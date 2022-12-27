Год большого перераспределения 27 декабря, 11:56 Эксклюзив НВ

Если бы меня попросили очень коротко определить, что происходило в этом году на инвестиционных рынках, то я бы сказал, что это был год Большого перераспределения

Це був точно не найлегший рік з точки зору збереження та примноження власних капіталів і в Україні, і у всьому світові. Але щиро сподіваюся, що більшість з нас все ж витримали, вистояли і зберегли достатньо оптимізму та надії, щоб наступного року переможно завершити все те, що не вдалося до сьогоднішнього дня.

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Якби мене попросили дуже коротко, двома словами, визначити те, що відбувалося цього року на інвестиційних ринках, то я би сказав, що це був рік Великого перерозподілу — від довірливих та наївних роздрібних інвесторів до професіоналів: керуючих інвестиційними фондами, банкірів, корпоративних босів, фінансових радників, різних авантюристів та інших чарівників світу фінансів. А щоб переконатися, давайте разом глянемо, як перерозподілялися гроші у світі та Україні цього року.

Почнемо з України… На жаль, через війну українці позбулися можливості легально інвестувати гроші за кордон, і це суттєво обмежило набір інвестиційних інструментів всередині країни, лишивши на вибір: український ринок нерухомості, держоблігації та криптовалюти. Негусто, нецікаво та неприбутково, але не для всіх.



Перерозподіл № 1. Історія з українськими державними облігаціями для довірливих інвесторів традиційно закінчилася втратою грошей.