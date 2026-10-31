Грег Сателл

Грег Сателл

Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation», экс-содиректор издательского холдинга KP Media

Как не превратится в робота в эпоху ИИ

31 октября, 11:21
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Как не начать мыслить и писать, как робот и сохранить человеческий голос

В прошлом году The Economist назвал «ИИ-мусор» (AI slop) словом 2025 года. «Торговцы мусором засоряют интернет бессвязной чепухой», — говорится в статье. Стоит только забить в Google запрос на тему здоровья — и вы обнаружите бесчисленное множество статей, наполненных бессодержательным текстом, сгенерированным Искусственным Интеллектом. Пролистайте ленту в Instagram — и вы сразу же наткнетесь на фейковые видеоролики, смонтированные с помощью ИИ и озвученные синтезированным голосом.

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Мы все с этим сталкивались. От ИИ-мусора практически невозможно укрыться. И вполне логично предположить, что, достаточно долго потребляя такой контент, мы в конце концов начнем ему подражать и сами станем говорить как искусственный интеллект. Примерно так же, как после нескольких недель в чужой стране может незаметно измениться наша речь.

Теги:   Искусственный интеллект Писатель

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