Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда Сегодня, 21:05 Цей матеріал також доступний українською

В прошлом году у моей мамы диагностировали рак. Четвертая стадия, легкие, метастазы. Никаких надежд. Никаких шансов. Вопрос времени — и счет идет максимум на месяцы

Принять такую новость оказалось очень сложно. И ей, и мне. Уже позже я поняла, что врачи говорили «лечение» из чистого человеколюбия. Ведь лечение предполагает выздоровление. В нашей ситуации любые действия подпадали скорее под определение «паллиативная помощь».

Это страшный опыт. Но это опыт. И кому-то он может помочь.

Рак — индивидуальная болезнь. Нет проверенных методов, работающих для всех. Лечение подбирается в зависимости от сотни конкретных показателей. Поэтому любые общие советы в этой области носят весьма ограниченный и скорее психологический, чем медицинский характер.

Первое чувство, которое испытывают больные и их близкие, узнав о подобном диагнозе — не страх, не ужас и не отчаяние. Первой приходит растерянность. Ты банально не знаешь, куда бежать и что делать.

К сожалению, есть врачи, и даже целые клиники, с радостью пользующиеся этой растерянностью. Я не раз слышала истории о том, как доктор, прекрасно понимая всю бессмысленность подобного «лечения», убеждал родственников пациента испытать буквально все доступные методы борьбы с раком, вне зависимости от того, подходят ли они. Итог печален — измученный лечением пациент и родственники, продающие квартиры, чтобы испытать очередное чудо-средство.

При этом близкие, движимые зачастую собственным страхом потери, не слишком много внимания обращают на самого пациента, на то, насколько неприятно и дискомфортно для него это состояние. Как-то раз, на раннем этапе нашей борьбы, когда я притащила маму на очередную, далеко не первую утомительную процедуру, она сказала: «Маша, я чувствую себя просто куском мяса».

Разговаривайте. Это время, которое вы проведете вместе, — только оно и останется у вас в конце

Она говорила о качестве жизни. О том, что, узнав о смертельном диагнозе, важно не скатиться в бессмысленность. О том, что, выбирая между одним днем полноценной жизни и неделей в полубредовом существовании, она выберет жизнь.

Это не значит, что не нужно бороться. Вопрос, как всегда, оттенков и полутонов. Вопрос баланса. Не насилуйте больного своей тревогой. Не заставляйте его проходить через бесконечное количество болезненных процедур, эффективность которых близится к нулю, чтобы успокоить свою совесть — вот, ведь я делаю все, что могу. Спросите у него, чего он хочет. В данной ситуации ваше мнение вторично. Вы можете уговаривать, просить, убеждать, но не относитесь к больному как к «куску мяса». Это его выбор, не ваш.

Ваша первая задача — найти хорошего врача, который будет абсолютно честен. Желательно двух-трех. Вторая задача — самостоятельно перепроверять всю информацию. У любого врача таких как вы — десятки. Вы должны сами держать в голове все происходящее и быть готовы ответить на любой вопрос, как и задать его.

Важно помнить, что правильный подбор методов и препаратов зависит от качественной диагностики. Не жалейте времени и денег на анализы. Проверяйте и перепроверяйте в разных лабораториях, отправляйте материалы в Европу, берите пробы из разных участков опухоли. Первые действительно работающие препараты мы подобрали после третьей перепроверки.

Заботясь о больном, нельзя забывать и о себе. Зачастую близкие пациента со смертельным диагнозом представляют собой весьма удручающее зрелище: задерганные, до остатка погруженные в свое горе и свою войну, отказывающиеся от любых радостей жизни. Тебе кажется, что ты не имеешь никакого права радоваться. Как? Как радоваться поездке в отпуск, когда такое происходит? Как ходить на работу, смеяться над шутками друзей, отмечать праздники, когда внутри — мерзлый ком тревоги и отчаяния?

Да вот так. Отводить время на собственную жизнь, не класть себя на алтарь служения болезни, принимать собственную беспомощность перед ее лицом. Я каждый вечер, как по расписанию, сворачивалась в клубочек на диване и полчаса плакала навзрыд. Это помогало мне вставать утром и проживать день. Когда мне в голову приходили очередные черные мысли, я говорила себе: стоп, для этого у меня есть специально выделенное время. Я подумаю об этом вечером.

Расскажите близким, как вам помочь. Попросите их взять на себя максимально возможную часть бытовых вопросов.

Запишитесь к психологу сами и запишите больного. В этом нет ничего стыдного — переживать подобные периоды гораздо безопаснее под контролем специалиста. Тем более умирающему человеку, который, зная, что счет пошел на дни, должен найти какой-то смысл в том, чтобы продолжать бороться.

Заранее позаботьтесь о тяжелых наркотиках. Самый страшный момент в поздних стадиях онкологии — когда начинаются боли. К сожалению, в Украине не всегда легко найти даже морфий, не говоря уже о более современных аналогах, таких как обезболивающие пластыри с фентанилом. Не ждите до последнего, будьте пессимистами, озаботьтесь этим вопросом сразу.

И разговаривайте. Эти разговоры, это время, которое вы проведете вместе, — только оно и останется у вас в конце.

Мамы не стало накануне дня влюбленных. Она все-таки смогла перехитрить рак: причиной смерти оказалась остановка сердца. Она не стала дожидаться мучительных болей, не превратилась в бессознательное тело. Последним, что я от нее услышала, была благодарность. «Ваша забота, — сказала она, — это лучшее, что я видела в жизни».

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