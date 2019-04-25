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Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ"

Как Путин отреагировал на закон о языке

Сегодня, 13:22
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Теперь можно утверждать, что в России все правильно рассчитали и поняли, что голоса за закон будут

Австрия длительное время доминировала в немецкоязычном мире и в Европе в целом. Пруссия ощущала собственную уничижительность и пыталась изменить баланс в свою пользу.

Создав достаточную внутреннюю силу и правильную комбинацию в европейской дипломатии, в 1866 году Пруссия развязала войну против Австрии. Автором и главным политическим исполнителем плана был Бисмарк.

Очень быстро прусская армия оказалась фактически вблизи Вены. Король Пруссии и генералы решительно настаивали на продолжении наступления. Они грезили картинкой с прусскими солдатами, триумфально марширующими у Венской оперы и дворца Хоффбурга. Австрии надлежало пережить крупнейшее унижение в истории.

Однако Бисмарк сказал нет. Политические цели были важнее военных. А политически необходимо было не допустить вмешательства в войну Франции на стороне Австрии и очередного унижения Вены, которое настроило бы другие столицы против Берлина.

Порой умные уступки важны для достижения грандиозных целей

Состоялось несколько эмоциональных бесед с королем, но в конце концов Железный Канцлер победил. Пруссия победила в войне, не войдя в Вену. Она, кстати, пошла и на другие разумные уступки ради достижения цели – дальнейшего мягкого разрушения Австрии, сдерживания натиска других европейских государств на Пруссию и наконец образования Германии в сопровождении Пруссии.

Я искренне рад закону о языке. Это исторический момент. Это суперважный шаг. Это весьма трогательно. Спасибо всем, кто боролся и голосовал за этот закон.

Теперь можно смело утверждать: в России все правильно рассчитали и поняли, что голоса за закон будут. А потому именно вчера, сыграв на опережение, Путин подписал указ о гражданстве жителей ОРДЛО. По моему мнению, подписание указа было неизбежным, здесь закон ни к чему, и Россия сознательно решила пойти на обострение. Впрочем, и время подписания выбрали так же осознанно. Это политика, бэби.

Теперь следует посмотреть финальный текст закона. В проекте упоминались нормы, которые, на мой взгляд, слишком радикальны и создавали бы больше проблем, нежели их решений. Но, возможно, их уже изъяли из этого документа. В любом случае это право парламента.

Закон – это настоящее достижение, инструмент преодоления исторического унижения украинского языка и изменения баланса в свою пользу.

Однако никогда не стоит забывать, что у нас чрезвычайно пестрая страна. И что закон важен не только для нашего восточного так называемого соседа, но и для некоторых наших западных партнеров и стран.

Имплементация закона должна проходить без фанатизма с учетом большой картинки внутренней и внешней реальности. Порой умные уступки важны для достижения грандиозных целей.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Россия Языковой закон Украинский язык

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