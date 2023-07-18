Переосмыслят ли немцы Ostpolitik? 18 июля, 09:37

Как немецкие политические упущения, лоббизм, двойные стандарты и неискренний пацифизм косвенно подготовили нападение Москвы на Украину

Когда известная немецкая радиожурналистка Сабина Адлер опубликовала свою книгу «Украина и мы: Фиаско Германии и уроки для будущего» в августе 2022 года в Берлине, это стало само по себе событием в интеллектуальной жизни Германии. Причина повышенного внимания к книге Адлер была очевидна: эскалация войны России против Украины с февраля 2022 года поставила под вопрос прежний политический и экономический подход Германии к Восточной Европе. В течение трех десятилетий интересы и проблемы Украины, как второго по величине государства в Европе, частично игнорировались Берлином, в то время как политические и экономические элиты России активно обхаживались.

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Адлер прослеживает исторические, политические, экономические и культурные источники фундаментального провала политики Германии в отношении постсоветского пространства в 1991—2021 годах. Ее анализ сосредоточен не только на истоках и начале большой войны в 2022 году, но и на предыдущей роли Германии по отношению к стране, захваченной Россией. Будучи одним из давних немецких экспертов по Восточной Европе, она описывает, как немецкие политические упущения, лоббизм, двойные стандарты и неискренний пацифизм косвенно подготовили нападение Москвы на Украину.

В результате критический обзор политики Берлина в отношении Украины, сделанный Адлер в 2022 году, представлял тогда и представляет сегодня веху в немецкой политической публицистике. Вот что, например, писали о книге первые рецензенты влиятельных немецких СМИ в 2022−23 годах: «Драматически откровенная книга» (Кристиан Томас для Frankfurter Rundschau); «Авторитетный вклад в просвещение [читателей о немецко-украинских отношениях]» (Наташа Фройндель для RBB Kulturradio) «Адлер оценивает [отношения Германии с Украиной] с мудростью и остротой бритвы» (Виола Шенц для Süddeutsche Zeitung); «Своей книгой Адлер удается поднести к нам зеркало. Она указывает на ошибки в нашем мышлении» (Пауль Тетцке для Liberale Moderne).

Тот, кто хочет понять будущее отношение Берлина к Киеву, должен прочитать книгу Адлер



Безусловно, уже существовали критические оценки непонимания Берлином России, а также слишком мягкого отношения к имперской политике Москвы. Ранними вехами были, например, монографии «Комплекс России: Германия и Восток 1900−1945» Герда Кенена, «Предвзятый взгляд: Восточная политика Германии» Томаса Урбана, «Смена времен: война Путина и ее последствия» Рюдигера Фон Фрича.

Влиятельная книга Кёнена была переиздана с новым предисловием в 2022 году. Опубликованное за шесть месяцев до книги Адлера исследование Урбана было завершено непосредственно перед масштабным вторжением России и появилось в книжных магазинах в марте 2022 года, через три недели после его начала. Рюдигер фон Фрич — бывший посол Германии в Москве, чья книга была опубликована в мае 2022 года, и который с тех пор стал одним из самых плодовитых комментаторов российской войны против Украины в немецких СМИ.

После объявления 27 февраля 2022 года федеральным канцлером Олафом Шольцем знаменитой Zeitenwende (смены времен) и публикации книги Адлер в августе 2022 года появилось несколько новых важных исследований различных журналистов. Среди наиболее глубоких дополнительных исследований такого рода можно назвать, в хронологическом порядке их появления, следующие:

«Месть: как Путин создал самый угрожающий режим в мире», «Связь с Москвой: сеть Шрёдера и путь Германии к зависимости», «Война России против Украины и Федеративная Республика: Немецкие дебаты о мире, фашизме и военных преступлениях».

В то время как другие книги до и после Адлер представили важные идеи, ее исследование было в 2022 году и остается в 2023 году одним из самых значительных вкладов в продолжающееся в Германии переосмысление так называемой Ostpolitik (буквально: восточной политики) после окончания холодной войны.

Отношение Германии к Восточной Европе, в свою очередь, является одним из наиболее значимых международных отношений в Европе в целом. Так было в прошлом, так есть и сегодня, и, предположительно, так будет и в будущем. Этим отношениям суждено определять, куда будет двигаться Европа в ближайшие годы.

Адлер (как и я) — восточная, а не западная немка со значительным жизненным опытом в бывшем советском блоке. Благодаря своему опыту работы в так называемой Германской Демократической Республике (ГДР), Адлер привносит в разговор несколько иной, по сравнению с западными немцами, опыт и точку зрения на Россию, Украину и роль Германии в Восточной Европе.

Своим особенно долгим и сильным скептицизмом по отношению к Путину, а также выразительной симпатией к Украине и другим бывшим советским республикам Адлер присоединяется к ряду других влиятельных восточногерманских аналитиков Восточной Европы, имеющих изначальную биографию в ГДР. Среди них, в частности, покойный Вернер Шульц, многолетний член немецкого и европейского парламентов от немецкой партии «зеленых», Штефан Майстер из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), Йорг Форбриг из Немецкого фонда Маршалла (GMFUS) и Андре Хертель из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP). Как и эти плодовитые эксперты по Восточной Европе, Адлер уже более двух десятилетий входит в число тех немецких аналитиков постсоветского мира, которые своими письменными публикациями и устными выступлениями подготовили недавний радикальный поворот в отношении Берлина к России и Украине.

В настоящее время книга Адлер готовится к переизданию для более широкой аудитории, выходит на английском языке в штутгартском издательстве ibidem Press и будет распространяться за пределами Европы издательством Колумбийского университета. Этот перевод позволит заинтересованной публике за пределами Германии заглянуть во внутренние дела немецкой Ostpolitik. Однако ненемецким читателям следует помнить, что книга Адлер изначально была написана не для иностранной, а для немецкой читающей аудитории. Она адресована прежде всего читателям из числа политической и интеллектуальной элиты Федеративной Республики, в частности, тем, кто живет или работает в Берлине.

Критически анализируя политику Германии в отношении России и Восточно-Центральной Европы, книга Адлер, как уже отмечалось выше, не является единственной подобной немецкой книгой последнего времени, которая заслуживает перевода на другие языки и читательской аудитории за пределами Германии. Тем не менее, исследование Адлер все еще представляет собой единственное подобное, специально посвященное украинско-немецким отношениям в рамках более широкой берлинской политики Ostpolitik. Более того, она написала не академическое исследование, а книгу для широкой аудитории.

Увлекательное исследование Адлер, таким образом, должно представлять интерес и для широкой читательской аудитории, интересующейся эволюцией позиции Берлина по отношению к Киеву и Москве. Это яркая иллюстрация, документация и интерпретация недавних немецких дебатов, концепций и политики в отношении Украины, безопасности в Восточной Европе и российской угрозы.

Тот, кто хочет понять прошлое, настоящее и будущее отношение Берлина к Киеву, должен прочитать книгу Адлер.

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