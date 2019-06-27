10 правил для родителей. Как уберечь своего ребенка Сегодня, 15:39 719 Цей матеріал також доступний українською

Мы, к сожалению, не сможем защитить детей от всего. Но есть правила, которые мы в моей семье в эти недели повторяем

Безопасность, здоровье, жизнь детей — нет ничего более ценного. Мы, к сожалению, не сможем защитить детей от всего. К сожалению, нет однозначно работающего рецепта. Но есть правила, которые в эти недели мы в моей семье повторяем и повторяем:

Говорим — «в мире очень много чудесных, добрых, сильных, мудрых людей. Но есть те, кому плохо, кто болен, кто зол — и поэтому готов многим причинить боль. Мы же не кушаем яд и испорченные продукты. И есть люди, которые «ядовиты» — что-то в их жизни их «отравило». И от них мы хотим защитить себя и тебя. Иногда испорченный или искусственный фрукт выглядит, как съедобный. И поэтому нам важно научиться быть очень внимательными.

Самое ценное для нас — это ты, и мы хотим сделать все возможное, чтобы ты был в безопасности. Нам всегда можно сказать о том, что страшно, больно, стыдно — мы всегда любим тебя и поможем, даже если ты ведёшь себя, как противная козявка. Но, нужно, чтобы ты помогал нам о себе заботиться. Важно, чтобы ты стал супергероем безопасности.

Супергерой безопасности:

1. Знает свое имя, фамилию, имена родителей. Телефон мамы или папы, адрес в кармашке с запиской.

Я верю в бережность и заботу мира. Но и знаю то, что его не нужно искушать

2. Супергерой безопасности сам не уходит с площадки.

3. Супергерой знает, что из садика самому уходить нельзя. И если пытается забрать кто-то чужой или даже знакомый, но о котором не предупреждали родители, громко говорит — это чужой (или свистит в свисток, который можно носить брелком).

4. Супергерой заботится о доме и двери никогда и не при каких обстоятельствах никому не открывает — даже Свинке Пеппе, принцессе Эльзе и Деду Морозу (в первый раз дочка переспрашивала — ты уверена, что Деду Морозу нельзя открывать?)

5. Супергерой у других людей ничего не берёт — только в присутствии родителей и с их разрешения.

6. Супергерой помнит о правиле трусиков — то, что в трусиках, ребёнок никому не показывает, старается на улице не прикасаться, если кто-то чужой хочет прикоснуться — обязательно говорит родным.

7. Супергерой, если взрослый заговаривает, просит о помощи, предлагает погладить котика, покататься, обещает подарки — уходит, кричит, не отвечает. Сейчас много и правильно пишут о том, что чужой взрослый не должен просить о помощи ребёнка. Он просит только взрослого.)

8. Супергерой моет руки после прогулки и перед едой.

9. Супергерой надевает кепку или панамку летом.

10. Супергерой пьёт в жаркую погоду воду — последние пункты нужны, чтобы снять напряжение основных.

И нужно сделать «значок супергероя безопасности» или «браслет супергероя безопасности», который надевается перед уходом из дома и напоминает о правилах. Можно нарисовать фломастером на руке знак, или сделать переводную татушку.

Со всеми близкими у нас договорённость, что на детской площадке, в любых публичных местах внимание не в телефоне, а на ребёнке.

Перед выходом в многолюдное пространство ребёнок фотографируется на камеру мобильного телефона.

Есть игры, в которых я учу своих детей кричать — это важно всем «тихим» семьям.

Я понимаю, что нам нужно будет много раз повторять и закреплять эти правила.

Но параллельно нам очень важно дать ребёнку опыт безопасного искреннего контакта с другими людьми (друзьями, родственниками, детьми на площадке, в детских центрах, секциях), дать опыт радости и беззаботности.

Недавно я шла на работу на утренний семинар, передо мной шёл мальчик, лет 8. Он оглянулся, а я ему улыбнулась. Парень испугался и бросился бежать, иногда оглядываясь. Я просто искренне улыбнулась ребенку. Но конечно, мне нечего было подавать любую реакцию — буду внимательнее. И с одной стороны — я порадовалась — парень научен не верить взрослым. А с другой стороны я напрягалась: «парень научен не верить». Да, конечно, он не мог предположить, что моя реакция искренняя. Да, конечно, он позаботился о безопасности. И это правильно. Но я также знаю, что этот парень живет в мире тревоги и у этого тоже будут последствия.

А на следующий день мы гуляли перед сном. было поздновато, где-то 21:30. Начинало темнеть. Рядом с нами шла девочка — красотка, в расцветающей силе. Лет 11−12, маечка, коротюсенькие шортики, не закрывающие попу. Мы шли в парк, и она сама шла в темнеющий парк. И мне стало очень тревожно. Хотелось незаметно ее проводить. И стукнуть взрослых, которые ее саму отпустили. Я верю в бережность и заботу мира. Но и знаю то, что его не нужно искушать.

И наше воспитание — это всегда баланс — внимания, чуткости, принятия, строгости, границ, правил, безопасности и здравого смысла.

Текст опубликован с разрешения автора

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