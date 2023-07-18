Как работает наступление ВСУ и почему оно медленное 18 июля, 17:47

Чем жила страна 18 июля 2023 года

● Как работает наступление ВСУ. Украина в ходе контрнаступления достигает незначительных успехов, но еще не применила масштабные операции, которые могли бы обеспечить прорыв, сообщила The Washington Post со ссылкой на официальных лиц и аналитиков.

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Украинские войска, согласно WP, используют тактику, основанную на истощении. Они поражают российские оборонительные линии, обстреливая артиллерией и ракетами командные, транспортные и материально-технические пункты в тылу врага, вместо того, чтобы выполнять общевойсковые операции, которые включают скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации. При этом россияне массово применяют БПЛА для разведки и наблюдений.

Ради сохранения жизни военнослужащих Украина из десятка подготовленных бригад задействовала только четыре. Ведь начальные попытки прорвать оборону оккупантов с помощью бронетанковых подразделений встретили ответ вражеской артиллерии, противотанковых ракет, боеприпасов и авиаударов, что привело к значительным потерям.

● Продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы, объяснил Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками. «Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно», — сказал он ВВС. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наполнена минами и оборонительными заграждениями, у россиян много опорных пунктов.

● Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию «в течение нескольких дней», заявил ВВС Александр Сырский, который занимается украинским наступлением в районе Бахмута. 13 июля о прибытии кассетных боеприпасов говорил руководитель группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

● Осторожное движение вперед. Силы обороны Украины продвигаются под Бахмутом, делая все для уменьшения своих потерь. «Там ежедневно есть движение, которое учитывается сотнями метров. Если говорить о неделях — километрами. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая то, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним», — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● А спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что ВСУ продолжают вести наступательные действия к северу и югу от Бахмута.

Еще о нашем наступлении:

● Бои на границе Донецкой и Запорожской области. ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. «В зоне усиленного внимания — тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне», — сказал он.

Старомайорское — село в Донецкой области, к югу от Великой Новоселки по направлению на Бердянск.

● Плацдарм существует. Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, возле разрушенного Антоновского моста. По мнению британской разведки, это является дополнительным вызовом для российского командования, которое обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Россияне не только обороняются, — они начали собственное наступление на севере Луганщины, пытаясь отвлечь украинские силы с юга:

● Купянск — новое горячее место фронта. ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта на фоне усиления наступательных действий россиян вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Последние, как написали в очередной сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW), начали там активные наступательные действия и продвинулись к Купянску за последние несколько дней. В ISW объясняют, что оккупанты, вероятно, ведут наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь использовать оперативную концентрацию сил ВСУ на других участках (у Бахмута, на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей) и оттянуть оттуда украинские резервы.

Однако низкое качество состава российских войск, которые сейчас развернуты на Купянском направлении, вероятно, будут препятствовать способности России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить важный в оперативном плане прорыв.

● 100 тыс. россиян — не проблема? Комментируя данные о сосредоточении российской 100-тысячной группировки на Лимано-Купянском направлении, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил: это проблема не новая. «Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть», — сказал он.

Часть сосредоточенных возле Купянска войск оккупантов составляют подразделения бывших заключенных. Вся группировка имеет около 900 танков — преимущественно советских, и только 55 артсистем.

● Потери врага увеличиваются. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов (вчера было 620, ранее — 550 и 510). В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 239 010 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4119 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 8051 (+17), артсистем — 4542 (+38), РСЗО — 689 (+4), средств ПВО — 428 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3839 (+11) и многое другое.

Перед оккупантами остается и проблема с главным элементом их логистической цепи военных поставок — взорванным вчера во второй раз Крымским мостом:

● Туристы из РФ против армии из РФ. Вчерашний ночной удар по Крымскому мосту помешает поддержке южной группировки войск РФ не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. А разгар туристического сезона и гражданский трафик альтернативным маршрутом (через оккупированные россиянами южные районы Украины) будет только усложнять военную логистику РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

При этом российские и оккупационные чиновники продолжают рекламировать оккупированный Крым как привлекательное туристическое направление. В то же время они призывают российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советуют им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство, отмечают в ISW.

Еще российские «туристы» появились в Беларуси:

● Вагнер уже там. Первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, по меньшей мере две еще движутся в ее сторону, сообщил CNN, проанализировав спутниковые изображения и видео в соцсетях.

По подсчетам CNN, одна колонна содержит не менее 109 транспортных средств, другая — 96. Обе состоят из десятков гражданских автомобилей и грузовиков, а также микроавтобусов, автобусов, крупной сельхозтехники, резервуарные транспортные средства и прицепы, а также крупные военные автомобили.

● В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Главными целями атаки стали южные области Украины, в частности Одесса и Николаев. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили с южного направления: шестью крылатыми ракетами Калибр (уничтожены все шесть); 36 ударными дронами типа Shahed-136/131 (сбит 31 дрон). Пуски Калибров осуществлялись, вероятно, с российского фрегата Адмирал Эссен, «шахеды» летели из района полигона Чауда (Крым).

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу», — уточнили в ОК Юг относительно атаки Одессы. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пострадавших нет.

Вернусь к теме Крымского моста: вчера обиженный из-за его подрыва Путин отказался продлевать действие зернового соглашения, открывавшего — при посредничестве Турции и ООН — путь соответствующему украинскому экспорту в страны Азии и Африки.

● Бессовестный Путин. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал путинское решение о выходе из зернового соглашения «бессовестным» и заявил, что оно должно быть восстановлено «как можно скорее». Украина, США и союзники, по его словам, будут искать «любые другие варианты» безопасного транзита зерна через Черное море. Но, как отметил Блинкен, поиск альтернатив связан с определенными трудностями.

● Вопрос № 1 от Зеленского. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. «Вопрос номер один на сегодняшней Ставке — морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа — логистика поставок и защита прибрежного региона», — написал он в ТГ.

● Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил «рисками» в случае, если действие зерновой сделки продолжится без участия России. Ведь, по его словам, «речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий».

● Лукашенко будет подражать Путину? «Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Евросовет должен расширить список белорусов и россиян, попавших под санкции ЕС», — говорится в обнародованном сегодня отчете Европарламента.

Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине и преступления, совершенные против нее, в частности незаконный вывоз украинских детей. В отчете евродепутаты призвали институты ЕС и стран-членов принять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Ранее агентство The Telegraph сообщало, что в Беларусь с сентября 2022 года было депортировано около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. Прогнозируется, что к осени это количество может вырасти до 3000.

● Тайная дипломатия Анкары и Эр-Рияда. Турция и Саудовская Аравия пытаются заключить соглашение о репатриации украинских детей, которых депортировали в РФ, удерживают в детских домах или отдали российскими семьями. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на ознакомленных с переговорами четырех человек.

Как пишет издание, официальные лица в Киеве и Москве в рамках «посреднического процесса» составляют списки, в которые входят тысячи детей, принудительно вывезенных россиянами из Украины с начала полномасштабного вторжения.

«Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны», — говорится в материале FT.

● Кстати: в коалицию по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран .Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, который пояснил: коалиция обсуждает различные вопросы организации трибунала по обеспечению ответственности за преступления агрессии в Украине.

И напоследок:

● Призрак Большого строительства. Правительство Украины решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС. Проект по восстановлению рассчитан на два года, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго, добавил он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.