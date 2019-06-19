Как не вернуться к старой школе Сегодня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською

Иногда в процессе наработки механизмов теряется сама идея. Так сейчас может произойти и с НУШ и законопроектом о среднем образовании

В каждой реформы, то бишь — трансформации, которая призвана принести конкретному обществу преимущества в будущем, есть одна особенность. Изменения начинаются с идей и инициатив десятков, иногда единиц визионеров. И не важно, выступают с инициативой активисты, или политические лидеры — в нее должны поверить миллионы тех, кого она непосредственно касается, и согласиться тысячи тех, чьи интересы она так или иначе затрагивает.

Чтобы это произошло, нужна крутая история, где объяснение необходимости изменений сведено до уровня мифа. Так будут формироваться вопросы почему и ради чего. А дальше, после принятия политических решений — и ответы на вопросы, как и сколько. Так появляются прагматики, процедуры и механизмы. И иногда именно здесь и теряются ответы на предыдущие вопросы, а порой и то, ради чего все начиналось. Именно такой риск возникает в процессе подготовки законопроекта «О среднем образовании». В идеале он должен создать нормативно-правовые механизмы для внедрения концепции Новой украинской школы, и может произойти так, что механизмы будут созданы — и не для смыслов НУШ.

«Школа должна быть в авангарде общественных изменений», — неоднократно звучало на презентациях концепции. Однако как в школе, так и структурах, регулирующих учебный процесс, работают много людей, обремененных опытом прошлого. Подсознательно или даже целенаправленно они сопротивляются изменениям.

Подсознательно или даже целенаправленно люди сопротивляются изменениям

Формула новой школы содержит 9 основных компонентов:

1. Новое содержание образования, основанное на формировании компетенций, необходимых для успешной самореализации в обществе.

2. Мотивированный учитель, который имеет свободу творчества и развивается профессионально.

3. Новая структура школы, что позволяет хорошо усвоить новое содержание и приобрести компетентности для жизни.

4. Децентрализация и эффективное управление, что позволит школе реальную автономию.

5. Педагогика, основанная на партнерстве между учеником, учителем и родителями.

6. Ориентация на потребности ученичества в образовательном процессе, ребенкоцентризм.

7. Сквозной процесс воспитания, формирующий ценности.

8. Справедливое распределение публичных средств, обеспечивает равный доступ всех детей к качественному образованию.

9. Современная образовательная среда, которая обеспечит необходимые условия, средства и технологии для обучения учащихся, педагогов, родителей не только в помещении учебного заведения.

Собственно все это и «упаковано» в определениие цели среднего образования в тексте рамочного закона «Об образовании». «Всестороннее развитие человека как личности и наивысшей ценности общества, его талантов, интеллектуальных, творческих и физических способностей, формирования ценностей и необходимых для успешной самореализации компетенций, воспитания ответственных граждан, способных к сознательному общественному выбору и направления своей деятельности на пользу другим людям и обществу…» Ну и далее по тексту.

Одной из ключевых новаций рамочного закона тема индивидуальных образовательных траекторий. Однако текст законопроекта «О среднем образовании», который будет регулировать практическое воплощение этой идеи, ставит преимущественно предостережения и не предусматривает поощрений. Например, «индивидуальная образовательная траектория в учебном заведении реализуется при условии наличия необходимых для этого ресурсов». Но ответственность обеспечить необходимые ресурсы не возложена ни на основателя учебного заведения, ни на администрацию, ни на центральные органы власти. При таких условиях обучение по индивидуальному учебному плану станет скорее исключением чем новой нормой.

Не менее существенно будет влиять на индивидуализацию обучения и система оценивания. В тексте законопроекта она остается достаточно «плоской» и линейной, сведенной к 12-балльной системе, к которой, в частности, должны быть приведены и авторские системы оценивания, допускаемыхе в школах. Итоговой оценкой, по-прежнему остается ГИА и ВНО, что на практике означает доминирование тестов и контрольных. Как при такой модели оценить такие компетентности как умение работать в команде, предприимчивость, критическое мышление и т. д.

Полностью упущена в тексте законопроекта специальность тьютора, который призван помогать ученикам, родителям и учителям совместно формировать индивидуальную траекторию. Сейчас его эффективно используют частные школы. Есть описание профессии, инструкции, ассоциации тьюторов, сертифицированные программы. Но те, кто отвечают за государственную политику, упорно этого не замечают, так же как долго не замечали ряд других профессий, которые возникли в процессе диджитализации общества. Пока программисты и цифровые продукты не стали менять мир и придумывать электронное правительство, которое заменит тех, кто до последнего не хотел замечать, куда движется мир.

Итак, что необходимо изменить в законопроекте?

— закрепить право каждого ученика и учителя на индивидуальную образовательную траекторию, а в обязанности учредителей школ включить создание условий для ее реализации;

— зафиксировать, что педагогические работники являются прежде всего специалистами по человеческому развитию, а также предусмотреть в школах должность тьютора, функции которого могут выполнять и опытные педагоги;

— позволить оценивание на основе личностного индивидуального профиля, включающее самооценку, взаимное оценивание учащихся друг друга, обратная связь от руководителей проектов и менторов;

— а заодно дополнить статью 36 о внешнем независимом оценивании пунктом, по которому ученики, которые получали полное общее среднее образование по индивидуальному учебному плану, могут вместо традиционного ВНО представить результаты обучения путем личностного образовательного профиля.

Это лишь минимальный перечень изменений. Но они крайне необходимы для того, чтобы школа стала действительно новой, а не обновленной старой, где программа все еще выше личности, а принуждение и контроль преобладают над мотивацией и интересом.

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