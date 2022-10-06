Как на самом деле Россия проводит частичную мобилизацию 6 октября, 15:39

Объявленная в России частичная мобилизация выявила реальное отношение населения к военным авантюрам преступного руководства страны-агрессора

По данным, которые стали известны Главному управлению разведки Минобороны, значительная часть мужчин призывного возраста для уклонения от мобилизации скрылась за границу или пытается откупиться от призыва за деньги. Отдельные лица прибегали к самоувечью, симулировали болезни и даже были готовы получить справку о непригодности из психиатрических отделений больниц.

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Кроме того, оказалось, что Минобороны РФ не способно качественно организовать обеспечение мобилизованных всем необходимым, поэтому большинство снаряжения они покупали за свой счет.

Подготовка призванных проводилась в очень сжатые сроки или их вообще сразу из военкоматов направляли в район проведения боевых действий. Уже известны факты гибели и попадания в плен этой категории российских военнослужащих.

Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины по сокрытию реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации.

Подготовка призванных проводилась в очень сжатые сроки

На временно захваченных украинских территориях российские оккупанты после проведения незаконных референдумов усилили административное давление на местное население путем перевода всех сфер жизнедеятельности на российское законодательство.

В частности начали принудительно национализировать местные предприятия и имущество и передавать его под руководство так называемых местных администраций.

Несогласных с такой национализацией запугивают уголовную ответственность с отбыванием наказания на территории РФ.

В образовательной сфере оккупантами в приказном порядке до местных учебных заведений доводят требования российской пропаганды, направленные на оправдание военной агрессии и навязывание российской трактовки истории.

В качестве примера — в учебные заведения на временно оккупированной территории Запорожской области поступило распоряжение, которое обязало учителей учебных заведений в обязательном порядке проводить занятия с целью пропаганды русского мира и объяснение необходимости проведения референдума для местного населения. Для этого мероприятия были подготовлены специальные пропагандистские тексты.

Текст опубликован с разрешения автора

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