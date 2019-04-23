Как реализовать аграрный потенциал страны? Сегодня, 16:03 96 Цей матеріал також доступний українською

Нынешнее положение украинского сельского хозяйства дает ему хорошие шансы для закрепления лидирующих позиций в мире. Но необходим ряд инноваций

Сельское хозяйство делает исключительно весомый вклад в экономику страны, став ключевой экспортной отраслью. Как дела обстоят с экспортом агропродукции сейчас? По состоянию на 15 апреля Украина отгрузила на внешние рынки 13,7 млн тонн пшеницы, в т.ч. продовольственной - 9 млн.т, фуражной - 4,8 млн. т. Сравнение с аналогичным периодом маркетингового года 2017/2018 - суммарный экспорт пшеницы снизился на 8%, экспорт фуражной пшеницы уменьшился на 33%. Правда экспорт продовольственной пшеницы вырос на 8%. На 39% увеличился экспорт кукурузы. Но экспорт ячменя уменьшился на 25%, масличных культур - на 13%.

Есть ли повод беспокоиться? Нет. Это - обычные колебания. Но в среднесрочной перспективе украинское сельское хозяйство, ставшее ключевой отраслью экономики страны, требует серьезного внимания. Несмотря на достигнутые успехи, Украина отстает от развитых стран по уровню производительности труда в сельском хозяйстве, в результате деиндустриализации аграрного производства, не самой высокой урожайности сельхозкультур, избыточной занятости, нерациональной организации производства. Нынешние успехи достигнуты в немалой степени за счет экстенсивного развития. В чем потенциал украинского сельского хозяйства и что необходимо для его реализации, что необходимо для привлечения резервов? Выскажу свое видение в этой колонке.

Украина располагает 30% мирового чернозема. Это очень сильная отправная точка для дальнейшего развития сельского хозяйства. Думаю, оно по прежнему будет одной из важнейших отраслей украинской экономики. Причем, сектора, связанные с сельскохозяйственной отраслью - переработка, торговля, поставки сырья, - имеют большой потенциал. Зерновых может производиться больше, чем сейчас - за счет повышения урожайности. Также необходимо повысить и качество урожая. По производству подсолнечника Украина занимает первое место в мире по по экспорту подсолнечного масла, но эти позиции надо удержать. В молочной промышленности резерв развития большой - бывая за границей, вижу, насколько молочные ряды в Tesco или Spar богаче ассортиментом, чем в супермаркетах Киева.

Зависимость сельского хозяйства от природных ресурсов снижается

Чтобы оставаться конкурентоспособными и развиваться, украинское сельское хозяйство нуждается в развитии инфраструктуры, проведении исследований и разработок, и, конечно же, инноваций. Инновации я разделю на три группы: организационно-технические, финансово-логистические и производственные.

К организационно-техническим инновациям относится точное земледелие, М2М-решения и «худое производство». В основе концепции точного земледелия лежит то, что существуют различные неоднородности даже в пределах одного поля и это влияет на посев, расчет внесения удобрений и средств защиты растений, осуществление полива. Должен применяться и GPS-мониторинг - для контроля расхода материалов, топлива, а также для комплексной посевной и уборочной оценки. Метеомониторинг дает возможность контролировать то, что происходит на полях с помощью компьютеров и спутников. С одной стороны, это позволяет быстро анализировать текущее состояние и принимать оперативные решения. С другой стороны, собранные за несколько лет данные, которые обрабатываются с помощью Big Data, позволяют точнее давать прогноз урожая. М2М-решение (мобильные технологии) позволяют обеспечить мобильное управление всеми стадиями производства сельхозпродукции - контролировать работу сельхозтехники, проводить ее удаленный мониторинг и диагностику. «Худое» производство базируется на стремлении к максимально возможному устранению всех видов потерь.

К финансовым и логистическим инновациям относятся системы пирингового кредитования и платформы для электронной коммерции. Одной из самых серьезных проблем для мелких и средних украинских агрохозяйств является доступность кредитов. Некоторые банки не готовы кредитовать мелких и средних фермеров. Кстати, такая ситуация не уникальна - с этой проблемой сталкивются небольшие крестьянские хозяйства во многих странах. Один из вариантов решения - пиринговое кредитование. Системы пирингового (англ. Peer -to -peer - сеть) кредитования сельхозпроизводителей устраняют посредников в виде, например, финорганизаций, напрямую связывая кредиторов и заемщиков.

Еще одна существенная проблема украинских сельхозпроизводителей - нехватка складских помещений и неразвитость рыночной инфраструктуры. Для ее решения нужны платформы электронной коммерции. Здесь все относительно просто - для средних и малых по размеру производителей сельхозпродукции устанавливаются компьютеры с доступом к сети Интернет в сельских населенных пунктах. Платформа является местом для обмена информацией и электронной коммерции средних и мелких производителей сельхозпродукции. Это дает возможность не просто реорганизовать процесс закупки продукции в сельских районах, но и создает основу для высокорентабельного распределения продуктов.

Наконец, о технологических инновационных решениях (они касаются выращивания плодоовощных культур). Во-первых, гидропонные технологии. Это выращивание растений на искусственных субстанциях без использования почв (растения через корни получают из раствора питательные вещества в нужных количествах и пропорциях). Гидропонные технологии экономят ресурсы, позволяющие автоматизировать выращивание и снизить влияние человеческого фактора (но требуют более высокой квалификации персонала), значительно повышают урожайность плодовых культур.

Во-вторых, аеропонные технологии. Это высокотехнологичный способ выращивания растений на специально подобранных питательных растворах. Отличие от гидропонных технологий в том, что в данном случае осуществляется распыление питательного вещества аэрозолем в закрытых средах. Благодаря появлению микропроцессорной техники и микрораспылитилей, энергосберегающих источников искусственного света, аеропонные технологии находят широкое применение в овощеводстве. Они позволяют на ограниченных площадях выращивать значительно большее количество овощей, чем в открытом грунте или в теплице. Эти технологии позволяют нивелировать сезонность - можно получать 3-5 урожаев в год, в зависимости от вида сельхозкультуры.

Еще несколько очень важных для развития украинского сельского хозяйства вопросов. Например, кого поддерживать за счет госбюджета? Сосредоточение внимания исключительно на крупных производителях - спорный подход. Поддержка мелких фермерских хозяйств должна быть важнейшей частью стратегии развития сельского хозяйства Украины, поскольку они имеют такие потенциальные преимущества, как мобильность и адаптивность.

Но к бюджетной поддержкк в перспективе нам нужно пересматривать свое отношение. Украине нужно изучать и внедрять опыт организации агробизнеса в США и странах Южной Америки, где это действительно бизнес, а не дотационная модель, как в большинстве европейских стран.

Наконец, необходимо решение принципиального вопроса - сельхозпроизводителям необходимо обеспечить доступ к земельному рынку с прозрачными правилами игры. Некоторые популярные политики куплю-продажу земли сельхозназначения называют не иначе, как «разбазариванием и распродажей». Представление о земле, как о сакральной сущности, которая должна быть выведена из гражданского оборота, и о «злобных лендлордах», которые захватят земли и поработят украинский народ, является пережитком феодального сознания. Как строить капиталистическую экономику, если не ввести в гражданский оборот землю? Куплю-продажу земли сельхозназначения несложно отрегулировать законодательно, было бы желание. Следует спешить, ведь зависимость сельского хозяйства от природных ресурсов снижается - в связи с ростом качества и количества технологий, таких как упомянутые выше гидропонные и аеропонные.

Нынешнее положение украинского сельского хозяйства дает ему хорошие шансы для закрепления лидирующих позиций в мире. К 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов человек, и Украина должна стать ключевым игроком в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Это можно обеспечить, если внедрять описанные в этой колонке организационно-технические, финансово-логистические и производственные инновации и наконец решив вопрос введения в гражданский оборот земель сельхозназначения.

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