Как мировые СМИ называют Зеленского 15 апреля, 18:25 5784 Цей матеріал також доступний українською

Немного терминологии

После того, как Владимир Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов в Украине, в интернете появилась шутка о том, что теперь green card переименуют в zelenskiy card, только ездить по ней можно будет не в Америку, а в Россию. Это такой намек на пророссийский вектор Зеленского.

Но и ассоциация с США не случайна. Зеленского называют "украинским Трампом". Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, в частности, сказал: "Зеленский – это история с Трампом во всех смыслах. Когда Трамп выдвигался еще до праймериз за два года до выборов, все тоже считали, что он клоун. Собственно, он вел себя как клоун... клоун по профессии", – сказал он.

А теперь немного терминологии. "Украинский Трамп" и "клоун" это номинации, то есть способы обозначения персоны, явления, процесса. Номинацией в лингвистике называют именование и вычленение фрагментов действительности. И с помощью номинаций эту действительность можно формировать. Например, то, что произошло с Крымом, в мире называют аннексией, т.е. видом агрессии, насильственным присоединением территории. А в России – просто присоединением, что формирует у аудитории образ события как законного, легального и логичного. Предмет может быть один, а значения – разные. Как писал исследователь языка и мышления Лев Выготский, если мы говорим о Наполеоне, «победитель в битве под Иеной» не то же самое, что «побежденный при Ватерлоо».

Какими же номинациям наделяют Владимира Зеленского?

Какими же номинациям наделяют Владимира Зеленского?

Его называют шоуменом, актером, даже клоуном. Правда, Зеленский и сам говорит, что он клоун.

Но чаще всего звучит номинация «комик». Как в российской прессе, так и в зарубежной. Давайте посмотрим на газетные заголовки на разных языках.

Блумберг: "Комик в роли президента? Время быть серьезным".

Тайм: "Комик лидирует на президентских выборах в Украине".

Би-би-си: "Почему комик Зеленский – это реальная угроза Порошенко?"

Теперь перейдем к франкоязычной прессе.

"Кто такой Владимир Зеленский? Комик, который может стать президентом?"

"Комик, шоколадный король и газовая принцесса – лидеры президентской гонки в Украине"

Итальянские медиа:

"Голосование за президента Украины: комик Зеленский лидирует"

"Выборы в Украине: комик Зеленский во главе"

И, наконец, некоторые российские заголовки:

"Кандидат-комик: Зеленский объявил об участии в президентских выборах"

"Русские для нас не братья": комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО "

"В лидеры президентской гонки вырвался комик Владимир Зеленский"

"Это не шутка: Комик Владимир Зеленский – главный украинский политик"

"Президент по приколу: национальный проект комика Зеленского"

При этом многие отмечают, что номинация "комик" в зарубежных СМИ кажется нейтральной – просто как обозначение рода деятельности. А в российских почему-то звучит унизительно. Обоснованы ли эти ощущения? И если да, то почему так происходит? Этот вопрос я задала филологу, культурологу Гасану Гусейнову. Он преподает древнегреческий язык, а потому сразу обратил внимание на роль греческого корня во всей этой истории.

"Есть слова, которые в разных языках воспринимаются по-разному. Хотя корень один, общий греческий корень. Но в русском языке, в разговорной речи, есть слово" комик", которое используют для того, чтобы сказать, что человек странный, глупый. Средства массовой информации в России, официальные каналы, они все время как-то хотят подколоть Украину, мол, государство не настоящее. За вот этим словом "комик" на самом деле скрывается еще, конечно, во мном такая зависть, что в Украине получается что-то, что совсем не получается в России". значит, для того, чтобы показать различное отношение к одному и тому же человеку или явлению, даже не обязательно подбирать разные слова. Одно и то же слово может сообщать различную информацию в зависимости от контекста и исполнения. И кому-то от слова "комик" вполне может быть не весело, а грустно.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике Моя Америка , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию Голоса Америки.

Опубликовано с разрешения автора и издания

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