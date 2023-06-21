200 тыс. кв. км, мешающих контрнаступлению 21 июня, 18:08

Чем жила страна 21 июня 2023 года

● 200 тыс. кв км, мешающих контрнаступлению. Прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным». Об этом ВВС рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, наступление «дается нелегко», поскольку 200 тыс. кв км украинской территории заминированы российскими войсками.

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«Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так. На кону — жизни людей. Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — подчеркнул Зеленский.

● ВСУ выравнивают линию фронта. В течение 20 июня Силы обороны достигли частичного успеха в наступательных действиях на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и выравнивают линию фронта. Об этом сообщила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Самое горячее место на фронте. На Лиманском направлении (между Славянском и Северодонецком) сейчас идут особенно тяжелые бои, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на востоке страны. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

На севере и западе Луганщины (Лиман, Купянск) РФ сконцентрировала большие силы, которые имеют целью отвлечение подразделений ВСУ от участия в большом контрнаступлении.

● ВСУ продолжают развивать контрнаступление по меньшей мере на двух участках фронта, тогда как оккупанты бросили сформированные из заключенных подразделения Шторм-Z для усиленных лобовых пехотных атак в районе Кременной (Луганская область, напротив уже упомянутого Лимана). Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам прошедших суток.

20 июня украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта, подтверждают аналитики ISW. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательные операции на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

● Уже убито 222 тыс. оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили ровно 222 000 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4009 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 7771 (+21), артсистем — 3920 (+32), РСЗО — 615 (+1), средств ПВО — 375 (+3), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 306 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35) и многое другое.

● Кремль приказал скрыть потери. Кремль посоветовал губернаторам регионов «аккуратнее обращаться» с информацией о количестве погибших на войне РФ против Украины, написало российское издание Верстка. Оно сообщило, что публикация информации о погибших, по мнению Москвы, «тревожит жителей субъектов, а журналисты используют ее для подсчета количества жертв».

По мнению британской разведки, строительство Россией оборонительных рубежей на подступах к оккупированному Крыму свидетельствует о том, что российское командование видит угрозу атак украинских войск на полуостров.

Российские оккупанты признали повреждение железнодорожного полотна возле Феодосии. Движение поездов приостановили. ТГ-канал Крымский ветер опубликовал видео, заявив, что на нем ночной «бабах» на железной дороге под Феодосией.

● В пять утра Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Местные жители услышали «громкий звук», написал ТГ-канал Mash. Очевидцы сообщили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. Это беспилотник, упавший поблизости — в районе реки Пахра. Пострадавших и разрушений нет.

● Путин не ударит ядерным оружием? Россия не будет наносить ядерный удар по территории Украины. Об этом в интервью The Economist заявил Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. «Как руководитель разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что девять лет изучения российской агрессии дают ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации. «При всей моей неприязни к Российской Федерации, идиотов руководит страной не так много», — пояснил он.

По словам начальника ГУР, мир невозможен без стратегического поражения России и «переформатирования власти» в ней. «Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет», — сказал главный разведчик.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

● Россияне дважды пытались убить Буданова ракетами. Российские оккупанты по меньшей мере дважды целились ракетами в здание ГУР Минобороны — в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в материале британского The Economist.

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Разведчики рассказали изданию, как в марте 2022 года атака России на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве «парализовала» многих. «Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, которые ждали в приемной встречи со своим шефом, упали на пол», — написал журнал. Вскоре дверь открылась и к ним вышел начальник ГУР Кирилл Буданов, который сказал: «Все в порядке».

29 мая 2023-го на ГУР летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Они едва не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники задели другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет. После этого роспропаганда запустила фейк о том, что ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию». Позже в ГУР опровергли этот фейк.

● Для Зеленского Путин — второй Гитлер. После хамского заявления российского диктатора, который назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа», для украинского президента была важна реакция мира. Об этом он сказал ВВС.

«Такое впечатление, что он [Путин] не до конца понимает свои слова. Извините, но он будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить», — заявил Зеленский, поблагодарив за поддержку, которую получил.

● Штаты не будут мешать бить по Крыму. США считают Крым частью Украины и поддерживают ее в отвоевании суверенной территории. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Так она прокомментировала угрозы министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно возможных ударов Украины по временно оккупированному Крыму с помощью западного оружия, в частности РСЗО HIMARS и ракет Storm Shadow.

● F-16 появятся через полгода. Первые западные истребители F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев. Такое мнение в интервью ВВС высказал Владимир Зеленский. Также он сказал, что украинские пилоты могут начать обучение управлению этими самолетами уже в августе.

● ООН подсчитала гражданские жертвы войны. С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 8983 гражданских лица. Ранения получили 15 442 человека. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Там уточнили, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой и требует подтверждения, в частности в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

● Опять дроны. В ночь на 21 июня в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. РФ снова атаковала «шахедами», работу ПВО слышали в нескольких областях, однако все шесть дронов были сбиты в Хмельницкой области.

● Особый путь Украины в НАТО. У Украины будет собственный путь вступления в НАТО, когда до этого дойдет. Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. «У каждой страны свой путь, когда речь идет о членстве в НАТО. Мы, безусловно, вдохновлены тем, что мы видим со Швецией, и когда дело дойдет до Украины, у них будет свой собственный путь к вступлению в НАТО», — отметила она.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

● Послы стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщило в Twitter представительство Швеции в Совете ЕС. Пакет включает меры, которые должны помешать России обходить санкции. Как написало АР, подробности станут известны позже на этой неделе, когда санкции утвердят письменно.

● Франция готовит многолетний пакет помощи Украине, который, в частности, будет включать гуманитарную помощь, а также объявила о выделении 40 млн евро для экстренной реконструкции в 2023 году. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на Конференции по восстановлению Украины.

Также глава французского МИД отметила, что помощь будет состоять в основном из грантов, чтобы избежать увеличения нагрузки на публичные финансы Украины.

● Великобритания сегодня должна объявить о большом пакете финансовой помощи Украине, который превышает $3 млрд. Финансовая поддержка будет направлена на жизненно важные государственные услуги, включая расходы на содержание школ и больниц. «Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании к Украине как сейчас, так и в будущем», — заявили в британском правительстве.

● Зеленский ставит на зеленое. Украина будет одним из поставщиков экологически чистой электроэнергии в Европу. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на конференции по восстановлению Украины URC23 (Ukraine Reform Conference) в Лондоне. «Альтернативы зеленой трансформации экономики нет, и российская агрессия доказала, что зеленая трансформация является одной из ключевых основ безопасности, — сказал он. — Каждый удар по нашим энергообъектам и каждое проявление российского шантажа энергетическим кризисом заканчивает эпоху доминирования ископаемого топлива и старые энергетические привычки, когда целые регионы могли зависеть от одного поставщика, такого как Россия».

Зеленский объявил, что Украина может быть — и будет — одним из ключевых поставщиков экологически чистой электроэнергии и зеленого водорода в Европу. Потенциал одной только этой отрасли составляет около $400 млрд. «Мы строим сельскохозяйственные и энергетические объекты в Украине и тем самым защищаем мир от хаоса», — подчеркнул он.

● Масштабное аварийное отключение в Киеве. Утром на сетях НЭК Укрэнерго возникла аварийная ситуация, из-за которой в Киеве отключили 100 тыс. потребителей. По сообщению КГВА, причины и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняются.

В ДТЭК рассказали, что в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов столицы по распоряжению НЭК Укрэнерго применили экстренные отключения.

В КГГА добавили, что из-за отключения электроэнергии обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций Киевводоканала, в результате чего в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах столицы снижено давление водоснабжения. Его постепенно восстановят после завершения ремонта на электросетях.

● Кличко почувствовал давление. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в ТГ-обращении о «кампании по дискредитации» власти столицы и давлении. В частности, он пожаловался на «бесконечные обыски», которые «парализуют работу городских служб и департаментов», «вносят хаос в управление столицей» и «не дают спокойно работать предприятиям критической инфраструктуры».

«Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности. При этом ни один из глав районов, которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал. А находятся главы районов в вертикали центральной власти», — заявил Кличко. Он утверждает, что «кому-то снова чешется взять под контроль столицу».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Владимир Зеленский может снять Кличко с должности главы КГГА и назначить вместо него министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Главы киевских райадминистраций 5 июня призвали Кличко отказаться от совмещения должностей мэра и главы КГГА.

И напоследок:

● Будет бум ВПК? После завершения войны Украину ждут значительные достижения в развитии военно-промышленного комплекса, заявил премьер Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины.

«Уже сейчас европейские глобальные компании рассматривают возможность строительства производственных мощностей в Украине. После войны мы ожидаем настоящего бума в развитии этого сектора в Украине», — сказал Шмыгаль.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.