Сколько Путин платит желающим воевать против Украины

В конце 1970-х СССР начал войну в Афганистане, длившуюся 10 лет. Ее ценой стали 15 тысяч жизней и последующий развал страны. Спустя почти полвека президент России Владимир Путин начал собственную войну — против Украины. За три года, прошедшие с начала вторжения, с его стороны в этой войне уже погибли не менее 250 тысяч человек.

Такими темпами (при условии, что путинское вторжение продлится столько же, сколько и советско-афганская война Леонида Брежнева) российские потери окажутся выше в 55 раз, при том что число жителей России сегодня едва превышает половину численности населения СССР. Тем временем 45 стран на трех континентах ввели санкции против России, поэтому последствия этой войны не ограничиваются лишь Россией и Украиной.

Нам известно, что внутри России война привела к появлению своеобразного фашистского режима в стиле 1930-х годов, хотя Кремль использует финансовые стимулы, а не только мобилизацию для наполнения своей мясорубки. В Самарской области выплата контрактникам, согласившимся воевать, в январе достигла рекордного размера $40 тысяч.

Путин постарается избежать новой мобилизации

Очевидно, что столь высокие платежи за службу на войне в Украине объясняются растущим нежеланием служить у потенциальных солдат. Хотя бывший президент России Дмитрий Медведев сообщает, что за первые пять месяцев этого года в армию прибыли 175 тысяч контрактников, издание «Медиазона» подсчитало, что только за вторую половину 2024 года на поле боя погибло около 51 тысячи россиян. Может быть, Путину удастся набирать более 30 тысяч человек ежемесячно, а, может быть, нет. В Самаре повышение выплат контрактникам напоминало рекламные кампании членства в фитнес-клубах: лучший вариант доступен только тем, кто запишется до 1 февраля.

Путин, вероятно, поощряет губернаторов за большое число контрактников. Но когда региональные администрации сначала повышают выплаты, а потом их быстро снижают, можно сделать вывод, что эти расходы становятся непосильными. С 5 июня выплаты «добровольцам» в Башкортостане (регион между Волгой и Уралом) снизились с $20400 до $12700; в Белгородской области (соседней с Украиной) их сократили с $38200 до $10200 в январе (после трехмесячной «кампании»). По всей России в январе были отменены фиксированные федеральные выплаты контрактникам, находившимся в заключении.

Необходимость увеличивать выплаты отражает возросшее понимание россиянами своих шансов умереть в Украине. В провинциальных регионах, например, в Курганской области (на стыке Урала и Сибири), уже расширяют кладбища. В целом по стране выплаты семьям погибших солдат увеличились почти вдвое — с примерно $95 тысяч до $176 тысяч.

Снижение единовременных выплат контрактникам говорит о том, что в системе возникли финансовые трудности. Россия продает нефть (это ее главный источник дохода) примерно по $50 за баррель, а это на 25% ниже цены, заложенной в бюджет на 2025 год.

Однако Путин, вероятно, постарается избежать новой мобилизации. Когда он попытался провести ее в сентябре 2022 года, общественная поддержка его «специальной военной операции» явно снизилась. И он, конечно, помнит о советской неудаче в Афганистане. Причина, по которой 15 тысяч погибших солдат оказались политически столь важны, в том, что большинство из них не хотели идти воевать. Кроме того, их призывали не только с советской периферии, но также и из Москвы и Санкт-Петербурга, где потери затронули культурную элиту, подорвав доверие к системе.

Пытаясь не повторить эти ошибки, Путин использует менее явные формы принуждения. Например, сообщается, что в мае в Якутии (регион на востоке России) провели день под названием «Измени жизнь» с целью призвать на фронт местных бездомных. Свою роль играют и суды. «Я ознакомилась с сотнями интервью с военнопленными, некрологами, историями солдат среди моих знакомых и родственников, — рассказывает мне Мария Вьюшкова, диссидент в изгнании. — В последние недели я наткнулась на три схожих случая: мужчины попадают под суд за мелкое правонарушение, а судьи требуют, чтобы они отправились в армию, грозя им суровым приговором».

Один из них, 45-летний житель города Улан-Удэ (находится южнее озера Байкал), в прошлом году попал под суд за ДТП; суд предложил ему заменить приговор на трудовой контракт водителя грузовика в оккупированном Россией украинском регионе Донбасс. В итоге он стал военнопленным в Украине.

Россия давно использовала подобные уловки, чтобы заманить на фронт казахских или непальских мигрантов. Но теперь целью этих уловок стали сами россияне. Везде видны объявления о вакансиях «водителей», «охранников» и «строителей» в зонах активных боевых действий — явная уловка, призванная скрыть жестокую реальность войны.

Тем временем растет средний возраст новобранцев: на передовую уже уходят мужчины старше 60 лет. Даже официальные СМИ сообщают о случаях жестокого избиения раненых солдат, когда они отказываются вернуться на фронт до полного выздоровления. В мае российские солдаты сообщили в сети Telegram, что их командир отправил в бой солдат на костылях. Если в начале войны раненым в России давали время на восстановление, то теперь это уже не так. Потеряв 23 тысяч единиц бронетехники, Россия сегодня использует ослов для транспортировки техники и снаряжения.

Несмотря на появление этих трещин, Путин явно далек от готовности к перемирию. Наоборот, его агрессия становится даже более беспорядочной и жестокой. Вероятнее всего, он просто не понимает. Плохие новости, возможно, не доходят до него, потому что подчиненные, желая защитить себя, утаивают их.

Парадоксальным образом военные проблемы России подтверждают, что Кремль полностью отождествил себя с войной. Путин является президентом уже 25-й год, из них 19 лет Россия ведет войну. Стремясь провести ревизию европейского порядка, возникшего после распада СССР, Путин создал режим, готовый принимать решения, которые в глазах демократических обществ выглядят бессмысленными. И поэтому его война на истощение будет продолжаться. Поскольку поддержка Америкой Украины сокращается, Европе надо делать больше, расширяя трещины в фундаменте преторианского режима Путина.

