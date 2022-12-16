Религия на службе Путина. Как церковь стала оружием в войне России 16 декабря, 13:37 Эксклюзив НВ

Киев атаковал врага изнутри, объявив, что запретит и наложит санкции на базирующиеся в Украине православные церкви и священнослужителей, связанных с московским православным патриархом Кириллом

В последние дни Украина нанесла удары по военным целям на территории России, а 2 декабря Киев атаковал врага изнутри, объявив, что запретит и наложит санкции на базирующиеся в Украине православные церкви и священнослужителей, связанных с московским православным патриархом Кириллом.

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Полицейские рейды выявили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские пропагандистские материалы в церквях и монастырях. На данный момент арестовано 33 священника. Это сотрудничество неудивительно. Кирилл является доверенным лицом Путина и публично использует подконтрольную ему Русскую православную церковь в качестве оружия, а также с помощью своего морального авторитета поддерживает жестокий кремлевский геноцид. В апреле он издал директиву российским солдатам о том, что «ваша задача — стереть украинский народ с лица земли». Его поддержка массовых убийств потрясла 260-миллионный православный мир по всей Европе. Всемирный совет церквей осудил войну России, а также «злоупотребление Кириллом религиозным языком и авторитетом для ее оправдания». А папа Франциск, лидер 1,35 млрд католиков в мире, сравнил бойню в России с Холокостом в Германии и попросил патриарха Кирилла перестать быть «прислужником Путина».

Патриарх Кирилл также является чрезвычайно богатым олигархом и попал под санкции нескольких стран за благословение военных преступлений. Он был патриархом Москвы с 2009 года и контролировал как украинские, так и русские православные церкви до 2019 года, когда откололись тысячи украинских церквей, что было разрешено верховным православным патриархом Варфоломеем в Константинополе (Стамбуле). На протяжении 300 лет украинцы поклонялись Московскому патриарху, но в последние годы осознали, что многие из его церквей были «троянскими конями», направленными на усиление влияния Кремля в их стране. Раскол взбесил Кирилла и Путина.

Патриарх Кирилл, бывший оперативник КГБ, как и большинство приятелей Путина, был щедро вознагражден за свои услуги.