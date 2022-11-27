Главный приоритет Путина. К чему идет война России против Украины 27 ноября, 10:25 Эксклюзив НВ Путин не так уж сильно стремится к мирному соглашению (Фото:REUTERS)

Война давно проиграна. Задача по-прежнему заключается в том, чтобы заставить Путина и его окружение принять эту точку зрения

Одной из вызывающих недоумение особенностей избирательного процесса в США является время, которое требуется многим штатам для определения победителей. Подсчет голосов, отданных за конкурирующих кандидатов все время меняется, — количество голосов то растёт то падает — по мере того, как отдельные округа «сбрасывают» результаты последней партии проголосовавших. В конце концов, достаточно смелый эксперт решает, что, хотя многие голоса еще не подсчитаны, у него достаточно знаний о тенденциях, прецедентах и ​​местной демографии, чтобы объявить победителя. Конечно, мнимые проигравшие редко уступают до тех пор, пока все пути к победе не будут окончательно закрыты, и даже вероятные победители могут быть осторожными, опасаясь искушать судьбу. Этот бизнес с назначением выборов является хорошим примером как предсказания с неполной информацией, так и естественного запаздывания между тем, что очевидно для информированного наблюдателя, и тем, что будет признано теми, кто непосредственно вовлечен в процесс.

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«Назначить» войну гораздо труднее, чем объявить выборы. Предсказания исхода выборов касаются раскрытия результата, который был определен, как только все голоса были поданы: предсказание итогов войны — это предвосхищение событий, которые еще не произошли, и выбора, который еще предстоит сделать. Даже те, кто хорошо знает противоборствующие силы и местность, на которой они сражаются, могут быть застигнуты врасплох случайными событиями, такими как изменение погоды или эффективное тактическое новшество. Во время войны ожидания меняются.

Таким образом, в нынешней войне ранние прогнозы о том, что российские войска сломят украинское сопротивление, оказались недолговечными. Последующие оценки перспектив Украины были более оптимистичными только для того, чтобы стать более сдержанными, поскольку жестокие летние бои на истощение сопровождались предупреждениями о затянувшемся тупике. Затем росла уверенность в возможной победе Украины, поскольку Киев стал использовать HIMARS и другое высокоэффективное западное оружие, чтобы ухудшить российскую логистическую и командную систему, после чего серия контрнаступлений освободила участки оккупированной территории.

С тех пор ничего не произошло, чтобы предположить, что Украина рискует потерять военную инициативу в наземной войне. Эвакуация русских из Херсона свидетельствует о том, что Москве еще предстоит найти способ стабилизировать линию фронта и восстановить свои деморализованные и осажденные силы. Более того, в отличие от предыдущих выводов войск, которые представлялись, хотя и неубедительно, жестами «доброй воли», этот с самого начала преподносился как военная необходимость.

Тем не менее с наступлением зимы оценки опять стали более осторожными.