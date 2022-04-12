За военные преступления. Удастся ли привлечь Путина к ответственности? 12 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською

Я бесчисленное количество раз слышал, что такие военные преступники, как Слободан Милошевич, Радован Караджич и Саддам Хусейн никогда не будут преданы правосудию. Но мы знаем, чем все закончилось

В то время как растут требования привлечь к ответственности за совершение уголовных преступлений в Украине отдельных россиян, включая президента Владимира Путина, одно из наиболее распространенных мнений, которое мы слышим, заключается в том, что виновные, особенно Путин, никогда не предстанут перед правосудием.

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Будучи первым заместителем Управления по военным преступлениям Госдепартамента США в 1997—2001 годах, я бесчисленное количество раз слышал, что такие военные преступники, как Слободан Милошевич, Радован Караджич, Ратко Младич, высокопоставленные руандийцы, причастные к геноциду, и Саддам Хусейн никогда не будут преданы правосудию. Однако, в конце концов, их всех привлекли к ответственности. И это должно стать уроком.

В последний раз военные преступления в масштабах, которые сейчас раскрываются, совершались в Европе в 1990-х на Балканах, что привело к созданию специального Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а гораздо позже — постоянного Международного уголовного суда. Многие забыли, насколько противоречивыми были эти усилия в самом начале.

Быстрой реакцией многих, как тогда, так и сейчас, было предположение, что виновные в совершении военных преступлений никогда не будут привлечены к ответственности. Вето России в Совете Безопасности ООН и необходимость Украины в конечном итоге заключить мир с Москвой иногда называют причинами, по которым РФ никогда не будет нести ответственность за свои военные преступления, совершенные в Украине.

Некоторые говорили тогда, как и сейчас, что попытки привлечь виновных к ответственности могут помешать заключению мира, но дипломаты в 90-х нашли способ обойти эту проблему, так же как это смогут сделать сегодняшние дипломаты. Другие в то время утверждали, что необходимо привлечь к ответственности хотя бы некоторых, пытаясь спасти жертв военных преступлений, имея в виду НАТО на Балканах и украинские силы сегодня. В 1990-х годах, после заслуживающего доверия расследования прокуратуры по военным преступлениям Югославии, этого не произошло.

Настойчивость может привести к успеху

Есть три урока как для сторонников международного правосудия, так и для правонарушителей. Во-первых, международному сообществу необходима настойчивость, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений в Украине. Именно это произошло на Балканах и в Руанде, где правительства и неправительственные организации объединились с жертвами военных преступлений, чтобы потребовать справедливости и активизировать усилия по розыску преступников. Потребовались сторонники как вне, так и внутри правительств, чтобы совершить революцию в международных приоритетах, которая привела виновных к ответственности.

Во-вторых, настойчивость может привести к успеху. Потребовались годы, чтобы мобилизовать ресурсы, необходимые для привлечения к ответственности многих лиц, виновных в военных преступлениях на Балканах. Саддам Хусейн был осужден в 2006-м свободным иракским правительством за преступления против человечности, некоторые из которых были совершены почти тридцать лет раньше.

В-третьих, потребность в привлечении к ответственности настолько сильна, что направление движения тут невозможно предсказать, даже если конечная цель ясна с такого момента, как сейчас, когда миру впервые становятся известны военные преступления. В 1990-е многие эксперты уверяли меня, что немыслимо, чтобы усилия США по документированию преступлений Саддама Хусейна против человечности, которые начались в 1980-х, но усилились в 1998 году, когда-либо принесли свои плоды. Никто в 1980-х и 1990-х годах не предвидел, что террористические атаки Аль-Каиды 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон приведут к вторжению в Ирак в апреле 2003 года.

Не менее важно и то, что к 2003 году сторонники международного правосудия настолько проникли в правительство США и в ряды иракцев, живущих в изгнании, что ответственность Саддама Хусейна и его главных помощников стала основной целью как политики США, так и иракских оппозиционеров, которые не соглашались друг с другом почти во всем остальном.

Я был в комитете, занимающимся разработкой «колоды карт» иракских военных преступников и высших руководителей режима (не все из которых, следует отметить, были ответственны за преступления против человечности). Эти усилия и усилия героических солдат и юристов привели к тому, что Саддам Хусейн и его приспешники предстали перед судом, которого не существовало в то время, когда были впервые собраны доказательства его преступлений.

Мы пока не знаем всей степени уголовной ответственности за преступления российских подразделений против украинцев в нынешней войне. Уже прилагаются усилия по документированию масштабов этих преступлений. Следователи Международного уголовного суда, органов ООН по правам человека, неправительственных организаций и сами украинцы заслуживают поддержки и возможности делать свою работу.

Ключевые факты, подтверждающие ответственность командования, включая самого Путина, скорее всего, уже находятся в руках украинского правительства и западных спецслужб. Эти доказательства необходимо сохранить до того дня, когда их можно будет рассекретить и использовать в суде, как это произошло с некоторыми разведданными, собранными во время балканских войн 1990-х годов. К счастью, «книга» о том, как все это сделать, сегодня хорошо изучена, если сравнивать с теми дополнительными усилиями, которые нам приходилось прилагать во время войн в бывшей Югославии.

Важно, чтобы те, кто мотивирован на совершение военных преступлений и преступлений против человечности, получили недвусмысленный сигнал о том, что им нужно будет вечно оглядываться через плечо. Это может удержать некоторых из них от совершения подобных преступлений, поскольку война России в Украине продолжается.

Опыт учит, что мы можем ожидать дальнейших разоблачений военных преступлений России в ближайшие недели по мере освобождения украинской территории. Это должно активизировать усилия по сбору доказательств и ясно дать понять виновным, что им предстоит понести ответственность. Опыт также учит, что в конце концов справедливость восторжествует.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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