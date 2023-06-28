Как навести порядок в Конституции 28 июня, 11:35

В условиях войны сложно говорить о важности Конституции. Потому что она сама по себе не способна защитить ни от вражеских пуль, ни от ракет

Ею не сожжешь вражеский танк и не подобьешь надоедливый МиГ-31к — носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Но Конституция — это хребет безопасности, на котором держится государство и одновременно система распознавания «свой-чужой» для нас и для наших партнеров.

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И война очень сильно изменила наше восприятие того, каким должно быть государство. Если в 2020—2021 годах демократию как государственное устройство поддерживали 48−56% украинцев, то сейчас эта цифра выросла в полтора раза — до 73%. Зато сторонников авторитаризма уменьшилось вдвое — сейчас таких 9,5%. Даже власть военных поддерживает лишь каждый третий опрошенный, несмотря на колоссальное доверие к армии.

И это немалые изменения за последние полтора года. Вспомните, как до широкомасштабного вторжения многие украинцы имели слабость восхищаться чужими диктаторами. И это парадокс. Своего диктатора-неудачника свергли, но чужим симпатизировали. Тот же Лукашенко еще до недавнего времени пользовался немалой благосклонностью среди наших сограждан. И даже от представителей власти приходилось слышать, что репрессивная по своей сути практика Китая в борьбе с COVID-19 является очень эффективной и примером для подражания.

Следует понимать, что наличие Конституции не делает автоматически государство демократическим. Ведь Конституция есть и у тираний. Но фундаментальная разница в том, что они написаны для нужд властных элит, а не для людей.

Поэтому в целом имеем два лагеря государств. В одних Конституция работает и защищает человека. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, страны ЕС — все те страны, которые нам помогают деньгами, оружием, обучением наших военных, принимают наших беженцев и многим другим.

Война очень сильно изменила наше восприятие того, каким должно быть государство

В другом лагере — диктатуры. Россия, которая на нас напала и пытается уничтожить. Беларусь, которая является молчаливым соучастником российской агрессии. Иран, который поставляет России тысячи шахедов. Китай и Северная Корея, которые в любой момент могут поддержать Россию оружием.

Есть прямая закономерность — склонность государства защищать глобальное добро напрямую зависит от того, насколько хорошо оно оберегает своих же людей от внутреннего произвола. Это очень важный урок для нас. Я был очевидцем событий, связанных с принятием Конституции Украины в 1996 году, а затем внесением в нее изменений в 2004 году, и не могу сказать, что она была написана для людей.

Первая редакция Конституции — это банальное соглашение между президентом Кучмой и тогдашним парламентским коммунистическо-социалистическим большинством о разделении сфер влияния в стране. Дальнейшие изменения в Конституцию или их отмена тоже были перетягиванием властного каната. В итоге имеем Конституцию, которая не выполняет главных задач — быть крепким хребтом для государства и защищать людей от произвола.

Конечно, менять Конституцию во время военного положения невозможно. Но это не означает, что не надо говорить о проблемах, которые в ней есть. А они глобальные.

Сейчас очевиден сколиоз исполнительной власти. Ее разрывает между президентом и Кабмином, из-за чего она не может нормально работать. Законодательная власть слишком слаба и не имеет надлежащих механизмов контроля за исполнительной. Законы и постановления не всегда внедряются и не имеют прямого влияния на безопасность жизни и благосостояние.

Что уж говорить о судебной власти. Десятилетия реформ привели к тому, что суды и раньше были плохими, а сейчас нередко вообще не работают. Как минимум потому, что в судах нет судей.

Но самое главное, когда мы после войны начнем менять Конституцию, то должны дать ответ о месте и роли президента в системе власти. Потому что сейчас он находится вне любой из ветвей и одновременно имеет огромное прямое и опосредованное влияние на исполнительную власть. Это обрекает ее или на слабость, когда она конкурирует с президентом, или на бесконтрольность, когда глава государства де-факто ее возглавляет, но де-юре — нет.

Работы над Конституцией много и ее нужно будет делать. Наше общество решило быть цивилизованным и демократическим и самоотверженно воюет за это. А Конституция — это акт, который должен соответствовать воле и выбору нации и воплощать их в жизнь. А также Конституция должна отражать состояние общества.

В далекие девяностые наша страна была слабым подростком. Она ориентировалась на демона своего прошлого. Сейчас у нас невероятно сильное и зрелое общество, которое этого демона бьет и гонит с каждого клочка своей земли.

Также Конституция должна отражать уровень развития общества. Уже сейчас мы должны видеть в Конституции не только права, но и обязанности. А после войны основательно подойти к изменениям Основного закона, чтобы сделать государственную конструкцию еще более эффективной и защищенной от посягательств авторитаризма. Новая будущая Конституция должна давать уверенность, что безопасность и права будут гарантированы всем, кто есть сейчас, и всем, кто будет после нас.

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