Как бесплатно овладеть профессией в сфере IT

Для нас важно, чтобы ІТ-отрасль продолжала держать экономический фронт

Полномасштабная война заставила украинцев покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы страны. В настоящее время насчитывается более 10 млн внутренне перемещенных лиц. Многие потеряли работу. Кого-то сократили, кто-то закрыл собственный бизнес или его отобрали российские оккупанты.

Очень важно помочь им за короткое время получить новую профессию и снова начать работать. Поэтому запускается проект IT Generation. Он с одной стороны поможет решить кадровую проблему в IT-индустрии, а с другой — быстро обеспечить работой нуждающихся.

Что такое IT Generation и как этот проект будет работать

Работа над проектом началась полгода назад. Он является частью масштабной реформы ІТ-образования. Речь идет о глобальном изменении подхода к ІТ-образованию и существенном повышении его уровня. Сегодняшний проект — это важный шаг в этом направлении.

Благодаря IT Generation, украинцы смогут пройти обучение бесплатно и получить профессию в сфере IT. Проект реализуем в несколько этапов — сначала собираем заявки от школ, готовых присоединиться к обучению. В начале июля стартует приём заявок на сайте IT Generation.

Чтобы предотвратить злоупотребления, у нас есть четкие требования к школам.

Во-первых, образовательные учреждения должны иметь профессиональный опыт обучения студентов не менее 2 лет.

Во-вторых, наличие лицензии на образовательную деятельность.

В-третьих, резиденты из РФ или школы, связанные с россией, не могут участвовать в проекте. Как и учебные заведения, имеющие негативную деловую репутацию на образовательном рынке.

Существует острая потребность в новых специалистах

А уже в августе запустим набор студентов. По предварительному плану, возможность получить новое образование на этапе пилота будет иметь как минимум тысяча студентов. Присоединиться смогут украинцы в возрасте от 21 до 60 лет, не получающие формальное образование, не имеющие ІТ-квалификации и опыта работы в области ІТ.

Обучение по программе будет длиться от 2 до 6 месяцев. Стоимость программы не должна превышать 250$ в месяц и 1000$ за полный курс. Можно будет получить одну из 11-ти специальностей — FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

Зачем это нужно

В настоящее время ІТ — одна из немногих сфер нашей экономики, работающая практически на довоенном уровне. Украинские айтишники доказали миру, что даже несмотря на полномасштабную войну, они остаются надежными партнерами. По оценкам ассоциации IT Ukraine, в условиях войны выполняются 95% контрактов и обязательств. Поэтому есть острая потребность в новых специалистах.

Для нас важно, чтобы ІТ-отрасль продолжала держать экономический фронт. Для этого нужно снабдить ее профессионалами. Конечно, на их подготовку в университетах уходят годы. Другое дело — заведения неформального образования. Они ежегодно готовили около 10 000 специалистов-свитчеров — людей, приходивших в IT из других специальностей.

Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше талантливых украинцев смогли продолжать работать, поддерживать украинскую экономику ради победы и успешного будущего нашего государства.

