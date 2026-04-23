Полномасштабка и 1990-е. Как сейчас тяжело нашим родителям

Каждый раз, когда до широкомасштабки я размышлял о судьбе поколения наших мам и пап, я был уверен, что нам повезло больше, чем им. Их молодость и самая продуктивная зрелость пришлись на годы стремительного изменения всего, что они считали стабильным и прогнозируемым.

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Дело было не только в материальных трудностях, но и в ценностном мировоззрении — во что верил, на кого равнялся, к чему стремился и что считал целью. В один момент все перевернулось не просто с ног на голову, а было перемолото через мясорубку социально-экономических потрясений, гиперинфляций, отсутствия элементарных бытовых вещей и безумной нехватки любых продуктов.

Когда у нас с женой появился Марк и я впервые ощутил на себе состояние «ребенок не выключается и не ставится на паузу», когда начал планировать все — от сна до карьерных перспектив — с учетом наличия абсолютно беспомощного человека рядом, положение поколения наших родителей мне показалось вообще отчаянным.

Смог ли бы я прокормить ребенка в 90-е?

Вопрос — смог ли бы я прокормить ребенка в 90-е? Поставить на ноги? Дать образование? Не запутаться в наставлениях, когда малыш спрашивает «мама, папа, а вы же оба работаете с утра до ночи. А почему тогда у нас нет машины?» — представлялись мне просто непреодолимыми.

И не было же не только машины.

Не было масла и мяса. Не было представления, как жить неделю на одной муке, которую отец достал где-то на шабашках, на которых он, фактически, навсегда и исчез.

Килька в томате считалась деликатесом, мандарины — только на новый год. Шоколадка — раз в несколько недель, да и ту мы делим на десяток частей.

У других детей есть Денди и цветные яркие пеналы, а у тебя советский пластмассовый, и можно в гости прийти только посмотреть, как играют другие.

Одежда — лишь бы была, обувь — какая есть и не по размеру.

И все время все дети были одни, потому что мамы и папы постоянно на официальных, но вообще не оплачиваемых работах, а вечером и ночью — на неофициальных, иногда унизительных, зато которые не давали умереть от голода и холода.

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Нет, я бы не вывез. Более того. Несмотря на вышеописанное, в абсолютном большинстве наши родители обеспечили нам самое счастливое детство. В том числе, и мое.

Потому что об отсутствии масла, любых денег по полгода, слезах ночью с мыслью «чем утром кормить семью», перешиве старой одежды на новую, бартере, торговле на рынках и разгрузке вагонов в конце рабочего дня, ручном изготовлении костюмов на праздники и поиске неизвестно где денег на книги, образование и музыкальный инструмент, потому что ребенок захотел ходить в музыкалку — обо всем этом я узнал уже в зрелом возрасте. И обалдел.

А до того жил и горя не знал. В любви и заботе. Не почувствовав ни разу ни голода, ни холода, ни настоящей нищеты. Все казалось нормой. Нормой, которая держалась на стальных нервах, недоспанных рассветах и каком-то фанатичном упрямстве и уверенности, что выгрести можно. Я бы, наверное, не выгреб.

А потом началась широкомасштабка. В какой-то момент мне показалось, что поколению 1990-х повезло больше, чем нам. Все же, им на головы не падали ракеты, а россияне не заходили стройными колоннами между высоток, расстреливая в упор гражданские машины с надписями Дети.

А потом у меня на остатках мобильной связи состоялся один из самых тяжелых в жизни диалогов:

— Алло… Мам. Слушай. Мы остаемся на ночь в Ирпене.

— Алло… почему?

— Не успеваем выйти из города.

— Кто вокруг?

— Я… я не знаю. Наши подразделения отошли. Мы пока остаемся здесь.

Я бы никогда не хотел услышать от Марка то, что слышала тогда моя мама от меня. И пережить то, что пережила она.

Их поколение продолжает выгребать самые тяжелые и драматические моменты этого проклятого немилосердного и несправедливого мироздания. Которое отправляет поколение их детей на огромный фронт. И которое сооружает их же детям гранитные монументы под желто-синими знаменами с черными лентами.

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А у нас есть шанс всего этого ужаса избежать и не пережить собственных малых. Это, согласитесь, в нынешних условиях замечательная опция.

И я поздравлял свою маму, Наталью Сененко с днем рождения такими словами: Сори, что не смог приехать. У нас тут много работы. Чтобы твой внук не спал в коридоре и представлял россиян просто абстрактным абсолютным злом, а не видел их и их убийственные поделки вживую. Желаю нам победы. Чтобы все дети вашего поколения вернулись домой. И чтобы внукам никогда не пришлось переживать ни 1990-е, ни широкомасштабки. А мы все обязательно вывезем и выгребем.

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Текст публикуется с разрешения автора