Как помочь Зеленскому Сегодня, 09:31 777 Цей матеріал також доступний українською

Украина находится на передовой геополитического конфликта между олигархическим авторитаризмом, поддерживаемым Россией, и западной демократией

Текст составлен на основе доклада автора 9 мая в Хельсинской комиссии

21 апреля телекомик Владимир Зеленский одержал убедительную победу над нынешним президентом Петром Порошенко во втором туре украинских президентских выборов. Выиграв с впечатляющим результатом — 73% голосов, Зеленский закрепил за собой мощный мандат.

Между тем накопилось много вопросов вокруг приоритетных политических убеждений Зеленского и того, будет ли его деятельность следовать риторике его кампании. Ответы спекулятивные. Тем не менее нам хорошо известно, что именно вдохновляет граждан. Социологические опросы постоянно показывают, что украинцы хотят три вещи. Во-первых, государственного деятеля, который будет противостоять российской агрессии и восстановит украинский суверенитет. Во-вторых, реформатора, который пойдет с тараном на олигархическую систему. И в-третьих, того, кто увеличит экономический рост, повысит зарплаты и создаст рабочие места. Если Зеленский в некоторой мере достигнет прогресса по этим вопросам, то конечно же у него будет мощная поддержка населения. И наоборот — действия, которые начнут подрывать суверенитет Украины, будут удовлетворять интересы олигархов или нести угрозу экономическому росту, вероятно, снизят уровень поддержки.

Украина сталкивается с глобальными вызовами в сфере безопасности, борьбы с коррупцией и на экономических аренах, а США и международное сообщество могут продвинуть здесь ее интересы. Впрочем, прямо сейчас главной задачей США является принять и приобщить Зеленского и его команду. Новый президент пока в процессе избрания ключевой команды советников и формирования повестки дня на первые 100 дней своего пребывания в должности. Уже вскоре он назначит людей на 5 топовых должностей, что подтвердит его приоритеты во внешней политике.

США должны сотрудничать с Зеленским

Худший вариант, к которому могут прибегнуть США в этот критически важный момент, — это отозвать своего посла из Украины, при отсутствии там какого-либо опытного чиновника для сотрудничества с Зеленским и его командой. К сожалению, это именно то, что произошло на прошлой неделе, когда Госдепартамент отозвал посла Мари Йованович с должности, не утвердив кандидатуру преемника, готового занять ее место. Йованович отработала на службе в Украине блестяще и умело представляла США как посол этой страны в Армении и Кыргызстане во времена администрации Джорджа Буша младшего. Отозвать ее сейчас — дипломатическая ошибка, которая может стоить дорого.

Несмотря на это, США должны сотрудничать с Зеленским, предлагая ему стратегические и технические рекомендации, информируя его о дипломатических, безопасностных, экономических и правительственных вопросах и выражая свою готовность поддерживать мощную программу реформ дельными советами и специалистами-экспертами. В то время как США не могут заявить, что у них есть ответы на все вопросы, однако они все же имеют десятки лет опыта поддержки оборонных, антикоррупционных и экономических реформ за рубежом, и они активно поддерживали реформы Украины с 2014-го. Если США не подключатся в работу с Зеленским сейчас — чтобы таким образом заявить о своих ожиданиях и предложить поддержку, то эта инициатива перейдет к другим актерам, в том числе в России и ее олигархическим приспешникам, которые испытывают огромное желание перетащить нового президента на свою сторону.

На арене безопасности у Зеленского крайне опасная ситуация, поскольку Украина уже шестой год в состоянии войны с Россией. Решение президента Владимира Путина выдавать российские паспорта украинским гражданам на оккупированных РФ территориях Донбасса является провокационным и напоминает российскую политику «паспортизации» в Абхазии и Южной Осетии, регионах Грузии накануне 2008 года. Таким образом, это может быть некой прелюдией к дальнейшим боевым действиям или возможному признанию независимости оккупированных Россией территорий. Так как Кремль продолжает вести наземную войну на Донбассе и политику «ползучей аннексии» в Азовском море, для США будет жизненно важным поддержать Украину советами, учениями и в военном аспекте.

Направление работы Зеленского по Донбассу, как обещали, будет отличаться от того, что делал Порошенко. Зеленский призвал отменить изоляцию проживающих под российской оккупацией и заявил, что намерен способствовать предоставлению государственных услуг и облегчению ограничения на путешествия через линию разграничения. Учитывая тот факт, что на недавних президентских выборах пророссийский кандидат Юрий Бойко получил большое количество голосов на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, подвижки в сторону политики широкого взаимодействия можно расценивать как весьма разумный поступок. Впрочем, непрерывная российская пропаганда и господство террора, введенного ее военными соратниками, затрудняет такое взаимодействие. Россия объявила охоту на экономически уязвимые сообщества на востоке Украины, распространяя слухи о том, что жизнь ухудшается, центральное правительство в Киеве этим не занимается, и быть с Россией — единственный способ изменить все это к лучшему. USAID и другие агентства должны сосредоточить свои усилия на смягчении сложных условий жизни на востоке и найти способ свести на нет пагубный нарратив со стороны России.

Что касается реформ в оборонном секторе, Зеленский унаследует командную ответственность за армию, которая сейчас на полпути к процессу радикальных изменений. При Порошенко украинские Вооруженные Силы совершили огромный прогресс в усилении готовности, учениях, получив при этом широкие возможности (включая американские ракеты Javelin). Кроме того, в то время как некоторые воинские части — вроде Операции Объединенных Сил — работают по западным стандартам, другие части до сих пор олицетворяют собой наследие советской армии. Сопротивление прозападным военным реформам среди старших членов Генерального штаба оставляло процесс реформирования в подвешенном состоянии. Зеленский однозначно будет нуждаться в поддержке США, дабы завершить эти реформы и расширить возможности, особенно в воздухе и по морской защите, в которых Украина испытывает острую нехватку.

Украина также уязвима на внутренней арене. Антикоррупционные реформы пока не завершены. С одной стороны, новые и направленные на борьбу с коррупцией институты были созданы успешно. Впрочем, политическое давление заинтересованных сторон, конкуренция между институтами и неэффективный менеджмент «мучили» эти учреждения и предотвращали преследовать коррупцию. Поэтому, несмотря на то что Украина достигла некоторых заметных успехов — как реформа патрульной полиции и определенных аспектов системы здравоохранения, общая ситуация в борьбе с коррупцией оставляет желать лучшего.

Что касается Зеленского, то больше всего вопросов о его готовности бороться с коррупцией возникает относительно сущности его отношений с олигархом Игорем Коломойским. Один из главных юристов Коломойского, Андрей Богдан, оказался ключевым советником Зеленского. Сам же Коломойский подпитывал слухи о том, что Зеленский может принять его политическое предложение, объявив о своем намерении денационализировать ПриватБанк, национализированный при Порошенко — благодаря мощной поддержке международного сообщества — после того, как стало известно о том, что ввиду обширного самообслуживания в балансе банка появилась финансовая дыра в $ 5 млрд. Администрация Трампа должна установить красную линию по денационализации ПриватБанка, которая могла бы обратиться в катастрофу для финансов и авторитета Украины. Зеленскому следует также осознать, что за его поведением с Коломойским будут тщательно наблюдать, усматривая признаки фаворитизма.

Украина также сталкивается с заметными сложностями на экономической и энергетической аренах. Украина стала самой бедной страной в Европе, исходя из ее ВВП на душу населения. Суть этой проблемы в том, что Украина привлекает лишь незначительную часть иностранных и внутренних инвестиций. Процентные ставки крайне высокие, так как более 50% банковских займов просрочены. Поскольку война с Россией и геополитическая нестабильность основательно воздействуют на восприятие иностранными инвесторами инвестиционных рисков, актуальной проблемой для Украины остается нездоровый бизнес-климат. Ключи к его улучшению заложены в судебной реформе, получении полномочий правоохранительных служб расследовать экономические преступления и отмене депутатской неприкосновенности. Многие эксперты полагают, что украинский ВВП мог бы демонстрировать рост на 7−8% в год вместо 3%, если бы инвесторов не беспокоила ситуция с верховенством права.

В энергетическом секторе Украину ожидает дополнительный вызов в виде окончания 31 декабря срока действия контракта по поставкам природного газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». Из-за нынешнего строительства Россией Северного потока-2 и Турецкого потока в Балтийском и Черном море соответственно, Кремль может прибегнуть к прекращению транзита газа по территории Украины в полном объеме сразу же после завершения срока действия упомянутого контракта. Сейчас ЕС и Украина совместно ведут переговоры с Россией, дабы получить гарантии того, что этого не произойдет, однако Кремль рассматривает эту ситуацию как геополитическую, а не коммерческую. Если Москве будет выгодно возложить вину за это на Украину, такой поворот событий может привести к прекращению транзита газа через Украину уже в начале нового года.

Американская поддержка жизненно важна и необходима для получения гарантий того, чтобы Украина смогла дать отпор агрессии России и ее подрывным методам, и заявить о себе как успешное демократическое, суверенное и процветающее государство. Украина находится на передовой геополитического конфликта между олигархическим авторитаризмом, поддерживаемым Россией, и западной демократией. Если евроатлантическое сообщество позволит России силой втянуть Украину в сферу своих олигархических авторитарных интересов, то Кремль осмелится и расширит эту сферу дальше, причем колоссальной ценой для западных демократий.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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