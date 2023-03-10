Простая разработка. Как Россия проводит информационную атаку по Бахмуту 10 марта, 17:57

Цель таких действий: посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут

Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту.

Технологія виглядає так:

— запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто Президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так.

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— дискредитують особисто Командувача сухопутних військ.

— вигадують політичні підтексти воєнних рішень.

— намагаються показати що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих — в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій.

Мета поширення такої інформації:

— посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли — саме вони вважають цей напрям стратегічним.

— посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність.

Текст опубліковано з дозволу автора

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