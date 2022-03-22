Хладнокровный расчет Путина. Есть ли шанс остановить войну в Украине 22 марта, 13:47

На наших глазах пишется новая Герника, и этот кровавый холст — дело рук президента России Владимира Путина, который полон решимости превратить Украину в руины

Варварское российское вторжение жестоко предало цивилизационные ценности, которые Путин отстаивал в своих тенденциозных лекциях о якобы вековом единстве русских, украинцев и белорусов.

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Действия Путина напоминают о худших грабителях в мировой истории. Древний украинский город Киев — как и Иерусалим — является священным мультикультурным местом, которое должно быть охранено, а не осквернено кем-то, кто действительно заботится о Православии или о том великом и прекрасном, что есть в человеческой цивилизации.

Я скептически отношусь к дальнейшему расширению НАТО. Но неспровоцированная агрессивная война Путина против страны, которая не сделала ничего, что могло бы угрожать безопасности России, совершенно неоправданна и абсурдно несоразмерна любой возможной обиде России на то, что ее исключили из западных клубов.

Более того, маскарад Путина под «антинацистскую» кампанию против Украины вызывает самую мрачную оруэлловскую аллегорию. На Украине российские войска сталкиваются с ни в чем не повинными гражданами, которые, как и они сами, защищают свои дома и Родину от нападения извне. Недавние яростные выступления Путина на телевидении перешагнули новые границы безрассудства и паранойи, но деструктивные импульсы, которые они отражают, не новы. «Пой богиня про гнев Ахиллеса», — так начинается «Илиада» Гомера. В ХХ веке, Зигмунд Фрейд назвал нашу склонность к войне, разрушению и саморазрушению импульсом Танатоса, или инстинктом смерти.

Но Путин также является человеком хладнокровного расчета — или, как сказал президент США Джо Байден, просчета — который давно стремится разрушить мировой порядок, возглавляемый США. Он разделяет эту цель с другими авторитарными лидерами, в том числе в Китае, которые столкнулись с американской моральной опекой, предполагаемыми двойными стандартами и финансовыми санкциями.

В то время, когда США пострадали от хаоса президентства Дональда Трампа и непродуманного переворота, направленного на сохранение его власти, а Европе пришлось иметь дело с Брекзит и авторитарно настроенными правительствами в Венгрии и Польше, некоторые из этих правителей увидели в этом свой шанс. Эти события, вместе с неуправляемым и катастрофическим уходом Америки из Афганистана укрепили веру Путина в упадок Запада и помогают объяснить, почему он решил вторгнуться в Украину именно сейчас.

Маскарад Путина под « антинацистскую» кампанию вызывает самую мрачную оруэлловскую аллегорию

Путин нанес удар неограниченной силы с целью деморализовать украинскую сторону. К его разочарованию, его тактика привела к противоположному результату, дав понять практически всем, что украинская нация — во всем ее языковом, религиозном и этническом разнообразии — существует и полна решимости бороться за свое выживание. Путин, считающий себя проницательным знатоком истории, не смог извлечь уроки из опыта русских правителей, правивших до него, которые вели разрушительные войны с Османской империей, Великобританией и Францией в Крыму, а затем с Японией на Дальнем Востоке.

Сможет ли Россия выбраться из пропасти, во многом будет зависеть от решений Путина в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский предложил прямые переговоры, а несколько ключевых иностранных лидеров предложили выступить в качестве посредников. Дипломатии должны быть предоставлены все возможности для предотвращения эскалации и достижения мирного урегулирования, а такие страны, как Турция и Израиль, которые в целом поддерживают продуктивные отношения как с Москвой, так и с Киевом, могут сыграть роль «честного посредника». В конце концов, Путину хорошо известно, что санкции разрушают российскую экономику и что недавно объявленное им антиамериканское стратегическое партнерство с Китаем является неверным и шатким «браком по расчету». Кремль может лгать российскому народу, но Китай и другие страны знают правду и склонны рассматривать Россию как ретроградную силу в Евразии. И вскоре тысячи российских матерей узнают, что их сыновья оказались в Украине и никогда не вернутся домой.

Если инстинкт самосохранения Путина сможет преодолеть его дикий гнев, он будет стараться избежать эскалации конфликта или попытки оккупировать непокорную Украину марионеточным режимом. И если путь переговоров открыт, при условии полного прекращения огня и вывода сил вторжения, то мирное урегулирование должно сбалансировать несколько императивов. Во-первых, Украина должна выжить как независимая страна, и ее путь к членству в Европейском союзе должен быть ускорен. Ограниченный срок нейтралитета Украины и бессрочная добровольная приостановка ее заявки на членство в НАТО были бы ценой, которую стоит заплатить за стабилизацию. Кроме того, статус Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, мог бы стать предметом переговоров. И на столе переговоров может лежать новое Минское соглашение о федеративной автономии Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.

При планировании возможного выхода России из-под санкций важно отделить отношение россиян от судьбы путинского режима. Замороженные суверенные активы следует сохранить для будущего, а не конфисковывать, тем самым сохраняя рычаги воздействия и соблюдая международное право. В связи с этим восстановление Украины потребует массированных коллективных усилий международных доноров, в том числе со стороны России. Поэтому было бы разумно избежать повторения ошибки Версальского договора после Первой мировой войны, который наложил на Германию долгосрочные карательные обязательства по репарациям. Путин проигнорировал историю; мы не должны совершать ту же ошибку.

Достижение такого урегулирования будет непростым делом. Многие из этих условий крайне неприятны, учитывая человеческие страдания и физические разрушения, которым Россия подвергает Украину.

Хотя Путин стал причиной украинской трагедии, все стороны должны реалистично смотреть на то, как может выглядеть жизнеспособный эндшпиль. Ни у одной страны не может быть рационального интереса к эскалации или расширению конфликта, который может спровоцировать Третью мировую войну. Прекращение нынешней войны является первым шагом к тому, чтобы вновь зажечь лампу цивилизации.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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