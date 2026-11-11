Зима в руках сатаны

Пятая зима большой войны в Европе вновь ставит перед нами тот же вопрос. Не имея решающих успехов на фронте, Россия пытается превратить в оружие саму основу жизни

Зима этого года началась в августе, еще раз подтвердив, что самым умным человеком в моей семье был дед Степан. Это он учил меня, что лето заканчивается 2 августа, на день святого Илии по старому церковному календарю. Из его наставлений я узнал, что после этого дня уже нежелательно купаться в реках и озерах, потому что вода в подводных руслах становится студеной. «Илия в воду нассал» — говорит украинское народное поверье. С детства Илия был для меня особенным, ведь надо быть поистине святым, чтобы отливать холодным.

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Но есть и плюсы: из-за холода змеи заползают в землю для зимней спячки, поэтому становится безопаснее ходить за грибами. Это возможно даже в посадках на востоке, где встречаются не только акации, ясени и одичавшие абрикосы, но и раскидистые дубы, поэтому можно присматриваться под листья и кустарники в поисках грибов. Одна из военных былей нашего времени говорит, что выходцы из лесистых регионов лучше находят мины и растяжки в траве, потому что имеют тренированный глаз.

Каждое военное изменение начинается с изучения прогноза погоды

Этим летом грибов в посадках не было, ведь царила небывалая засуха. Не хватало не только дождей, но и предрассветной росы. Днем даже в тени было настолько жарко, что кружилась голова. Тело под слоем формы и бронезащиты разогревалось изнутри до состояния, когда все время клонит в сон. Грибов не было, зато надоедали шершни. Их гнезда следует остерегаться не меньше вражеского оружия.

Посадки, эти узкие лесные полосы среди полей являются одной из визиток украинского востока. Их массово высаживали после Второй мировой войны, чтобы защитить пахотные земли от суховеев и эрозии. Несколько рядов деревьев, всего в десяток метров в ширину, должны были изменить природу степи. После 2014 они изменили и природу войны: стали линиями обороны, укрытиями, местами, где кроны деревьев дают человеку шанс пережить обстрел.

Пророк Илия хорошо подходит к засухе, которая так досаждала всей Европе, но больше всего вымучила украинских солдат на востоке. По Библии святой жил в пустыне и питался тем, что ему приносили вороны. Следуя указаниям Бога, он молился о дожде и наконец начался ливень с громом и молниями. В восточном христианстве Илия известен как громовержец, едущий на небесной колеснице и бросающий огненные стрелы. И хотя на востоке дождя в этом году не хватало, огонь с неба падал непрестанно.

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Удивительно, как самая современная и технологичная война на планете на самом деле зависит от природы. Каждый дрон — от малого до большого — является, прежде всего, птицей, подчиняющейся законам аэродинамики и ветра. Если ветер слишком порывистый или быстрый, дрон теряет свою эффективность или вообще не может лететь. Каждое военное изменение начинается с изучения прогноза погоды: мало послюнить палец и понять направление ветра, надо знать его скорость на высоте 100 метров и выше.

В облачную погоду падает эффективность разведки с воздуха, так что можно свободнее чувствовать себя на земле. Низкий туман становится покровом для инфильтрации вражеской пехоты, но также позволяет быстро эвакуировать раненых. Болото под ногами делает невозможным движение техники, а мороз критически влияет на пусковые механизмы и продолжительность работы батарей. Камера может обладать сверхвысокой чувствительностью, но банально запотеть от перепада температур после взлета дрона. Пропеллеры, покрытые влагой тумана, на высоте обмерзают.

После войны каждый украинский солдат мог стать блестящим преподавателем политической географии. Ведь глубокое погружение во влияние ландшафта и климата на ход боевых действий позволяет четко увидеть, почему и как на протяжении веков менялись европейские границы. Взгляните на карту — сколько из них сегодня проходят по рекам и горным прядям. Природных рубежах обороны, по которым группировались не только войска, но и целые народы.

У нас есть дроны, спутниковая связь, видеострим вживую и искусственный интеллект, но все равно война сводится к ритму естественных циклов. Вспомните, полномасштабное вторжение началось именно 24 февраля по двум причинам: сразу после окончания Зимней Олимпиады в Пекине (чтобы не раздражать Китай) и успеть до весеннего потепления. Ведь танки и тяжелая бронетехника, которые из-за своей неудачи стали символом войны прошлого, должны были проехать по твердой замерзшей земле.

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Сейчас, накануне уже пятой военной зимы, все самые современные разработки и самое смертоносное оружие снова нацелены на то, чтобы усилить эффект природы. На фронте погода является союзником или врагом — во всяком случае, обстоятельством, которое приходится учитывать. Но в тылу Россия пытается сделать ее частью своей стратегии.

Когда ракеты и дроны целенаправленно разрушают энергетическую инфраструктуру, мороз становится продолжением удара, который не заканчивается после взрыва. Он остается в домах, больницах, в квартирах, где люди пытаются согреть детей. Это способ подтолкнуть таким образом измученных гражданских к капитуляции — ведь военные на фронте не сдаются.

В значительной степени Россия ассоциируется со снегом, тайгой и морозом; зима — это оружие России, холод — ее имманентная сущность. Не имея успехов на линии фронта, Путин стремится превратить тыловую Украину в страшный зимний пустырь. Выключить свет, воду и отопление — чтобы хотя бы таким дьявольским способом превратить Украину в ближайшие месяцы в сибирскую тайгу. Зима в руках этого сатаны является способом психологической оккупации, хотя способ обмерзания он хочет превратить Украину в нечто похожее на Россию.

Ведь как выглядит зима в городе, который ежедневно бомбят, прицельно уничтожая электростанции, насосные установки для водопроводов, теплотрассы? Квартира, даже самая лучшая, превращается в пещеру Ласко. Без электричества и газа обогреть его можно разве что костром посреди комнаты. Без воды на двенадцатом этаже нельзя не только умыться, но и сходить в туалет. Это существование в экстремальных условиях, особенно для детей и пожилых людей.

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Террор против гражданских украинских городов является настолько очевидно военным преступлением Путина, что становится стыдно за людей, которые в это время готовы ему давить руку, снимать санкции или подписывать соглашения. Речь не только о заокеанских риелторах и бизнесменах — в Европе их тоже целая очередь с протянутой рукой. Каждое новое военное преступление укрепляет их политические позиции, ведь нагоняет на избирателей страх и желание уйти от этой реальности, спрятавшись за лживые популистские лозунги.

Хватит! Это слово, которым кончается лето и поворачивает на зиму. Хватит движения, работы в поле, возвращайся в теплый дом и впадай в спячку — говорит нам природа. Путин внимательно к ней прислушивается, забирая из дома тепло. Чтобы истощенный и лишенный надежды человек действительно сказал: достаточно уж, давайте, больше нет сил терпеть эти постоянные испытания.

Пятая зима большой войны в Европе снова ставит перед нами тот же вопрос. Не имея решающих успехов на фронте, Россия пытается сделать оружием самую основу жизни: тепло, воду, свет, возможность согреть ребенка и дождаться утра в собственной квартире.

Кремль рассчитывает, что холод сделает украинцев покладистее, а европейцев убедит, что мир любой ценой лучше сопротивления. Что тьма в наших городах станет тьмой в европейской политике, а усталость от войны превратится в согласие с российскими требованиями.

Поэтому сегодня вопрос не только в том, выдержит ли Украина еще одну зиму. Вопрос в том, выдержит ли Европа испытание собственными ценностями. Хватит ли ей решимости не вознаграждать агрессора за страдания, которые он причиняет гражданским? Способна ли она сказать: хватит?

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Теперь, когда зима на пороге, и во многих украинских домах уже нет электричества и тепла, я снова вспоминаю о своем деде и его мудрости. Он знал, что после второго августа святой Илия сворачивает лето в амбар. Знал, что вода стынет, змеи прячутся в землю, а люди постепенно перебираются в теплые дома. Но он также знал, что каждое время года когда-нибудь заканчивается.

Да, Россия может сделать зиму оружием. Но она не может сделать ее вечной.

Опубликовано с разрешения автора

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