Как мировые СМИ называют Зеленского
Немного терминологии
После того, как Владимир Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов в Украине, в интернете появилась шутка о том, что теперь green card переименуют в zelenskiy card, только ездить по ней можно будет не в Америку, а в Россию. Это такой намек на пророссийский вектор Зеленского.
Но и ассоциация с США не случайна. Зеленского называют "украинским Трампом". Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, в частности, сказал: "Зеленский – это история с Трампом во всех смыслах. Когда Трамп выдвигался еще до праймериз за два года до выборов, все тоже считали, что он клоун. Собственно, он вел себя как клоун... клоун по профессии", – сказал он.
А теперь немного терминологии. "Украинский Трамп" и "клоун" это номинации, то есть способы обозначения персоны, явления, процесса. Номинацией в лингвистике называют именование и вычленение фрагментов действительности. И с помощью номинаций эту действительность можно формировать. Например, то, что произошло с Крымом, в мире называют аннексией, т.е. видом агрессии, насильственным присоединением территории. А в России – просто присоединением, что формирует у аудитории образ события как законного, легального и логичного. Предмет может быть один, а значения – разные. Как писал исследователь языка и мышления Лев Выготский, если мы говорим о Наполеоне, «победитель в битве под Иеной» не то же самое, что «побежденный при Ватерлоо».
Какими же номинациям наделяют Владимира Зеленского?
Его называют шоуменом, актером, даже клоуном. Правда, Зеленский и сам говорит, что он клоун.
Но чаще всего звучит номинация «комик». Как в российской прессе, так и в зарубежной. Давайте посмотрим на газетные заголовки на разных языках.
Блумберг: "Комик в роли президента? Время быть серьезным".
Тайм: "Комик лидирует на президентских выборах в Украине".
Би-би-си: "Почему комик Зеленский – это реальная угроза Порошенко?"
Теперь перейдем к франкоязычной прессе.
"Кто такой Владимир Зеленский? Комик, который может стать президентом?"
"Комик, шоколадный король и газовая принцесса – лидеры президентской гонки в Украине"
Итальянские медиа:
"Голосование за президента Украины: комик Зеленский лидирует"
"Выборы в Украине: комик Зеленский во главе"
И, наконец, некоторые российские заголовки:
"Кандидат-комик: Зеленский объявил об участии в президентских выборах"
"Русские для нас не братья": комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО "
"В лидеры президентской гонки вырвался комик Владимир Зеленский"
"Это не шутка: Комик Владимир Зеленский – главный украинский политик"
"Президент по приколу: национальный проект комика Зеленского"
При этом многие отмечают, что номинация "комик" в зарубежных СМИ кажется нейтральной – просто как обозначение рода деятельности. А в российских почему-то звучит унизительно. Обоснованы ли эти ощущения? И если да, то почему так происходит? Этот вопрос я задала филологу, культурологу Гасану Гусейнову. Он преподает древнегреческий язык, а потому сразу обратил внимание на роль греческого корня во всей этой истории.
"Есть слова, которые в разных языках воспринимаются по-разному. Хотя корень один, общий греческий корень. Но в русском языке, в разговорной речи, есть слово" комик", которое используют для того, чтобы сказать, что человек странный, глупый. Средства массовой информации в России, официальные каналы, они все время как-то хотят подколоть Украину, мол, государство не настоящее. За вот этим словом "комик" на самом деле скрывается еще, конечно, во мном такая зависть, что в Украине получается что-то, что совсем не получается в России". значит, для того, чтобы показать различное отношение к одному и тому же человеку или явлению, даже не обязательно подбирать разные слова. Одно и то же слово может сообщать различную информацию в зависимости от контекста и исполнения. И кому-то от слова "комик" вполне может быть не весело, а грустно.
Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике Моя Америка , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию Голоса Америки.
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