Ошибки «гениев» могут вам дорого стоить 15 ноября, 13:50 Эксклюзив НВ

Прошедшая неделя на финансовых рынках была прекрасной иллюстрацией того, к чему приводят финансовые очарования

Люди склонны очаровываться, такова их природа — недаром же святое писание предостерегает не создавать себе кумиров. И как демонстрирует опыт, чем беднее люди и чем больше уныния в их душах, тем легче вскружить им головы и заставить верить в величие, всеобъемлющую мудрость и чудодейственную силу избранных персонажей. Кому же, как ни украинцам, об этом не знать? Как вспомню, сколько всякого «добра» мы навыбирали за последние тридцать лет — мэров, президентов, депутатов — аж волосы дыбом встают. Но ведь верили — коммунистам, рыжим, любым друзям, своим в доску, седовласым, комичным, всяким разным — и надеялись, что они уже довольно наворовали, нахозяйничали, навеселились и наконец, удобно устроившись в государственном кресле, начнут что-то делать для страны. Да еще как верили — с пеной на губах спорили, что вот сейчас, наконец, заживем в родной сторонке, себе на счастье и людям на зависть. К сожалению, каждый раз все заканчивалось одинаково — горьким разочарованием. Но потом начинался новый цикл, появлялись новые кумиры и все в который раз начинало вертеться по тому же кругу.

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История пирамид вечна. Но политика политикой, будем надеяться, что замкнутый круг когда-то разорвется, а пока несколько слов о финансовых очарованиях, которые так присущи человеческой природе. Что ни говорите, а подавляющему большинству людей хочется верить, что найдется кто-то умный, талантливый и обязательно позаботится об их финансовом благополучии. Подобных историй сотни, если не тысячи. Это, собственно, история человечества, его недостатков, грехов и слабостей, ведь очень многие мечтают о легких и быстрых деньгах, а талантливые единицы этим умело пользуются. Вспомните МММ, или коммерческие банки, с бешеными депозитами — немало пирамид удалось построить за последние десятилетия. Но Украина в этом деле не является досадным исключением! Весь мир склонен попадать в одни и те же ловушки, обольщающие легкой жизнью и обещаниями финансового благополучия. Вспомните самые известные аферы, состоявшиеся только за последние полтора десятилетия: Барни Мэдофф — $20 млрд (2008 год), Аллен Стэнфорд — $7 млрд (2012), Том Петерс — $4 млрд (2010). И это точно не конец. Эта история вечна, потому что такова уж природа человека!

Денег никогда не достаточно.