Пора Европе сделать это. Как отключить основной источник доходов Кремля 25 марта, 16:23 Цей матеріал також доступний українською

Есть веские основания для полного прекращения импорта газа и нефти из России

Текст написан в соавторстве с экономистом, профессором экономики в Принстонском университете Маркусом Бруннермайером, а также бывшим замглавы Банка Франции Жаном-Пьером Ландау

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С начала 2000-х годов европейские лидеры и интеллигенция продвигали идею о том, что европейский проект — это не просто экономические возможности. Как они утверждают, в его основе лежат мораль и продвижение общих ценностей, подразумевая, что мягкая сила Европы эффективнее жесткой силы Соединенных Штатов.

Это был состоятельный аргумент при бывшем президенте США Дональде Трампе, чья администрация была карикатурой на внешнеполитический «реализм», в данный момент резко усилившийся из-за вторжения России в Украину. Трамп высмеял Украину как страну-неудачницу, а действовавший тогда госсекретарь Майк Помпео, как сообщается, спросил: «Думаете, американцам не наплевать на Украину?»

Теперь у Европы есть шанс продемонстрировать моральное лидерство в ответ на кризис, подкрепить свою возвышенную риторику действиями и показать, что европейцы не лицемеры. Война в Украине позволяет Европе определить, о чем идет речь на самом деле. Сейчас, когда геополитика меняется, объединенная Европа необходима как никогда. Но если Европа собирается воспользоваться этой возможностью, то она должна выяснить, как действовать эффективно.

Самые высокие ставки — в энергетическом секторе. В своей впечатляющей речи в Европейском парламенте в начале этого месяца либеральный испанский экономист Луис Гарикано отметил, что Европа тратит меньше на помощь Украине, чем на поддержку войны Кремля, покупая экспортируемые российские энергоносители. Таким образом, есть веские основания для полного прекращения импорта газа и нефти из России. Но чтобы помочь Европе отказаться от давнего источника энергии, необходимо принять неизбежность дорогостоящих издержек.

Европа должна быть готова к долгосрочному сценарию

Хотя существуют реалистичные варианты смягчения удара, такие как отсрочка планового технического обслуживания норвежских газовых платформ и сохранение работоспособности немецких атомных электростанциий, ситуация в конечном счете требует снижения энергопотребления. Вероятно, лучшим решением будет использование ценового механизма, поскольку более высокие цены на топливо снижают спрос и увеличивают затраты на немецкое производство.

Это, безусловно, болезненный вариант. Он означает меньшее количество поездок на автомобиле, менее приятный досуг и более высокую вероятность рецессии. В конечном счете, однако, никто не может знать всех издержек, которые понесет Европа. В недавней статье Рюдигера Бахмана и других подсчитано, что затраты для Германии (страны, которая, скорее всего, пострадает) составят от 0,5% до 3% ВВП — меньше, чем вызванная пандемией рецессия в 2020 году, на 4,5%. Но экономист Джеймс Гамильтон, используя метод, учитывающий макроэкономические побочные эффекты кризиса, ожидает существенно более высоких издержек.

Некоторые европейские страны пострадают сильнее других. Финляндия, Латвия и Болгария и, чуть меньше, Италия более зависимы от российского газа, чем Германия. Между тем, правительство сильно зависимой от российского газа Польши смело призывает к бойкоту. Вторжение России в соседнюю страну вернуло Польшу к осознанию того, что европейский проект, идея, над которой нынешние польские лидеры годами насмехались, стоит того, чтобы за нее бороться.

В более широком смысле, у европейских лидеров нарастает тревога о долгосрочных затратах на углеродную энергию и ее последствиях для планеты. Общий аргумент в пользу решения проблемы изменения климата заключается в том, что сегодня мы должны пойти на некоторые жертвы, чтобы улучшить жизнь последующих поколений. Но теперь Россия сделала эту логику еще проще. В Мариуполе, Киеве, Харькове и на востоке Украины отключение основного источника доходов Кремля спасло бы жизни немедленно, а не годы спустя.

Моральное положение Европы зависит от того, насколько быстро она сократит импорт российской нефти и газа. Но чтобы этот процесс вызывал доверие, он должен быть устойчивым. Для минимизации экономических последствий в Европе потребуются быстрые действия. И хотя можно надеяться, что бойкот российской энергетики принесет мир в недалеком будущем, Европа должна быть готова к долгосрочному сценарию.

К счастью, мораль и политический прагматизм не всегда противоречат друг другу, и есть веские доводы в пользу замораживания импорта российской нефти и газа сейчас, вместо того чтобы полагаться на, казалось бы, менее болезненные полумеры. Полная внезапная блокада с большей вероятностью заставила бы пересмотреть войну внутри России. И если бы отказ от энергоносителей вызвал изменение политики Кремля, его даже не нужно было бы поддерживать в долгосрочной перспективе. Европа, возможно, вскоре снова сможет получить доступ к российским нефти и газу, хотя уже на совсем других условиях.

Но если все затянется, Европе понадобится политическая и моральная стойкость, чтобы выдержать эмбарго на неопределенный срок. Уинстон Черчилль все четко понимал в сентябре 1938 года: «Похоже, мы очень близки к безрадостному выбору между войной и позором. У меня такое чувство, что мы выберем позор, а чуть позже объявим войну, на еще более неблагоприятных условиях, чем сейчас». После поражения нацизма Черчилль стал решительным сторонником объединения стран-соседей. Его слова должны стать источником вдохновения для сегодняшней Европы.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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