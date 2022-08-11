Как украинцы могут найти сейчас себя в IT 11 августа, 09:30

IT Generation — часть масштабной реформы образования. Почему он важен для украинцев и страны

В июне мы запустили образовательный проект IT Generation. Его цель — помочь украинцам найти себя в IT. На этой неделе начался сбор заявок от желающих овладеть новой профессией.

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Что такое IT Generation

IT — одно из немногих направлений нашей экономики, работающее фактически на довоенном уровне. По данным Ассоциации IT Ukraine, украинские компании выполняют 95% контрактов и обязательств. Мы доказали миру, что, несмотря на полномасштабное вторжение, мы продолжаем стабильно работать. И потребность в новых специалистах остается.

IT-отрасль держит экономический фронт и должна это делать и дальше. Для этой отрасли необходимы новые кадры, которые будут усиливать эту «оборону». Есть много украинцев, у которых нет профессиональной специальности, но интуитивно понимают, как эта сфера работает. Имеют отличные идеи, но не имеют навыков, чтобы эти идеи реализовать.

Самый быстрый путь насыщения рынка новыми кадрами — это неформальное образование. Человек может пройти краткосрочные курсы и сразу начать работать в айти, приобретать практические навыки и совершенствоваться как специалист. Я очень верю в рынок неформального образования в Украине, наших бизнесменов. Они уже построили хорошо работающую систему.

Украинские айти-школы ежегодно готовили около 10 000 специалистов — людей, приходивших в IT из других специальностей. Именно они стали основой обучения для IT Generation. Мы за рыночную экономику и дали возможность бизнесу на прозрачных условиях присоединиться к проекту и набрать новых студентов. Сейчас к проекту присоединились 23 лучшие в Украине IT-школы, прошедшие отбор на предварительном этапе.

Как стать студентом IT Generation

Подать заявку очень просто. На платформе выбираете интересующую вас школу и образовательную программу. Затем переходите на сайт этой школы и подаете заявку. Отбор студентов будет проводить школа, в частности, через тестирование и собеседования. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться в разделе FAQ и на сайтах школ.

Самый быстрый путь насыщения рынка новыми кадрами — это неформальное образование

На этом этапе IT Generation сможет обучить новой профессии около тысячи украинцев. Главные условия — возраст от 21 до 60 лет, отсутствие какого-либо опыта и образования в IT-сфере, а также желательно владеть английским языком на уровне от В1.

Обучение будет проводиться по техническим и нетехническим направлениям. Среди первых — FrontEnd, QA, JavaScript, Java, Python и Blockchain. Среди вторых — Project/Product Management, UI/UX Design, Business Analysis, HR/Recruiting и Digital Marketing.

Проект IT Generation — это часть большой реформы IT-образования, которую мы внедряем вместе с МОН. В прошлом году была создана рабочая группа, проанализировавшая проблемы этой сферы на всех уровнях: от уроков информатики в школах до специализаций в университетах. Главные проблемы — низкое качество образования как такового, устаревшие программы и инструменты и большая нехватка квалифицированных преподавателей. Результатом исследования стало видение развития технологического образования в Украине по 15 направлениям. Благодаря этому сформировалось видение, которое позволит его реформировать.

Внедрение новых образовательных стандартов было важным и до начала масштабного вторжения России. IT-рынок рос на 20% каждый год, а реальная потребность в специалистах была на уровне 50 тысяч рабочих в год. Также мы поставили перед собой цель увеличить долю IT в ВВП страны до 10%.

Что уже сделано

С войной все поменялось. Потребность в высококвалифицированных работниках осталась. При этом появилась новая проблема — многие украинцы остались без работы из-за войны. Поэтому мы продолжаем реформировать эту отрасль, несмотря на все возможные преграды.

Кроме IT Generation, Минцифра вместе с МОН запустит в этом учебном году в 50 школах пилотный курс по информатике «Информатика NewG». Дети смогут получать качественное цифровое образование, а не просто учить, как устроен Word. На новых уроках информатики дети должны научиться учиться. Это один из главных навыков, который потом поможет в будущем. После пилота обновленный курс мы масштабируем на все школы.

Необходимых преподавателей будем искать среди IT-специалистов. В январе утвердили положение вместе с МОН, чтобы IT-специалисты без опыта преподавания смогли пройти интернатуру в школе под наблюдением опытного педагога. А после стажировки получить возможность стать преподавателем учебного заведения.

В марте МОН утвердил порядок признания неформального образования. Например, вы прошли курс или курсы в любой участвующей в IT Generation школе и хотите продолжить получать образование, но уже в УВО. Результаты обучения, полученные в неформальном образовании, могут быть отнесены как часть формального образования. Всего можно отнести до 35%. Это больше года. Так что обучение в университете таким образом может сократиться.

В первые недели полномасштабной войны Coursera и Udemy бесплатно открыли 12 тысяч онлайн курсов для студентов наших колледжей и университетов. В топе спроса 25 тысяч украинских студентов-пользователей — продуктовое IT, программирование, проектный менеджмент, data science. То есть мы видим реальный запрос молодежи на IT-образование.

В январе Верховная Рада утвердила изменения в Закон Украины «О высшем образовании». Теперь ректоры всех государственных украинских УВО должны отчитываться о результатах своей работы публично. Это поможет создать прозрачную и открытую систему мониторинга, улучшить уровень управления высшим образованием и обеспечить их открытость.

Кроме того, создаем выгодные условия для развития edtech-рынка в Украине. Во-первых, сам проект IT Generation — поддержка этой сферы. Также недавно IT-школы, являющиеся резидентами Дія.City, мы освободили от уплаты НДС. Это позволит учреждениям использовать сэкономленные ресурсы для масштабирования и развития.

Украина — страна сильных талантливых людей. Уверен, что развитие IT-образования поможет увеличить количество профессионалов, которые будут производить новые идеи и создавать больше добавленной стоимости.

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