом положении и может не согласиться выполнять решения Совбеза ООН.

Но тогда каким образом заставить РФ выполнить потенциальное решение Совбеза ООН? К примеру, ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, пока руководство РФ не согласится на выплату репараций. Можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций. То есть обеспечить их возврат только тогда, когда Россия компенсирует Украине все убытки.

Следовательно, было бы целесообразно поднять этот вопрос уже сейчас, во время переговоров, а также внести обсуждение деталей выплаты репараций в повестку дня ООН и двусторонних переговоров с потенциальными гарантами безопасности Украины. Кроме того, Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), что улучшает обмен информацией между следственными органами. Этот механизм также может позволить ускорить преобразование арестованного в этих государствах имущества РФ и причастных к преступлениям в конфискованное. Сотрудничество в рамках соглашения между тремя странами на основе уже открытых уголовных дел позволит выработать пути его передачи Украине или потерпевшим как можно быстрее.

Таким образом Украина как государство имеет несколько вариантов компенсации убытков.

Первый — предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ. Второй — доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций.

Третий — по решению союзников получить замороженные активы РФ, если Россия и дальше продолжит игнорировать международное право.

Какие механизмы индивидуальных возмещений?

Многих людей интересуют возможности возмещения их личных потерь. Ведь сотни тысяч украинцев лишились дома и имущества. Механизмов индивидуальных возмещений несколько:

1. Международный Суд ООН. Как уже было сказано, с 2017 года рассматривается дело Украины против России о нарушении последней Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и недопущении дискриминации. В своем иске Украина, кроме возмещения ущерба за обстрелы украинских городов, совершенных РФ с 2014 года, требует выплаты компенсаций людям, подвергшимся притеснениям от РФ. Речь идет о всех лицах, подвергшихся преследованиям, пыткам и т.п. по этническому признаку, в частности, украинцы и крымские татары от российской власти. Учитывая нынешнюю полномасштабную агрессию России требования Украины в этом направлении значительно возрастут.

2. Трастовый фонд для жертв (ТФЖ). Он основан в 2002 году Ассамблеей государств — участников Международного уголовного суда (МУС). Равно как и МУС, его деятельность регулируется Римским уставом. Трастовый фонд для жертв помогает жертвам получить компенсацию за ущерб, причиненный преступлениями, подпадающими под юрисдикцию МУС. То есть, военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом и агрессией. Требовать возмещения вправе все потерпевшие: индивидуально или коллективно, в зависимости от конкретного дела. Выплата производится по решению Суда или Палаты предварительного суда МУС. Поскольку МУС занимается делами против конкретных лиц, то и выплачивать компенсации должны виновные лица, а не государство в целом. Сотрудники Фонда распределяют средства осужденного МУС и могут использовать собственные добровольные взносы для дополнительной компенсации. ТФЖ поддержал инициативу 42 государств — участников МУС и Прокурора МУС Карима Хана начать расследование ситуации в Украине. Фонд уже признает право жертв российских тяжких преступлений на возмещение.

3. Европейский суд по правам человека. Недавно РФ вышла из Совета Европы и заявила о намерении денонсировать Конвенцию, так что новые иски пока не возможны. Однако до этого исков к РФ накопилось более 14 тыс. И Россия будет обязана возместить индивидуальные компенсации потерпевшим по искам, поданным против нее до 16 марта 2022 года. Кроме того, рассматриваются и 4 межгосударственных иска Украины к России, в частности, по дискриминации по расовому признаку. По ним тоже возможна выплата компенсаций.

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