Что нужно понимать о русском языке в Украине 27 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською

Распространение русского языка в Украине — результат имперской политики России

То, что в Украине часть людей говорят на русском языке, Россия пытается использовать в качестве «доказательства», что мы с россиянами — «один народ», а украинское государство — искусственное.

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Но в действительности этот факт имеет противоположное значение.

Распространение русского языка в Украине — результат имперской политики России.

Имперские власти системно и последовательно вытесняли украинский язык из употребления, начиная с 18 века. С помощью политики русификации пыталась сформировать «общерусский» ( а позже — «советский») народ.

Если бы им это удалось, если бы империя смогла уничтожить наш язык, Украины бы уже не было как независимого субъекта.

Но украинский язык стал языком литературы, вошел в общественно-политическую жизнь, удерживал позиции как разговорный. Именно это позволило украинцам в 19 — начале 20 века осознать себя единым народом. И это осознание сделало возможным создание украинского государства.

Так же было у поляков, финнов, литовцев, грузин… Большинство современных европейских государств и все без исключения государства Восточной Европы созданы, прежде всего, на почве общего языка.

Несколько исключений, на которые любит ссылаться российская пропаганда, лишь подчеркивают правило.

Русификация Украины превратила бы ее не в Швейцарию, а в Беларусь. А потом в часть России.

Потому что империя не допускает сосуществования двух языков — она хочет подавить украинский. Империя хочет полностью заменить его русским языком, а значит, их смыслами.

Русификация целится в основы нашего государства

Мы сейчас видим, как российские бомбы уничтожают наши города и села, сравнивают их с землей за отказ покориться. Так же Россия веками поступала с нашим языком. Уничтожала, чтобы камня на камне не осталось.

Еще 100 лет назад Таганрог или Белгород с окрестностями были частью украинского Приазовья или Слобожанщины. Но тотальная русификация превратила потомков тамошних украинцев в часть русского народа, вторгшегося в наши дома.

И после падения СССР Россия не прекращала русификации независимой Украины. Из-за русскоязычных медиа, фильмов, музыки, из-за препятствий в открытии украинских школ, из-за русификаторского закона Кивалова-Колесниченко.

Любимая манипуляция продвигающих российские нарративы — о русскоязычных бойцах, защищающих Украину. Мол, борьба против русификации унижает их.

Это абсурдная постановка вопроса. Украина — свободное государство, и никто у нас не ограничивает язык частного общения.

Но язык публичный, язык как составляющая украинского государства, культуры является украинским для всех, кто воюет за Украину.

Так есть сейчас, и так было с 2014 года, когда воины всех национальностей, на каком бы языке они ни разговаривали, встали в обороне Украины от русского мира.

Русификация целится в основы нашего государства. Закон о языке базируется на простом принципе: полная свобода выбора языка личного общения и максимальная защита украинского языка во всех публичных сферах.

Такой подход поддерживает абсолютное большинство украинцев. В том числе — те, кто в быту разговаривает на русском. Укрепление позиций украинского языка по всей стране стало одним из факторов, сделавших наш народ сплоченным.

Именно с этим сплоченным народом столкнулись российские захватчики. Именно это единство они хотели разрушить. Не случайно одним из ключевых требований ультиматума является «защита русского языка». Что на самом деле означает уничтожение украинского языка, а значит, украинской нации.

Потому никаких компромиссов в этом вопросе не будет. Потому что язык — наше оружие в войне за украинскую независимость. Мы отгоним русскую армию за пределы Украины и будем держать границы, в том числе языковые.

Чтобы русский мир не имел здесь больше никакого шанса.

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