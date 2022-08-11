Решающая фаза. Чего ждать от Путина после удара по авиабазе в оккупированном Крыму 11 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Взрывы на авиабазе Саки в западном Крыму взбудоражили Москву и спровоцировали панику на оккупированном Россией украинском полуострове

Судя по всему, 9 августа Украина впервые нанесла удар вглубь оккупированного Россией Крыма, совершив дерзкую атаку на хорошо защищенную военную базу. Взрывы на авиабазе Саки в западном Крыму взбудоражили Москву и спровоцировали панику на оккупированном Россией украинском полуострове. Сообщалось о пробках на дорогах, ведущих к Крымскому мосту, поскольку российские отдыхающие пытались уехать, прервав свой отпуск.

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Точная природа предполагаемой украинской атаки до сих пор неясна. The Washington Post процитировала неназванных украинских официальных лиц, посчитавших это операцией спецназа. Другие международные СМИ подтвердили ответственность Украины, но не предоставили конкретных подробностей. В первые часы после взрывов военные аналитики в основном спорили о том, был ли ущерб нанесен ракетами, авиаударами или боевыми беспилотниками. С тех пор спутниковые снимки показали крупномасштабные разрушения на этом месте.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать причастность украинских военных. Однако, явно намекая на нападение на авиабазу, он отметил, что война России против Украины началась с оккупации Крыма и закончится его освобождением.

Реакцией Москвы на нападение на авиабазу стало характерное отрицание. Вместо того чтобы обвинить Украину, российские официальные лица попытались преуменьшить значение инцидента и вместо этого настаивали на том, что множественные взрывы были вызваны случайной детонацией авиационных боеприпасов. Это сомнительное заявление полностью согласуется с рядом столь же неправдоподобных оправданий, представленных Россией за последние шесть месяцев, когда Кремль пытался объяснить серию столь же досадных неудач в пробуксовывающем вторжении в Украину.

Список абсурдных оправданий Москвы стартовал в конце марта, когда кремлевские чиновники попытались представить отступление России с севера Украины как «жест доброй воли », несмотря на то, что оно произошло сразу после поражения страны в битве за Киев.

Список абсурдных оправданий Москвы стартовал в конце марта

В конце июня Россия снова применила ту же терминологию «жеста доброй воли», чтобы описать столь же позорное отступление россиян со Змеиного. Неудивительно, что вся концепция российских «жестов доброй воли» теперь стала благодатной пищей для мемов в социальных сетях, поскольку украинцы высмеивают зачастую фарсовую альтернативную реальность, созданную кремлевской пропагандой.

Когда Украина в первые месяцы войны потопила флагман российского Черноморского флота, Кремль предсказуемо быстро предложил оправдания для спасения репутации. «Москва» затонула в Черном море 14 апреля после того, как, по сообщениям, в нее попали две украинские противокорабельные ракеты. Однако, согласно выдвинутой Россией версии событий, флагман Путина на самом деле затонул во время буксировки в бурном море из-за случайного возгорания на борту. Это неубедительное объяснение вызвало удивление, не в последнюю очередь потому, что в сводках погоды мало что указывало на неспокойное море во время затопления.

Оправдания Москвы иногда балансировали на грани сюрреализма. Явно пытаясь объяснить, почему хваленая российская армия до сих пор не смогла преодолеть украинское сопротивление, члены российской парламентской комиссии заявили в середине июля, что Украина использует солдат-мутантов, которых американские ученые превратили в сверхчеловеческие машины для убийства. Сопредседатели комиссии и действующие российские депутаты Константин Косачев и Ирина Яровая, как цитирует российская газета «Коммерсантъ», утверждают, что обнаружили доказательства того, что украинские военнослужащие превращаются в «смертоносных монстров» в лабораториях под контролем США.

Конечно, нежелание России публично признать успехи Украины на поле боя вряд ли можно назвать беспрецедентным. Обман всегда играл ключевую роль в вооруженных конфликтах, и Москва давно известна как новатор в области информационной войны. У России также есть ряд очень веских военных причин, чтобы преуменьшать свои неудачи в Украине. Любое публичное признание способности украинских военных наносить удары по особо важным целям в глубине подконтрольной Кремлю территории подтвердило бы неэффективность российских систем ПВО и еще больше подорвало бы боевой дух в рядах сил вторжения, которые и без того страдают от деморализации из-за высоких потерь.

Тем не менее, есть что-то навязчивое в явной готовности Владимира Путина использовать даже самую разрушительную дезинформацию вместо того, чтобы признать украинские победы. Российский диктатор неоднократно предпочитал изображать свои войска некомпетентными и вызывал насмешки над бессмысленными рассказами о добровольном выводе войск, вместо того чтобы признать унизительную правду о поражении от рук страны, которая, как он настаивает, не существует.

По мере того, как его вторжение приближается к полугодовой отметке, у Путина быстро заканчиваются оправдания. Первоначальные ожидания быстрой и победоносной войны давно уступили место реальности жестокого конфликта против решительного и способного противника, поддерживаемого мощью демократического мира. Несмотря на развертывание значительной части доступной живой силы российских вооруженных сил, его армии практически застопорились, заплатив ужасную цену как людьми, так и машинами. Эти неэффективные действия оказались разрушительными для притязаний Москвы на звание сверхдержавы. Действительно, можно с уверенностью сказать, что любой, кто до сих пор называет Россию армией номер два в мире, почти наверняка делает это с сарказмом.

Влияние этого крушения военного престижа уже становится очевидным на старых имперских задворках Москвы. Казахстан сейчас находится в открытой конфронтации с Кремлем, а Азербайджан больше не чувствует себя скованным присутствием российских миротворцев на Южном Кавказе. Крошечная Литва недавно несколько недель бросала вызов России из-за транзита товаров в Калининград, в то время как даже преданная Беларусь до сих пор успешно сопротивлялась интенсивному давлению Кремля, пытавшегося заставить ее присоединиться к вторжению в Украину.

Если Россия не сможет изменить свою военную удачу в Украине, эти негативные тенденции будут только усиливаться. Все больше стран потеряют страх перед беззубым русским медведем, а потенциальные союзники начнут сомневаться в ценности такого скомпрометированного в геополитическом и военном отношении партнера. Россия, уже смирившаяся с продолжительным периодом изоляции от западного мира, может оказаться все более отлученной от Олимпа мировой политики и низведенной до второстепенной роли в своем неравноправном партнерстве с Китаем.

Рискованное затруднительное положение Путина означает, что сейчас мы можем столкнуться с одним из самых опасных периодов в современной европейской истории, поскольку российско-украинская война вступает в потенциально решающую фазу. В ближайшие месяцы нам следует ожидать всего: от отчаянных наступлений и эскалации тактики террора до отключения энергоснабжения и ядерного шантажа. Тем не менее, пока западные союзники Украины остаются едиными в своей поддержке страны, есть все основания полагать, что эти усилия в конечном итоге потерпят неудачу. Вместо этого могут быть дальнейшие «жесты доброй воли», прежде чем Путин окончательно потерпит поражение.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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