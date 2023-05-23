Наземная ПВО против самолетов. Как это было во время войн на Ближнем Востоке 23 мая, 15:06 NV Премиум

Большое спасибо за то, что прочитали всю первую часть. Меня вдохновило такое огромное количество позитивных откликов, и я хочу продолжить часть 2 в том же духе

Для начала напоминаю специальную лексику.

— ADC = Командование ПВО (ПВО Египта)

— ARM (ПРР) = противорадиолокационная ракета

— CBU (АБК) = авиационная кассетная бомба

— CRT (ЭЛТ) = электронно-лучевая трубка (эти забавные старые телевизионные дисплеи, которые использовались за полвека до того, как были изобретены плоские экраны)

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— ECM (РЭП) = радиоэлектронное подавление

— ECCM = радиоэлектронная защита

— GBAD = ПВО наземного базирования

— IDF/AF = Израильские силы обороны/ВВС (официальное название, 1948−2004 гг.)

— SAM (ЗРК) = зенитно-ракетный комплекс

— SA-2 = ЗРК С-75 (Двина/Волга/Десна) советского производства

— SA-3 = ЗРК С-125 (Нева) советского производства

— USAF = ВВС США

— IADS = комплексная система ПВО

— СА-6 = ЗРК 2К12 (Куб/Квадрат) советского производства

— SEAD = Подавление ПВО противника

— SyAADF = Сирийские арабские силы противовоздушной обороны (официальное название с 1973 по 2012 год)

В прошлый раз я кое-что объяснил про живучесть одного ЗРК SA-2. Можно было бы привести, наверное, «десятки» подобных примеров — то ли из арабо-израильской войны образца октября 1973 года, то ли из каких-то других конфликтов. Думаю, здесь достаточно упомянуть еще один такой пример, хотя, пожалуй, самый известный: это хорошо всем знакомая (и прославленная) израильская операция Mole Cricket 19, проведенная 9 июня 1982 года против интегрированной системы противовоздушной обороны (IADS) Сирийских арабских сил ПВО, дислоцированных в центральном Ливане. Как хорошо (даже более чем хорошо) известно, израильтяне заявили об «уничтожении» 19 сирийских зенитно-ракетных комплексов в течение двух часов после полудня. Это то, что вы прочтете в каждом отчете об этой операции. Чего вы там не найдете, так это того, что 14 сирийских зенитно-ракетных комплексов, о которых идет речь, были полностью работоспособны на следующее утро…