Как подготовиться к публичному выступлению Сегодня, 16:23 378 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Эти советы помогут, даже если времени осталось мало

Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом із нас, і це досить непросто. Нервувати через виступ перед аудиторією, особливо великою, нормально. Головне — навчитися контролювати свої емоції. Ми зібрали кілька порад, аби ви були готові до публічних виступів. Це допоможе підготуватися, навіть якщо часу залишилось обмаль.



1. Почніть із правильної постави

Підніміть плечі та зведіть їх назад, опустивши лопатки. Розкрийте грудну клітину, але лишайтеся розслабленими. Шия має бути прямою — так ніщо не перетискатиме голосові зв’язки.

Через знервованість зв’язки можуть бути напруженими. Є хороша вправа для їх розслаблення: кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук «хаммммм» — ви маєте відчути вібрацію. Регулярно робіть ці вправи і ви зможете говорити нижчим ніж зазвичай голосом із обертонами.

Нічого страшного з вами не станеться — усвідомте це

2. Опануйте страх

Так, десятки або навіть тисячі людей на вас дивляться — а ви спробуйте уявити, що вони щойно встали і в піжамах. Всі сонні, непричесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність – зараз їм усе розкажете.

Нічого страшного з вами не станеться — усвідомте це. Публічні промови безпечні для здоров’я і життя.



3. Тепер знайдіть точку опори

Розставте ноги на ширині плечей, тримайте в руках мікрофон, картки з планом доповіді, «клікер» для перемикання слайдів тощо. Якщо ви будете розмахувати руками чи не знатимете, де їх подіти, ваша тривожність лише посилиться.

4. Не ховайте очі, не дивіться в порожнечу

Інша точка опори — це очі людей, до яких ви звертаєтеся. Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотній зв’язок: чи вас розуміють, чи людям цікаво, наскільки вони з вами згодні та чи готові заперечити.

Безумовно, на стадіоні чи в концертному залі важко охопити погляди слухачів. Але зазвичай публічні виступи відбуваються в більш камерній обстановці.

5. Пийте воду

Наша фірмова порада особливо важлива, коли в роті пересохло, а по спині тече піт — так діє адреналін.

6. Будьте в темі

Що краще ми орієнтуємося в темі, про яку говоритимемо, то впевненіше почуваємося під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і що ви на це будете відповідати. Під час промови думайте про тему, а не про слухачів.

7. Не бійтеся пауз

Це вам вони здаються вічністю, а слухачі можуть і не помітити. Навіть якщо ви забули слово чи збились з думки, спробуйте знайти підказку в презентації, картках із планом, чи віджартуватися. Уявіть заздалегідь, що робитимете, якщо раптом все піде не так?

8. Практикуйтесь

Якщо це промова — напишіть її план, текст, і кілька разів розкажіть дзеркалу, близьким чи зніміть на відео. Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо чи телебаченні, чи навіть дебати — шукайте практики. Що більше ви тренуєтеся, то краще ви добираєте лаконічні та зрозумілі відповіді експромтом.

9. Заспокійливе, але не алкоголь

Алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, й навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами.

Та, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мову і думки, а щойно вміст алкоголю впаде – тривожність посилиться ще більше.

Текст опубліковано з дозволу автора

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