Внешний путин и внутренние путиноиды 13 июня, 12:45 Цей матеріал також доступний українською

Ибо нападение на ослабленную и разграбленную страну с трусливыми чиновниками, которые будут убегать за границу, прихватив с собой самое ценное, считалось делом техники и нескольких дней.

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А этот убегающий упитанный персонаж не только обладал точной информацией о том, когда надо покидать страну, но и вывозил из нее 600 тысяч евро и $125 тыс. Как вам генерал СБУ, занимавшийся «борьбой с коррупцией»? Наколядовал, как в свое время судья Зварыч? Он в панике сбежал из страны с деньгами, пока мы с вами доставали из ящиков и банковских карт все, что имеем — на тепловизоры, бронежилеты, кровоостанавливающие медпрепараты.

Вот что я вам скажу — все это, на что мы собирали и собираем деньги, похитили внутренние путиноиды. Которые ничем не лучше одного всем известного ублюдка в кремле, устроившего бойню в Европе. И те и другие уничтожают нашу страну. А этот, который «пригрелся» на высокой должности в СБУ, не просто подозревается в дизертирстве и предательстве Родины. Еще одним убытком для Украины является то, что генерал Наумов может стать источником информации для врага. Вряд ли вы будете отрицать дружеские отношения между сербскими и российскими спецслужбами. В этом случае наши враги могут заполучить ценного клиента.

Ослабили страну и фактически подали сигнал россиянам

Вся эта картина — квинтэссенция того состояния, в котором находилась страна. Когда чиновники госструктур позволяли себе грабить страну и жить так, будто они родились наследниками арабских шейхов или колумбийских наркобаронов. И сейчас вся страна кровью изливает последствия этой системы, созданной для перераспределения богатств в пользу ограниченной касты «избранных». Считаю, что они способствовали россии и привели к нам войну. Ослабили страну и фактически подали сигнал россиянам, что им остается лишь изрядно ударить по гнилой государственной системе.



Но путин одного не учел, что украинцы будут защищать не «достопочтенные» должностные задницы, упаковывающие бабло в чемоданы и контейнеры, а свою страну. Полагаю, такие персонажи, как этот экс-генерал, как судьи из так и не распущенного ОАСК, «не лохи, чтобы жить на 10 000 тысяч долларов в месяц» (вспомните обнародованные записи и дело в НАБУ о попытке захвата государственной власти), как таможенники, выпускающие за границу генералов с набитыми деньгами чемоданами, как те, кто продают гумпомощь и волонтерские бронежилеты в торговых сетях, и многие другие маленькие местные путины, уничтожают нашу страну.

Но так, как раньше, когда страна и люди все видели и тихонько удивлялись, уже не будет. Слишком велика цена, чтобы позволить восстановить старую систему во всей ее бесчеловечной «красоте». Так не будет, хотя для этого еще нужно приложить много усилий. Думаю, внутренних путиноидов украинский народ в конце концов просто приравняет к внешнему врагу. А что делать с внешним врагом — украинцы знают.

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