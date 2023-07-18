Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Как работает наступление ВСУ и почему оно медленное

18 июля, 17:47
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Чем жила страна 18 июля 2023 года

Как работает наступление ВСУ. Украина в ходе контрнаступления достигает незначительных успехов, но еще не применила масштабные операции, которые могли бы обеспечить прорыв, сообщила The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.

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Украинские войска, согласно WP, используют тактику, основанную на истощении. Они поражают российские оборонительные линии, обстреливая артиллерией и ракетами командные, транспортные и материально-технические пункты в тылу врага, вместо того, чтобы выполнять общевойсковые операции, которые включают скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации. При этом россияне массово применяют БПЛА для разведки и наблюдений.

Ради сохранения жизни военнослужащих Украина из десятка подготовленных бригад задействовала только четыре. Ведь начальные попытки прорвать оборону оккупантов с помощью бронетанковых подразделений встретили ответ вражеской артиллерии, противотанковых ракет, боеприпасов и авиаударов, что привело к значительным потерям.

Продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы, объяснил Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками. «Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно», — сказал он ВВС. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наполнена минами и оборонительными заграждениями, у россиян много опорных пунктов.

Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию «в течение нескольких дней», заявил ВВС Александр Сырский, который занимается украинским наступлением в районе Бахмута. 13 июля о прибытии кассетных боеприпасов говорил руководитель группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

Осторожное движение вперед. Силы обороны Украины продвигаются под Бахмутом, делая все для уменьшения своих потерь. «Там ежедневно есть движение, которое учитывается сотнями метров. Если говорить о неделях — километрами. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая то, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним», — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

А спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что ВСУ продолжают вести наступательные действия к северу и югу от Бахмута.

Еще о нашем наступлении:

Бои на границе Донецкой и Запорожской области. ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. «В зоне усиленного внимания — тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне», — сказал он.

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Старомайорское — село в Донецкой области, к югу от Великой Новоселки по направлению на Бердянск.

Плацдарм существует. Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, возле разрушенного Антоновского моста. По мнению британской разведки, это является дополнительным вызовом для российского командования, которое обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Россияне не только обороняются, — они начали собственное наступление на севере Луганщины, пытаясь отвлечь украинские силы с юга:

Купянск — новое горячее место фронта. ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта на фоне усиления наступательных действий россиян вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Последние, как написали в очередной сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW), начали там активные наступательные действия и продвинулись к Купянску за последние несколько дней. В ISW объясняют, что оккупанты, вероятно, ведут наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь использовать оперативную концентрацию сил ВСУ на других участках (у Бахмута, на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей) и оттянуть оттуда украинские резервы.

Однако низкое качество состава российских войск, которые сейчас развернуты на Купянском направлении, вероятно, будут препятствовать способности России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить важный в оперативном плане прорыв.

100 тыс. россиян — не проблема? Комментируя данные о сосредоточении российской 100-тысячной группировки на Лимано-Купянском направлении, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил: это проблема не новая. «Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть», — сказал он.

Часть сосредоточенных возле Купянска войск оккупантов составляют подразделения бывших заключенных. Вся группировка имеет около 900 танков — преимущественно советских, и только 55 артсистем.

Потери врага увеличиваются. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов (вчера было 620, ранее — 550 и 510). В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 239 010 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4119 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 8051 (+17), артсистем — 4542 (+38), РСЗО — 689 (+4), средств ПВО — 428 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3839 (+11) и многое другое.

Перед оккупантами остается и проблема с главным элементом их логистической цепи военных поставок — взорванным вчера во второй раз Крымским мостом:

Туристы из РФ против армии из РФ. Вчерашний ночной удар по Крымскому мосту помешает поддержке южной группировки войск РФ не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. А разгар туристического сезона и гражданский трафик альтернативным маршрутом (через оккупированные россиянами южные районы Украины) будет только усложнять военную логистику РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

При этом российские и оккупационные чиновники продолжают рекламировать оккупированный Крым как привлекательное туристическое направление. В то же время они призывают российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советуют им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство, отмечают в ISW.

Еще российские «туристы» появились в Беларуси:

Вагнер уже там. Первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, по меньшей мере две еще движутся в ее сторону, сообщил CNN, проанализировав спутниковые изображения и видео в соцсетях.

По подсчетам CNN, одна колонна содержит не менее 109 транспортных средств, другая — 96. Обе состоят из десятков гражданских автомобилей и грузовиков, а также микроавтобусов, автобусов, крупной сельхозтехники, резервуарные транспортные средства и прицепы, а также крупные военные автомобили.

В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Главными целями атаки стали южные области Украины, в частности Одесса и Николаев. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили с южного направления: шестью крылатыми ракетами Калибр (уничтожены все шесть); 36 ударными дронами типа Shahed-136/131 (сбит 31 дрон). Пуски Калибров осуществлялись, вероятно, с российского фрегата Адмирал Эссен, «шахеды» летели из района полигона Чауда (Крым).

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу», — уточнили в ОК Юг относительно атаки Одессы. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пострадавших нет.

Вернусь к теме Крымского моста: вчера обиженный из-за его подрыва Путин отказался продлевать действие зернового соглашения, открывавшего — при посредничестве Турции и ООН — путь соответствующему украинскому экспорту в страны Азии и Африки.

Бессовестный Путин. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал путинское решение о выходе из зернового соглашения «бессовестным» и заявил, что оно должно быть восстановлено «как можно скорее». Украина, США и союзники, по его словам, будут искать «любые другие варианты» безопасного транзита зерна через Черное море. Но, как отметил Блинкен, поиск альтернатив связан с определенными трудностями.

Вопрос № 1 от Зеленского. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. «Вопрос номер один на сегодняшней Ставке — морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа — логистика поставок и защита прибрежного региона», — написал он в ТГ.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил «рисками» в случае, если действие зерновой сделки продолжится без участия России. Ведь, по его словам, «речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий».

Лукашенко будет подражать Путину? «Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Евросовет должен расширить список белорусов и россиян, попавших под санкции ЕС», — говорится в обнародованном сегодня отчете Европарламента.

Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине и преступления, совершенные против нее, в частности незаконный вывоз украинских детей. В отчете евродепутаты призвали институты ЕС и стран-членов принять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Ранее агентство The Telegraph сообщало, что в Беларусь с сентября 2022 года было депортировано около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. Прогнозируется, что к осени это количество может вырасти до 3000.

Тайная дипломатия Анкары и Эр-Рияда. Турция и Саудовская Аравия пытаются заключить соглашение о репатриации украинских детей, которых депортировали в РФ, удерживают в детских домах или отдали российскими семьями. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на ознакомленных с переговорами четырех человек.

Как пишет издание, официальные лица в Киеве и Москве в рамках «посреднического процесса» составляют списки, в которые входят тысячи детей, принудительно вывезенных россиянами из Украины с начала полномасштабного вторжения.

«Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны», — говорится в материале FT.

Кстати: в коалицию по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран .Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, который пояснил: коалиция обсуждает различные вопросы организации трибунала по обеспечению ответственности за преступления агрессии в Украине.

И напоследок:

Призрак Большого строительства. Правительство Украины решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС. Проект по восстановлению рассчитан на два года, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго, добавил он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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