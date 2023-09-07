Валерий Романенко

Валерий Романенко

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ

Главная задача пусков беспилотников по Москве

7 сентября, 16:11
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И оно выполнено на 150%

Россияне показывают, как ставят системы ПВО — Торы, Панцири — на какие-то постаменты, памятники под Москвой. Заметили, что по крайней мере один из таких объектов расположен очень близко к резиденции диктатора Путина. Система защиты Москвы должна была быть в адекватном состоянии еще со времен холодной войны. Но меняются времена, меняются и средства поражения. Действительно, у Москвы было кольцо противоракетной обороны и не одно. И оно было практически с середины 50-х годов. Первые советские ракеты как раз прикрывали два места — Москву и Баку.

Видео дня

Сейчас изменился характер угроз.

Теги:   Война России против Украины

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