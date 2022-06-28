Санкции против России — долгосрочная игра. Как ее выиграть 28 июня, 22:30 Эксклюзив НВ

Предложенные шаги представляют собой переход от лихорадочного усиления давления после вторжения к зрелому режиму наказания, чтобы изолировать российскую экономику до тех пор, пока РФ остается страной-агрессором

Материал написан в соавторстве с Брайаном О’Тулом, старшим вице-президентом Truist Financial Corporation

Придерживаясь публичного обещания президента США Джо Байдена «держать курс», Белый дом ясно дал понять как публично, так и в частном порядке, что намерен поддерживать и даже усиливать свою поддержку Украины и давление на Россию. В то время как военная поддержка остается важнейшей опорой западной политики, особенно в краткосрочной перспективе, экономическое давление является ключом к более долгосрочной цели изоляции президента России Владимира Путина.

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Проблема, стоящая перед Украиной и ее партнерами, заключается в несоответствии между мощными долгосрочными санкциями Запада и краткосрочными военными преимуществами, которыми Россия по-прежнему пользуется, несмотря на поставки западного оружия в Киев. Таким образом, контригра США и Европы заключается в том, чтобы усилить экономическое давление на Россию, одновременно помогая Украине помешать решающей, ближайшей военной победе России. Это могло бы побудить Путина согласиться на перемирие на условиях, более выгодных для Украины, вместо того, чтобы вести с ним переговоры, когда он контролирует огромные территории Украины.

Когда дело доходит до экономического давления, у США и Европы по-прежнему есть множество вариантов.

Ориентация на российские нефтяные доходы

Следование за деньгами обычно является хорошей практикой при рассмотрении вариантов экономического давления. Нефть остается экспортным товаром номер один в России, и резкий рост мировых цен на нефть означает, что доходы России от продажи нефти выросли, несмотря на то, что российская нефть продается со скидкой и в меньших объемах. Признавая это, после нескольких недель трудных дебатов Европейский союз (ЕС) в начале июня запретил импорт морской нефти и нефтепродуктов из России примерно до конца года (с исключениями для трубопроводной нефти и различными исключениями для более уязвимых членов ЕС). Учитывая решение Польши и Германии полностью прекратить собственные закупки российской нефти, по оценкам ЕС, этот частичный запрет затронет 90% импорта ЕС российской нефти и нефтепродуктов к концу года. Это ограниченный, но важный шаг: в 2021 году, когда цены значительно снизились, ЕС импортировала российских нефтепродуктов на сумму 71 млрд евро .

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