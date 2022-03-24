Рубль-челлендж в РФ: 28-й день экономической «спецоперации» в России 24 марта, 15:05 Цей матеріал також доступний українською

23 марта сразу три компании объявили о полном выходе с рынка

Речь идет о французской банковской группе Crédit Agricole, новозеландском производителе масла Fonterra и японском производителе шин Yokohama.

В результате таких решений работу в офисах и на заводах этих компаний могут потерять около 1000 россиян.

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Еще 45000 рабочих мест под вопросом — это сотрудники завода Renault в Москве и производственных мощностей АвтоВАЗ, мажоритарным акционером которой является французский автоконцерн. Автопроизводитель повторно решил остановить московский завод и ищет варианты, что делать со своим контрольным пакетом акций в российском автопроме.

За день российский рынок потерял шесть брендов, но не все из-за полного разрыва бизнес-связей. Так, японский производитель техники Sharp отменил новые поставки, а многострадальная Nestle дополнительно вывела с рынка только два пищевых бренда — KitKat и Nesquick, — хотя в российском портфеле компании около 50 наименований.

Кроме того, фармкомпания Sanofi останавливает инвестиции в маркетинг, промо и набор на клинические исследования, а энергетическая компания из топ-3 в Германии EnBW отказывается от новых контрактов на поставку российского газа до свержения путинского режима.

За день российский рынок потерял шесть брендов

Секта свидетелей сильного рубля. Путин приказал Газпрому проводить расчеты с клиентами из «недружественных» европейских стран в рублях, а Центробанку — за неделю разработать систему покупки иностранцами российской валюты на внутреннем рынке. В общем, заявление главы РФ похоже на политический шаг с целью поддержать рубль — курс российской валюты действительно немного укрепился на положительных ожиданиях рынка на фоне этого заявления. Европейцы же менее оптимистичны. Дело в том, что в контрактах на импорт российского газа валютой расчетов значится евро, о чем Путину вежливо напомнили уже несколько стран, включая Италию и Германию.

Следом за Путиным контракты в рублях решил заключать и Роскосмос, но непонятно, с кем — пока с компанией их только разрывают.

И снова о дефолте. Только сейчас уже не России, а российских компаний. На пороге дефолта оказалась Северсталь, которая из-за санкций не может погасить выплату на $12,6 мл по еврооблигациям. Этот платеж компания должна была осуществить еще неделю назад, 16 марта, но не может из-за санкционных ограничений. В настоящее время платеж отказался проводить лондонский офис Citibank. Вполне вероятно, что в ближайшее время таких историй от подсанкционных компаний государственного сектора РФ или тесно связанных с государством, станет гораздо больше.

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