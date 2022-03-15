Этого недостаточно. Что нужно сделать, чтобы остановить Путина 15 марта, 13:55 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Реакция Запада на войну Путина в Украине была замечательной. Но этого оказалось недостаточно

Впечатляющие поставки оборонительного оружия украинским военным, хотя и имеют решающее значение для выдающегося сопротивления страны, не смогли остановить растущие воздушные удары президента России Владимира Путина по гражданским объектам и городским центрам.

Беспрецедентные экономические и финансовые санкции против России, хотя и являются историческими по своему размаху, оказались все-таки неэффективными для того, чтобы удержать Путина от эскалации жестокой войны с Украиной.

Их оказалось недостаточно.

Неожиданное трансатлантическое и международное единство, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (141 в поддержку, 5 — против), требующую от Путина вывести свои войска, также не разубедили его. Что может быть большим знаком того, что Путин сделал себя изгоем, чем квартет, голосовавший вместе с ним: Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия?

Но этого тем не менее недостаточно.

Слишком много стран в мире продолжают отводить взгляд. Тридцать пять из них воздержались от осуждения России в ООН, надеясь, что безобразие Путина пройдет, не заставив их выступить против этого международного преступления.

Усилия Соединенных Штатов и некоторых наших международных партнеров пристыдить президента Китая Си Цзиньпина, чтобы тот лишил своей поддержки путинскую военную машину, также не увенчались успехом, хотя действия ни одной другой страны в мире в данный момент не могли бы сделать больше для спасения жизней и прекращения войны.

Совместные действия Европы против Путина особенно впечатляют

В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине Путин фактически получил от Си зеленый свет на свое вторжение, выраженный в их совместном заявлении из 5300 слов, в котором говорилось, что их отношения «не имеют границ». Путин выполнил свою часть сделки: не вторгаться, пока не закончатся игры. Со своей стороны, Си, похоже, пока не желает сколько-нибудь осмысленно дистанцироваться от Путина.

То, что цивилизованный мир сделал до сих пор, чтобы отреагировать на путинское вторжение, является замечательным проявлением единства. Администрация Байдена заслуживает похвалы за раннее обнародование разведывательных данных о планах Путина, тем самым сосредоточив нарратив и обвинение в нужном месте, а после этого сплотив вокруг этого мир.

Совместные действия Европы против Путина особенно впечатляют, учитывая ее близость к Москве и зависимость от российских энергоносителей. За выходные Германия сделала больше для противодействия российскому реваншизму, чем за предыдущие два десятилетия, отменив запрет на продажу оружия Украине, значительно увеличив свои расходы на оборону до более чем 2% ВВП и объявив о плане расходов на оборону в размере $112 млрд в бюджете 2022 г.

Если всего этого недостаточно, чтобы изменить курс Путина, единственный ответственный выбор — сделать еще больше, и сделать это быстро: больше санкций, больше военной поддержки и больше международного единства.

Для этого есть две веские причины.

Первая — гуманитарная: безжалостные нападения Путина на мирных жителей Украины вызвали крупнейший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Второй — исторический императив: необходимость изменить глобальную траекторию, которая может позволить жестокому авторитаризму или кровавому хаосу формировать глобальное будущее.

«Вторжение Владимира Путина в Украину положило конец 30-летним каникулам американцев в истории, — пишет бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс в Washington Post. — Впервые со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты столкнулись с могущественным агрессивным противником в Европе и Азии, стремящимся вернуть былую славу вместе с заявленными территориями и сферами влияния. И все это вопреки международному порядку, в значительной степени сформированному Соединенными Штатами, которые поддерживают мир между великими державами в течение семи десятилетий. Российско-китайский вызов этому мирному порядку развивался на протяжении нескольких лет. Война Путина стала холодным душем, необходимым для того, чтобы пробудить демократические правительства к реальности нового мира, мира, в котором наша недавняя стратегия, включая „разворот“ к Азии, крайне неэффективна для решения долгосрочных проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Это многое проясняет и стимулирует рассматривать войну Путина с Украиной в этих терминах: не как опасный эпизод, а как эпохальный вызов. Что же следует делать, если иметь это ввиду?

Центр стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете предложил несколько практических идей, проведя опрос среди тридцати семи ведущих экспертов по национальной безопасности. Они оценили варианты, взвесив преимущества каждого из них по сравнению с риском эскалации.

Лучшее из этого включало: отправку большего количества вооруженных дронов, которые украинцы уже так успешно используют, предоставление «готовых» средств радиоэлектронной борьбы, включая спутниковую навигацию и оборудование для создания помех связи, чтобы повысить способность Украины сдерживать и замедлять продвижение Путина, усиление критически важных возможностей Украины по противовоздушной обороне ближнего действия за счет предоставления большего количества наземных систем ближнего действия для лучшей защиты от российских самолетов и ракет.

Кроме того, я также выступаю за частичную бесполетную зону над самыми западными регионами Украины, недалеко от польских, словацких, венгерских и румынских границ. Можно понять, почему США и НАТО отказываются от бесполетной зоны над всей Украиной; но на западе Украины это гуманитарный императив, а также проще в военном отношении, так как он ближе к западным авиабазам. Это продемонстрирует Путину нашу решимость.

В то же время Соединенные Штаты, Европа и их глобальные партнеры должны добавить внушительный набор санкций против России.

До сих пор их влияние, по словам Брайана О’Тула и Дэниела Фрайда из Atlantic Council, «заключалось в том, что российская финансовая система рухнула, обвал рубля спровоцировал вероятный государственный дефолт и, возможно, погрузил российскую экономику в депрессию».

Тем не менее, пока силы Путина продолжают свое наступление, О’Тул и Фрид предлагают список возможных следующих шагов (в порядке возрастания воздействия): расширение санкций против путинских приспешников и подчиненных; расширение санкций на большее количество банков и ключевых компаний (предлагаются Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Совкомфлот, РЖД и алмазодобывающую компанию АЛРОСА), блокирование российского правительства путем введения санкций против всех российских государственных компаний. А если ничего не получится, ввести полное финансовое эмбарго, которое запретит все операции, экспорт и импорт с Россией.

Что не вызывает сомнений, так это то, что Путин продолжит эскалацию, если не будут предприняты еще более активные шаги, чтобы его остановить.

«Я думаю, что Путин сейчас зол и расстроен», — заявил на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс Комитету по разведке Палаты представителей. «Он, вероятно, удвоит свои усилия и попытается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения».

При этом Путин проиграл: он никогда не сможет полностью усмирить и оккупировать Украину, и он нанес ущерб поколениям России, власть и престиж которой он когда-то был полон решимости восстановить. Однако его противники не победили: спасение Украины и поддержка их вновь обретенного общего дела — ключ к формированию глобального будущего.

То, что до настоящего времени было сделано, чтобы остановить Путина, замечательно, но этого все еще недостаточно.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на

CNBC.com

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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